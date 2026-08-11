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কন্যাদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে এই ভুলটি করা থেকে বিরত থাকুন, প্রীতি জিন্টার বাবার পরামর্শ মেনে চলুন

একজন মেয়ের শিক্ষাকে কেবল বিয়ে বা চাকরির সঙ্গে যুক্ত করলেই চলে না, তাকে এটা বোঝানো জরুরি, শিক্ষা নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার সক্ষমতা জোগায় ।

THE LESSON THAT SHAPED PREITY ZINTA
কন্যাদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে এই ভুলটি করা থেকে বিরত থাকুন (Instagram)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 11, 2026 at 12:04 PM IST

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সন্তানদের শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে ভাবার সময় অভিভাবকরা প্রায়শই একে ভালো ফলাফল, মর্যাদাপূর্ণ ডিগ্রি এবং ভালো চাকরির সমার্থক বলে মনে করেন । তাঁরা হয়তো উপলব্ধি করেন না, শিক্ষার প্রকৃত অর্থ এর চেয়ে অনেক ব্যাপক ৷ শিক্ষা শিশুর মধ্যে এমন আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে যার মাধ্যমে তারা নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারে ৷ কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারে এবং নিজেদের জীবনের গতিপথ নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারে ।

অভিনেত্রী প্রীতি জিন্টার বাবা তাঁকে শিক্ষা বিষয়ক এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছিলেন যে বার্তাটি আজও সব অভিভাবকের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । 2010 সালে ইউনিভার্সিটি অফ ইস্ট লন্ডন থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি গ্রহণের সময় প্রীতি এই শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছিলেন ।

আপনার মেয়েকে কেবল শিক্ষিতই করবেন না, তাকে স্বাবলম্বীও করে তুলুন ।

প্রীতির বাবা চেয়েছিলেন যেন সে অন্যের ওপর নির্ভরতা ছাড়াই জীবনযাপন করতে পারে । তিনি তাকে শুরু থেকেই বলেছিলেন, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বাবা, স্বামী বা ছেলের ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে একজন নারীর উচিত নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তোলা এবং নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার মতো মানসিক শক্তি অর্জন করা । তিনি মনে করতেন, এর জন্য শিক্ষাই হল সবচেয়ে অপরিহার্য ভিত্তি ।

বর্তমান যুগেও সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । মেয়ের শিক্ষাকে কেবল বিয়ে বা চাকরির সঙ্গে যুক্ত করলেই চলে না; তাকে এটা বোঝানো জরুরি যে, শিক্ষা তাকে নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার মতো সক্ষমতা ও ক্ষমতায়ন জোগায় ।

ভালো গ্রেড পাওয়ার চেয়ে আত্মবিশ্বাস বেশি গুরুত্বপূর্ণ

লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সব শিশু এক রকম হয় না । কেউ কেউ বইয়ের প্রতি আগ্রহী হয়, আবার কেউ খেলাধুলা, শিল্পকলা বা অন্য কোনও ক্ষেত্রে ভালো করে । এমন পরিস্থিতিতে, বাবা-মায়ের ভূমিকা কেবল ভালো গ্রেড পাওয়ার জন্য সন্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হওয়া উচিত নয়, বরং তাদের প্রকৃত সম্ভাবনাকে চিনতে পারা ও তা বিকাশে সহায়তা করা উচিত ।

প্রীতি তাঁর পড়াশোনা ও আগ্রহের বিষয়গুলোতে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য তার বাবা-মাকে কৃতিত্ব দেয় । তিনি প্রায়ই বলেন, এই স্বাধীনতা তাঁকে স্বাবলম্বী হতে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে ।

মেয়েকে সিদ্ধান্ত নিতে শেখান

আত্মনির্ভরশীলতা মানেই কেবল আর্থিক স্বাধীনতা নয় । এর অর্থ হল, একজন মেয়ের সঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা থাকা, নিজের পছন্দ ও দ্বিমত প্রকাশ করা এবং কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করা ।

তাই, প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার পরিবর্তে বাবা-মায়ের উচিত সন্তানদের ধীরে ধীরে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করা । ছোটবেলা থেকেই শিশুদের তাদের পড়াশোনা, আগ্রহের বিষয় এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ দেওয়া উচিত ।

কঠিন সময়ে শিক্ষা হয়ে ওঠে শক্তির উৎস

শৈশবে প্রীতিকে এক বড় ট্র্যাজেডির মুখোমুখি হতে হয়েছিল । মাত্র 13 বছর বয়সে এক সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁর বাবাকে হারায় এবং তাঁর মা গুরুতর আহত হন । এই ঘটনা তাকে অল্প বয়সেই বয়সের তুলনায় অনেক বেশি পরিপক্ব হতে বাধ্য করে ।

এই ধরনের অভিজ্ঞতা আমাদের শেখায়, জীবন সবসময় পরিকল্পনামাফিক চলে না । তাই শিশুদের কেবল সাফল্যের জন্যই নয়, বরং কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্যও প্রস্তুত করে তোলা উচিত ।

প্রত্যেক অভিভাবকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

প্রীতি জিন্টার ঘটনা থেকে সবচেয়ে বড় যে বার্তাটি পাওয়া যায় তা হল কন্যাকে সুশিক্ষিত করে তোলা কেবল তার ভবিষ্যতের জন্য কোনও বিনিয়োগই নয়, বরং এটি তাকে তার নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণভার তুলে দেওয়ার শামিল ।

বড় হয়ে একটি মেয়ে কী হবে, তা পরবর্তী সময়ের বিষয় । তবে সে যে পথই বেছে নিক না কেন, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার মতো এবং প্রয়োজনে নিজের পায়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর মতো যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস তার থাকা চাই । আর এই শিক্ষাই প্রত্যেক অভিভাবক তাদের কন্যাকে দিতে পারেন ।

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