প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ দেখতে চান ? ঘরে বসেই অনলাইনে কীভাবে টিকিট বুক করবেন জানুন বিস্তারিত
দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানের টিকিট কেনার বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নেওয়া প্রয়োজন ৷
Published : January 10, 2026 at 3:47 PM IST
2026 সালের প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে কুচকাওয়াজের টিকিট বিক্রির ঘোষণা করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক । পাশাপাশি বিটিং রিট্রিটের ফুল ড্রেস রিহার্সাল এবং বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠানের টিকিটও এইবছরের জন্য বিক্রি শুরু হয়ে গিয়েছে । প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বছর 5 জানুয়ারি থেকে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ৷ যা অনলাইন এবং অফলাইন উভয় মাধ্যমেই পেতে পারবেন ।
প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রি 5 জানুয়ারি শুরু হয়ে 14 জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে । অনুষ্ঠান 26 জানুয়ারি পালিত হবে । বিটিং রিট্রিটের ফুল ড্রেস রিহার্সাল 28 জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে এবং বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠান হবে 29 জানুয়ারি । প্রতিদিন সকাল 9টা থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হবে এবং সারাদিনের কোটা শেষ না হলে বিক্রি চলবে ।
অনলাইনে টিকিট প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অফিসিয়াল পোর্টাল aamantran.mod.gov.in থেকে পাওয়া যাবে । টিকিট কাটার পরে অনুষ্ঠানের দিন অবশ্যই বুকিংয়ের সময় ব্যবহার করা ছবি-সহ পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে । তিনটি ইভেন্টের ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠানস্থলে পরিচয়পত্র পরীক্ষা করা হবে ।
নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে 5 জানুয়ারি থেকে 14 জানুয়ারি পর্যন্ত অফলাইন টিকিট কাউন্টার চালু থাকবে:
- সেনা ভবন
- শাস্ত্রী ভবন
- যন্তর মন্তর
- সংসদ ভবন
- রাজীব চক মেট্রো স্টেশন
- কাশ্মীর গেট মেট্রো স্টেশন
টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে :
26 জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের টিকিট: 20 টাকা ও 100 টাকা
বিটিং রিট্রিটের ফুল ড্রেস রিহার্সালের টিকিট: 20 টাকা
বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠানের টিকিট: 100 টাকা
নিয়ম অনুযায়ী, টিকিট কাটার সময় আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট এবং অন্যান্য রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারি পরিচয়পত্র দেখাতে হবে । অনুষ্ঠানের দিনও অবশ্যই সেই একই পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হবে ।
বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠানটি কী ?
29 জানুয়ারি সন্ধ্যায় বিজয় চকে অনুষ্ঠিত বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠানটি প্রজাতন্ত্র দিবসের উদযাপনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় । এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, দিল্লি পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ব্যান্ডগুলির দ্বারা সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় । ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সভাপতিত্ব করা এই অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়েছিল 1950-এর দশকে এবং এটি ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সাহস, শৃঙ্খলা ও আত্মত্যাগের প্রতি একটি বার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে কাজ করে ।
