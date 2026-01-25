প্রজাতন্ত্র দিবসে থালিতে দেশপ্রেম প্রতিফলিত হোক ! বাড়িতে এই সহজ তেরঙা খাবার চেষ্টা করে দেখুন
26 জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস জাতির জন্য একটি গর্বের উপলক্ষ । ভারতীয় পতাকার রঙের সঙ্গে বাড়িতে বিশেষ খাবার তৈরি করে শিশুদের জন্য বিশে, হতে পারে ৷
26 জানুয়ারি সকলের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত । এই দিনেই আমাদের দেশ প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় । এই উপলক্ষে, জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, রাষ্ট্রপতি পতাকা উত্তোলন করেন, একটি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয় এবং সকলেই দেশপ্রেমে ডুবে থাকে ।
আপনি যদি চান, আপনি বাড়িতে কিছু ত্রিবর্ণের খাবার তৈরি করতে পারেন । আপনি যদি প্রজাতন্ত্র দিবসে আপনার বাচ্চাদের বা বন্ধুদের জন্য কিছু বিশেষ ত্রিবর্ণের খাবার তৈরি করতে চান, তাহলে এখানে কিছু দুর্দান্ত ধারণা দেওয়া হল ।
ত্রিকোণ স্যান্ডউইচ: এটি শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের জন্যই একটি প্রিয় খাবার এবং এটি তৈরি করা অবিশ্বাস্যভাবে সহজ । আপনার তিন টুকরো রুটি লাগবে । প্রথম স্লাইসে সবুজ চাটনি (পুদিনা এবং ধনেপাতা) ছড়িয়ে দিন । দ্বিতীয় স্লাইসে মেয়োনিজ বা সাদা মাখন ছড়িয়ে দিন । তৃতীয় স্লাইসে গাজরের পেস্ট বা টমেটো কেচাপ ছড়িয়ে দিন । এটি দ্রুত এবং স্বাস্থ্যকর, গ্যাসের প্রয়োজন ছাড়াই ।
ত্রি-রঙের ইডলি: ত্রি-রঙের ইডলি ব্রেকফাস্টের জন্য একটি দুর্দান্ত এবং স্বাস্থ্যকর বিকল্প । ইডলির মিশ্রণটি তিন ভাগে ভাগ করুন । এক ভাগে গুঁড়ো পালং শাক (সবুজ রঙ) যোগ করুন । দ্বিতীয় ভাগটি সরল (সাদা) ছেড়ে দিন । তৃতীয় ভাগে কুঁচি করা গাজর বা সামান্য জাফরান ফুড কালার যোগ করুন । এবার ইডলি স্ট্যান্ডের ছাঁচ অনুসারে রান্না করুন । এই বাষ্পীভূত খাবারটি হজম করা সহজ এবং দেখতে খুব আকর্ষণীয় ।
ত্রিবর্ণ পাস্তা বা ম্যাকারনি: আপনি যদি আধুনিক কিছু খুঁজছেন, তাহলে ত্রিবর্ণ পাস্তা চেষ্টা করুন । প্রথমে পাস্তা সিদ্ধ করুন । সবুজ রঙের জন্য পেস্টো সস বা পালং শাকের পিউরি ব্যবহার করুন । সাদা রঙের জন্য হোয়াইট সস ব্যবহার করুন । জাফরান রঙের জন্য আরাবিয়াটা সস (টমেটো এবং লাল লঙ্কা) ব্যবহার করুন । বিভিন্ন সসের স্বাদ এই খাবারটিকে সত্যিই অনন্য করে তোলে ।
ত্রিবর্ণ পোলাও: ত্রিবর্ণ পোলাও দুপুরের খাবারের টেবিলে একটি দুর্দান্ত সংযোজন হতে পারে । তিনটি আলাদা বাটিতে ভাত রান্না করুন । একটি অংশে কমলালেবুর রস বা জাফরান যোগ করুন, অন্যটি সাদা রাখুন । তৃতীয় অংশে মিহি করে কাটা বিনস, মটরশুটি এবং পুদিনার পেস্ট যোগ করুন । পরিবেশনের সময় স্তরে স্তরে সাজান । বাসমতি চালের সুগন্ধ এবং রঙের সংমিশ্রণ এটিকে সত্যিই একটি বিশেষ খাবার করে তোলে ।
তেরঙা হালুয়া বা বরফি: মিষ্টি ছাড়া যেকোনো ভারতীয় উৎসব অসম্পূর্ণ । আপনি নারকেল বরফি তৈরি করতে পারেন । ঘন দুধ দিয়ে নারকেল গুঁড়ো রান্না করুন, তিন ভাগে ভাগ করুন এবং খাবারের রঙ ব্যবহার করুন । একটির উপরে আরেকটি স্তূপ করে বরফির আকারে কেটে নিন । এই মিষ্টি খাবারটি উদযাপনকে স্মরণীয় করে তোলে ।
