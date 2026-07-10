বৃষ্টির কারণে ভেজা কাপড়ে ভ্যাপসা গন্ধ হয় ? দূর করুন এই ঘরোয়া টিপস মেনে চলে

বৃষ্টির কারণে ভেজা কাপড়ে ভ্যাপসা গন্ধ হয় ? দূর করুন এই ঘরোয়া টিপস মেনে চলে
বর্ষাকালে কাপড় শুকাতে অনেক সময় লাগে এবং তাতে এক ধরনের বাজে গন্ধ তৈরি হয় ।
Published : July 10, 2026 at 10:55 AM IST
বর্ষা মরশুমে সবচেয়ে বড় সমস্যা কেবল বৃষ্টিই নয়, বরং ভেজা কাপড়ে আটকে থাকা ভ্যাপসা গন্ধও । অনেক সময় ধোয়ার পরেও কাপড় থেকে সতেজ বা পরিচ্ছন্ন গন্ধ পাওয়া যায় না । আলমারি খুললেই এক ধরণের অস্বস্তিকর গন্ধ নাকে আসে, ফলে ধোয়া কাপড়গুলি পরার আর কোনও আগ্রহই থাকে না ।
এর কারণ হল বর্ষাকালে বাতাসে আর্দ্রতার আধিক্য, যার ফলে কাপড় পুরোপুরি শুকায় না এবং তাতে ভ্যাপসা গন্ধ থেকে যায় । তবে ভালো বিষয় হল, এই সমস্যা সমাধানের জন্য আপনাকে কোনো দামি পণ্য কিনতে হবে না । দৈনন্দিন জীবনে কয়েকটি সাধারণ অভ্যাস মেনে চললেই আপনার কাপড় দীর্ঘ সময় সতেজ ও সুবাসিত রাখতে পারবেন । বর্ষাকালে ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে কাপড় থেকে দুর্গন্ধ দূর করার উপায় এবং সেগুলিকে কীভাবে সতেজ রাখা যায় ?
ওয়াশিং মেশিনে বেশিক্ষণ কাপড় ফেলে রাখবেন না
ধোয়ার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেশিনে কাপড় ফেলে রাখাটা একটি বড় ভুল । যত দ্রুত সম্ভব কাপড়গুলো বের করে শুকানোর জন্য ছড়িয়ে দিন; এতে কাপড়ে ভ্যাপসা গন্ধ তৈরি হওয়া রোধ করা যায় ।
ভালো বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় কাপড় শুকান
সূর্যের আলো না থাকলে চিন্তা করবেন না । ভালো বাতাস চলাচল করে এমন কোনো স্থানে কাপড়গুলি ঝুলিয়ে রাখুন । আপনি ফ্যান চালিয়ে রাখতে পারেন অথবা খোলা জানালার কাছে কাপড় শুকাতে দিতে পারেন । বাতাস চলাচল ভালো হলে কাপড় দ্রুত শুকায় ।
পোশাকের মাঝে ফাঁকা জায়গা রাখুন
জায়গা বাঁচানোর জন্য অনেকেই সব পোশাক একে অপরের সঙ্গে ঘেঁষে ঝুলিয়ে রাখেন । এতে বাতাস চলাচল ব্যাহত হয় এবং আর্দ্রতা জমে থাকে । তাই পোশাকগুলির মাঝে কিছুটা ফাঁকা জায়গা রাখুন, যাতে সেগুলি সব দিক থেকে ভালোভাবে শুকিয়ে যেতে পারে ।
সম্পূর্ণ শুকানোর পরই আলমারিতে রাখুন
সামান্য ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে পোশাক আলমারিতে রাখলে পুরো আলমারি জুড়ে ভ্যাপসা গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে । তাই পোশাক তুলে রাখার আগে নিশ্চিত হয়ে নিন যে সেগুলি পুরোপুরি শুকিয়েছে ।
আলমারি বা ওয়ারড্রোব শুকনো রাখুন
আলমারির ভিতরে আর্দ্রতা থাকলে শুকনো পোশাকেও বাজে গন্ধ হতে পারে । বাতাস চলাচলের জন্য মাঝে মাঝে আলমারির দরজা খুলে রাখুন । এছাড়া এর ভেতরে ছোট সুগন্ধি প্যাকেট বা সিলিকা জেল প্যাকও রাখতে পারেন ।
ফ্যাব্রিক ফ্রেশনার ব্যবহার করুন
পোশাকে যদি হালকা কোনও গন্ধ থেকে যায় ৷ তবে পরার আগে তাতে সামান্য ফ্যাব্রিক ফ্রেশনার স্প্রে করে নিতে পারেন । এটি সতেজ ভাব বজায় রাখতে এবং পোশাককে সজীব করে তুলতে সাহায্য করে । এই সহজ উপায়গুলি মেনে চললে বর্ষাকালেও আপনার পোশাক সতেজ ও সুগন্ধযুক্ত থাকবে ।