কালো গাউনে মোহনীয় রূপে ধরা দিলেন রশ্মিকা মন্দানা, দেখুন ফ্যাশনের একঝলক

কালো গাউনে মোহনীয় রূপে ধরা দিলেন রশ্মিকা মন্দানা, দেখুন ফ্যাশনের একঝলক
রশ্মিকা মান্দানার সাম্প্রতিক কালো সিকুইন গাউনের লুকটি গ্ল্যামার ও আভিজাত্যের এক চমৎকার সংমিশ্রণ ।
Published : May 26, 2026 at 12:22 PM IST
রশ্মিকা মান্দানা যিনি তাঁর হাসি এবং অভিনয়ের জন্য দক্ষিণ থেকে বলিউড পর্যন্ত পুরো চলচ্চিত্র জগতে সবার মন জয় করে নিয়েছেন ৷ বর্তমানে তাঁর অনবদ্য ফ্যাশন-চেতনার জন্যও বেশ সাড়া জাগাচ্ছেন । সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় তাঁর রেড কার্পেটের একটি সাম্প্রতিক লুক দ্রুত ভাইরাল হয়ে ওঠে ৷ সেখানে একটি কালো রঙের সিকুইন-খচিত গাউনে তাঁকে দেখাচ্ছিল এক কথায় অসাধারণ । এই পোশাকে রশ্মিকা গ্ল্যামার, আভিজাত্য এবং আধুনিক ফ্যাশনের এক নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রেখেছিলেন ৷ যা সব জায়গার ফ্যাশন-প্রেমীদের নজর কেড়ে নিয়েছে ।
সম্প্রতি, ক্রাঞ্চিরোল অ্যানিমে অ্যাওয়ার্ডস-এ রশ্মিকা এক নজরকাড়া উপস্থিতি ঘটিয়েছেন । নিজের সামগ্রিক সাজসজ্জাকে অতিরিক্ত জমকালো বা নাটকীয় না করে, তিনি সেটিকে অত্যন্ত মার্জিত ও রুচিশীল রেখেছেন ৷ যা আধুনিক রেড-কার্পেট ফ্যাশনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে । ঠিক এই কারণেই ইন্টারনেটে তাঁর এই লুকটি ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে । তাঁর পোশাকের পাশাপাশি, রশ্মিকার গয়নাগুলিও ছিল এক কথায় অসাধারণ ৷
কালো সিকুইন গাউনের সাজ: রশ্মিকা পরিহিত স্ট্র্যাপলেস কালো গাউনটির সবচেয়ে নজরকাড়া বৈশিষ্ট্য ছিল এর ঝিকমিকে সিকুইন-সমৃদ্ধ ফিনিশ । ক্যামেরার আলোর নিচে গাউনটির দ্যুতি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছিল । এর পরিপূরক হিসাবে, গাউনটিতে শোভিত ফুলের নকশার কাজ পুরো পোশাকটিতে একটি স্বতন্ত্র ও রাজকীয় আভিজাত্যের ছোঁয়া এনে দিয়েছিল ।
গাউনটির সুঠাম ও মানানসই গড়ন রশ্মিকার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে গিয়েছিল । এই সাজটি এক চমৎকার ভারসাম্য বজায় রেখেছিল যা দেখতে খুব বেশি ভারিক্কি বা অতিরিক্ত সাদামাটা ৷ কোনওটাই মনে হয়নি । ঠিক এই ভারসাম্যই তাঁর সাজসজ্জাকে অনন্য করে তুলেছিল ।
গয়নার সাজ বাড়িয়েছিল আভিজাত্য: এই পোশাকের সঙ্গে রশ্মিকা একটি বহু-পাথর খচিত নেকলেস পরেছিলেন ৷ যা তাঁর পুরো সাজে এক আভিজাত্যের ছোঁয়া এনে দিয়েছিল । তিনি ভারী দুল বা অতিরিক্ত অনুষঙ্গ ব্যবহার করা থেকে বিরত ছিলেন ৷ যার ফলে দর্শকের মনোযোগ পুরোপুরি তাঁর গাউন এবং মুখের ওপরই ছিল ।
মেকআপ ও চুলের সাজ: স্নিগ্ধ ও মার্জিত: এই সাজের ক্ষেত্রে তাঁর মেকআপ ছিল বেশ উজ্জ্বল ও সধারণ । একটি 'নিউড' বা হালকা বেইস, চোখের স্নিগ্ধ সাজ এবং ঠোঁটের মার্জিত রঙের লিপস্টিক তাঁর চেহারার সৌন্দর্যকে আরও ফুটিয়ে তুলেছিল । অন্যদিকে, একপাশে সিঁথি করা তাঁর ঢেউখেলানো চুলের সাজটি তাঁর পুরো বেশভূষাকে একটি 'রেড-কার্পেট'-উপযোগী পূর্ণতা দান করেছিল ৷
রশ্মিকা মান্দানার অ্যানিমে-অনুপ্রাণিত মিষ্টি গাউনটি দেখতে ছিল অত্যন্ত ক্লাসিক ও স্টাইলিশ । ভক্তরা তাঁর এই অনন্য রূপ, স্নিগ্ধ মেকআপ এবং মার্জিত শৈলীকে ভীষণ পছন্দ করেছেন ৷ যা পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে তাঁর ফ্যাশন স্টেটমেন্টকে সবার মাঝে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল ।
