লাল গাজরের পুডিংয়ের পরিবর্তে, সুস্বাদু কেক তৈরি করুন ! জানুন সহজ রেসিপি
আজকাল বাজারে প্রচুর পরিমাণে তাজা, লাল গাজর পাওয়া যায় ৷ সহজে বানিয়ে ফেলুন কেক ৷
Published : February 3, 2026 at 4:56 PM IST
এই হালকা শীতের মরশুমে বাজারে প্রচুর পরিমাণে তাজা লাল গাজর বিক্রি হচ্ছে । এই গাজরের মরশুমে আপনি নিশ্চয়ই গাজরের হালুয়া প্রচুর খেয়েছেন, তবে আপনি যদি এই শীতের মরশুমে গাজর দিয়ে একটি বিশেষ রেসিপি চেষ্টা করতে চান, তাহলে গাজরের কেক তৈরি করতে পারেন, যা সারা বিশ্বে জনপ্রিয় এবং এটি উপভোগ করতে পারেন । গাজরের কেক বাড়িতে তৈরি করা খুব সহজ এবং এর জন্য খুব বেশি উপকরণের প্রয়োজন হয় না । আপনি যেকোনো জন্মদিন বা পার্টিতে বাড়িতে এই কেক তৈরি করতে পারেন, তাই আসন্ন ভালোবাসা দিবসের জন্য এই রেসিপিটি অবশ্যই চেষ্টা করে দেখতে হবে । গাজরের কেক কীভাবে তৈরি করবেন, ঘরে তৈরি কেকের রেসিপি দেখুন ।
গাজরের কেক তৈরির উপকরণ:
• 2 কাপ (প্রায় 200 গ্রাম) মিহি করে কুঁচি করা গাজর
• 1 কাপ ময়দা
• 1 কাপ চিনি
• হাফ কাপ তেল বা গলানো মাখন
• 2 টি ডিম (অথবা ১/২ কাপ দই)
• 1 চা চামচ বেকিং পাউডার
• হাফ চা চামচ বেকিং সোডা
• 1 চা চামচ দারুচিনি গুঁড়ো
• হাফ চা চামচ জায়ফল গুঁড়ো
• 1 চিমটি নুন
• 1 চা চামচ ভ্যানিলা এসেন্স
• ১/২ কাপ কাটা আখরোট বা বাদাম
ঘরে তৈরি গাজর কেকের রেসিপি
এই সুস্বাদু গাজর কেক তৈরি করতে, প্রথমে আপনার ওভেন 180°C তে 10 মিনিটের জন্য প্রিহিট করুন । তারপর, ঘি বা তেল দিয়ে গ্রিজ করে এবং ময়দা দিয়ে ধুয়ে একটি কেক টিন তৈরি করুন ।
একটি বড় পাত্রে ডিম বা দই এবং চিনি মিক্সার দিয়ে ফুলে ওঠা পর্যন্ত বিট করুন ৷
গলা মাখন বা ভ্যানিলা এসেন্স যোগ করুন এবং মিশিয়ে নিন।
ময়দা, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা, দারুচিনি, জায়ফল এবং লবণ একটি চালুনি দিয়ে চেলে নিন।
খুব বেশি মেশানো এড়িয়ে আস্তে আস্তে মেশান ।
মিশ্রণে গাজর এবং কাটা আখরোট যোগ করুন । এই মুহুর্তে ব্যাটারটি ঘন হওয়া উচিত ।
প্রস্তুত কেক টিনে ব্যাটারটি ঢেলে সমানভাবে ছড়িয়ে দিন এবং উপরে আখরোট ছিটিয়ে দিন ।
কেক টিনটি 35 থেকে 40 মিনিট বেক করুন । একটি টুথপিক ঢুকিয়ে পরীক্ষা করুন; যদি এটি পরিষ্কার হয়ে আসে, কেক প্রস্তুত ।
ওভেন থেকে কেকটি বের করে প্রায় 10 মিনিট ঠান্ডা হতে দিন । আপনি উপরে চিনির গুঁড়ো বা ক্রিম ফ্রস্টিং ছিটিয়ে এটি পরিবেশন করতে পারেন ।