নামমাত্র গয়না, সিম্পল শাড়ি, কম সেজেও হবে গর্জিয়াস ! দেখুন রশ্মিকার রিসেপশনের লুক

নামমাত্র গয়না, সিম্পল শাড়ি, কম সেজেও হবে গর্জিয়াস ! দেখুন রশ্মিকার রিসেপশনের লুক
রশ্মিকা মন্দানা ও বিজয় দেবরকোন্ডা রিসেপশন লুক কেমন ছিল দেখুন একনজরে ৷ যা সাধারণ লুকের সেরা টিপস ৷
Published : March 5, 2026 at 2:53 PM IST|
Updated : March 5, 2026 at 3:13 PM IST
সদ্য বিয়ে সেরেছেন রশ্মিকা মন্দানা ও বিজয় দেবরকোন্ডা ৷ নিজামের শহরে ছিল তাঁদের রিসেপশনের পার্টি ৷ তাঁদের বিয়ের সাজের সঙ্গে রিসেপশনের লুক ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ৷ বিয়ের দিনে কনের সাজে গয়নায় মুড়ে ছিলেন ৷ কিন্তু রিসেপশনে ধরা দিলেন সম্পূর্ণ অন্যরূপে ৷
বিয়েতে কপাল থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত গয়নায় মুড়ে এসেছিলেন । অন্যদিকে স্ত্রী রশ্মিকার সাজও গয়না ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো ।
ভক্তদের প্রত্যাশা আর বাস্তবে গুলিয়ে দিলেন জুটি ৷ তাই রিসেপশনে তাঁরা হাজির হয়েছিলেন সিম্পল এক অসাধারণ লুকে ৷ নামমাত্র গয়না আর একেবারেই সাদামাঠা পোশাকে ৷ সাধারণ সাজেই যেনো এক গর্জিয়াস লুক ৷
বিজয় দেবরকোন্ডা পরেছিলেন দক্ষিণ ভারতীয় খাটো ঝুলের কুর্তা আর মুন্ডু বা ভেস্তি । যা দেখতে লুঙ্গির মতো । এটি সাউথের অন্যতম একটি পোশাক ৷ ঘিয়া সাদা মিলিত রঙের সিল্কের কাপড়ে নকশা বলতে কেবল রুপোলি জরির পাড় । এর সঙ্গে গলায় একটি বিছে হার ছিল ৷ আর কব্জিতে একটি রিস্টলেট পরেছিলেন তিনি । একেবারেই নম্রমার্জিত পোশাক ।
অন্যদিকে রশ্মিকা মন্দানা তাঁর রিসেপশনে একটি ঐতিহ্যবাহী লাল রঙের মাইসোর সিল্ক শাড়ি পরেছিলেন । যা দক্ষিণ ভারতীয় শাড়ির এক অন্যতম নিদর্শন ৷ মুদ্রার মোটিফ দেওয়া পাড়েও ছোট ছোট সোনালি পুঁতি বুনে দেওয়া হয়েছে । এরসঙ্গে রশ্মিকা কোমরে পরেছেন একটি কোমর বন্ধনি ৷ গলায় হার, কানে চাঁদবালি । ভারী গোল্ডেন সাউথ ইন্ডিয়ান টেম্পল জুয়েলারি পরেছিলেন ৷ এছাড়া ছিমছাম সিঁদুর, টিপ এবং সাদা ফুলে সাজানো একটা সুন্দর খোঁপা ৷ মেকআপও ছিল খুবই সিম্পল ৷ এই লুকটি সাধারণভাবেই খুবই মার্জিত ছিল ৷ আই মেকআপও ছিল চোখে পড়ার মতো অনন্য ৷ আর এই ধরনের শাড়ির সাজ সাধারণ দক্ষিণ ভারতীয় সাজে বেশ দেখা যায় ৷
আপনি কোনও মার্জিত সিম্পল লুক ক্রিয়েট করতে চাইলে এইধরণের সাজ আপনার জন্যও সেরা হতে পারে ৷ অভিনেত্রী ও বিজয় দেবেরাকোন্ডার সঙ্গে জুটি বেঁধে হায়দরাবাদে এই রিসেপশন লুকটি উপস্থাপন করেছিলেন ৷ যা সোশাল মিডিয়ায় ব্যাপক সাড়া ফেলে ।