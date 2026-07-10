বাইরে কেন যাবেন ? বর্ষাকালে বাড়িতেই তৈরি করুন মুচমুচে কর্ন চাট

বাইরে কেন যাবেন ? বর্ষাকালে বাড়িতেই তৈরি করুন মুচমুচে কর্ন চাট
বাইরে যখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর আপনার হাতে ধোঁয়া ওঠা এক কাপ চা, তখন সাথে যদি থাকে কোনও ঝাল-টক স্বাদের জলখাবার, তবেই আড্ডাটা জমে ওঠে ।
Published : July 10, 2026 at 11:38 AM IST
বর্ষাকালে ভুট্টা খেতে সবাই ভালোবাসেন । তবে আজ আমরা সাধারণ আগুনে ঝলসানো ভুট্টার বাইরে গিয়ে ভুট্টা দিয়ে একদম অন্যরকম ও বিশেষ কিছু তৈরি করতে চলেছি আর তা হল 'ক্রাঞ্চি কর্ন চাট'।
এই পদটি তৈরি করা যেমন সহজ, খেতেও তেমনই সুস্বাদু । সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল, এটি বাড়িতে তৈরি বলে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন । দেখে নেওয়া যাক এটি তৈরির সহজ পদ্ধতি ।
কর্ন চাট তৈরির উপকরণ
এর জন্য বাজার থেকে খুব বেশি কিছু কেনার প্রয়োজন নেই । কেবল সুইট কর্ন, কর্নফ্লাওয়ার (বা চালের গুঁড়ো) এবং রান্নাঘরের সাধারণ কিছু মশলা থাকলেই চলবে ।
কীভাবে কর্ন চাট তৈরি করবেন ?
প্রথমে সুইট কর্ন বা মিষ্টি ভুট্টার দানাগুলি জলে হালকা সেদ্ধ করে নিন । সেদ্ধ হয়ে গেলে জল ঝরিয়ে ভালো করে মুছে শুকিয়ে নিন ৷ কারণ সামান্য আর্দ্রতা থাকলেও এগুলো আর মুচমুচে হবে না । এরপর একটি পাত্রে কর্নগুলো নিয়ে তাতে 2-3 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, এক চিমটি নুন এবং সামান্য লাললঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন যাতে দানাগুলির গায়ে মশলা ও কর্নফ্লাওয়ারের প্রলেপ ভালোভাবে লাগে ।
এবার একটি প্যানে তেল গরম করুন । গরম তেলে মশলা মাখানো কর্নগুলি দিয়ে মাঝারি আঁচে সোনালি ও মুচমুচে হওয়া পর্যন্ত ভাজুন । আপনি যদি স্বাস্থ্যসচেতন হন এবং কম তেল পছন্দ করেন, তবে এয়ার ফ্রায়ারেও এগুলি ভেজে নিতে পারেন ।
কর্নগুলি সুন্দরভাবে ভাজা ও মুচমুচে হয়ে গেলে একটি বড় পাত্রে তুলে নিন । এবার সবচেয়ে মজার ধাপটি হল মুচমুচে কর্নের সঙ্গে মিহি করে কুচি করা পেঁয়াজ, টমেটো, কয়েকটি কাঁচা মরিচ এবং তাজা ধনেপাতা মিশিয়ে নিন ।
স্বাদ আরও বাড়াতে ওপর থেকে সামান্য চাট মশলা ও লাল মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন এবং অর্ধেকটা লেবুর রস চিপে দিন । সবকিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিলেই তৈরি অল্প সময়েই প্রস্তুত আপনার রেস্তোরাঁ-স্টাইলের মুচমুচে কর্ন চাট ৷
এখন এক কাপ কড়া আদা চা বানিয়ে পরিবারের সঙ্গে আয়েশ করে বসুন এবং বৃষ্টির ঝরনাধারা দেখতে দেখতে এই টক-ঝাল স্বাদের চাট উপভোগ করুন । এই মুচমুচে কর্ন চাট বৃষ্টির দিনের আনন্দকে দ্বিগুণ করে তুলবে এবং আপনাকে বাইরে যাওয়ার কথা ভুলিয়ে দেবে ।