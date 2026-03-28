কুনুইয়ের কালচে ভাব দূর করবেন কীভাবে ? জানুন ঘরোয়া পদ্ধতি

কুনুইয়ের কালচে ভাব দূর করবেন কীভাবে ? জানুন ঘরোয়া পদ্ধতি
আজকাল অধিকাংশ মানুষই কুনুইয়ের কালচে দাগ নিয়ে সমস্যায় ভোগেন । ঘরোয়াভাবে এই দাগ দূর করবেন কীভাবে ?
Published : March 28, 2026 at 11:35 AM IST
যখনই ত্বকের যত্নের প্রসঙ্গ ওঠে, অধিকাংশ মানুষই মূলত মুখের যত্নের ওপরই বেশি গুরুত্ব দেন এবং প্রায়শই কুনুই-সহ শরীরের অন্যান্য অংশের প্রতি মনোযোগ দিতে অবহেলা করেন । এরফলে, ত্বক সহজেই রোদে পোড়া বা 'ট্যানিং'-এর শিকার হয়ে পড়ে । ট্যানিংয়ের কারণে ত্বক কালচে হয়ে যায় যা দেখতে কেবল বেমানানই নয়, বরং অনেক সময় বিব্রতকর পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করতে পারে । এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে, এমন কিছু ঘরোয়া প্রতিকার সমপর্কে জানা প্রয়োজন, যা আপনাকে ট্যানিংয়ের সমস্যা থেকে কার্যকরভাবে মুক্তি পেতে সহায়তা করবে ।
লেবু ও চিনি: একটি লেবুকে মাঝখান থেকে কেটে নিন, এর ওপর কিছুটা চিনি ছড়িয়ে দিন এবং 10 মিনিট ধরে আপনার কুনুইতে ঘষুন । এটি ত্বকের মৃত কোষ দূর করে এবং গায়ের রঙ উজ্জ্বল করে ।
পেট্রোলিয়াম জেলি ও হলুদ: একটি বাটিতে এক চামচ পেট্রোলিয়াম জেলি নিন । এতে হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো যোগ করুন । এই দুটি উপাদান ভালোভাবে মিশিয়ে নিন এবং মিশ্রণটি আপনার কুনুইতে উদারভাবে মেখে নিন ।
বেকিং সোডা ও দুধ: 1 চা চামচ বেকিং সোডার সঙ্গে সামান্য পরিমাণ দুধ মিশিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করুন । এই মিশ্রণটি আপনার কুনুইতে লাগান, 2-3 মিনিট ধরে মালিশ করুন এবং তারপর ধুয়ে ফেলুন ৷
কমলালেবুর খোসা: কমলালেবুর খোসার সঙ্গে নারকেল তেল মিশিয়ে নিন ৷ এরপর মিশ্রণটি আপনার কুনুই ও হাঁটুতে লাগিয়ে রেখে দিন । 2 মিনিট পর, ওই জায়গাটি ভালোভাবে মালিশ করুন ৷ তেলটি ত্বকে শোষিত হতে দিন এবং সবশেষে একটি কাপড় দিয়ে খোসাগুলি মুছে ফেলুন । অবশ্যই দিনে দু'বার এটি করবেন । মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই আপনি এর সুফল বা পরিবর্তন লক্ষ্য করতে শুরু করবেন ।
কলার খোসা: প্রতিদিন কুনুইয়ের ওপর সামান্য বেকিং সোডা ছড়িয়ে কলার খোসা দিয়ে ঘষলে কুনুইয়ের কালো দাগ দূর করতে সাহায্য পাওয়া যায় ।
দই ও হলুদ: দই এবং এক চিমটি হলুদের মিশ্রণ কুনুইয়ে মাখলে তা ত্বক থেকে ময়লা দূর করে এবং ত্বকের হারানো উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনে ।
অ্যালোভেরা ও নারকেল তেল: প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে কুনুইয়ে অ্যালোভেরা জেল অথবা নারকেল তেল মাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন । নিয়মিত এটি করলে ত্বকের শুষ্কতা এবং কালো ছোপ দূর করতে সুবিধা হবে ।
নারকেল তেল ও আখরোট: আখরোটের খোসার গুঁড়োর সঙ্গে নারকেল তেল মিশিয়ে নিন এবং সেই মিশ্রণটি দিয়ে আপনার কুনুই ও হাঁটুতে মালিশ করুন । দিনে অন্তত তিনবার এটি করুন । মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই আপনি এর সুফল বা পরিবর্তন লক্ষ্য করতে শুরু করবেন ।
সতর্কতা:
এই ঘরোয়া প্রতিকারগুলি প্রয়োগ করার পর একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখবেন তা হল, কুনুইয়ে ময়েশ্চারাইজার মাখা । এই ধাপটি কোনওভাবেই ভুলে যাবেন না ৷ পাশাপাশি রোদে বের হওয়ার আগে কুনুইয়ে সানস্ক্রিন মেখে নিতে ভুলবেন না ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)