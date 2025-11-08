রশ্মিকা মান্দান্নার মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ত্বক চান ? জেনে নিন তাঁর সৌন্দর্যের আসল রহস্য

ETV Bharat / lifestyle

অভিনয় এবং সৌন্দর্য দিয়ে হৃদয় জয় করা রশ্মিকা মান্দান্নারও সমানভাবে বিশেষ সৌন্দর্যের গোপন রহস্য রয়েছে । অভিনেত্রী তাঁর প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল ত্বক বজায় রাখতে সাহায্য করে এমন উপাদানগুলিকে অগ্রাধিকার দেন । তেলেগু ছবি কিরিক পার্টিতে অভিষেক করা এই সুন্দরী অভিনেত্রীর ভক্ত সংখ্যা অনেক বেশি । বেশ কিছু হিট ছবির মাধ্যমে তিনি ন্যাশনাল ক্রাশ খেতাব অর্জন করেছেন । তাঁর সোশাল মিডিয়ায় প্রচুর ফলোয়ার রয়েছে ।

এছাড়াও অভিনেতা বিজয় দেবেরকোন্ডার সঙ্গে তাঁর ডেটিং করার গুজব বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যায় । বিজয় দেবেরকোন্ডার সঙ্গে তাঁর গোপন বাগদানের পর রশ্মিকার নাম আবারও দেশব্যাপী আলোচনার বিষয় । চলচ্চিত্র নিয়ে ক্রমাগত ব্যস্ত থাকাকালীন, রশ্মিকা মাঝে মাঝে তাঁর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে চলেছেন । তিনি প্রায়শই সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ৷ তাঁর ফিটনেস রুটিন শেয়ার করেন । জেনে নেওয়া যাক তাঁর সৌন্দর্যের গোপন রহস্য ৷

হাইড্রেশন: বিভিন্ন সৌন্দর্য পণ্যের কথা এলে সবার আগে বিভিন্ন বাজারজাত দ্রব্যের কথাই । কিন্তু অনেকেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির পদ্ধতিগুলিকে উপেক্ষা করেন । রশ্মিকা এই দু'টির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখেন । তিনি যত পণ্যই ব্যবহার করুন না কেন, প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর দেখাতে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেন । হাইড্রেশন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । সুন্দর ত্বকের জন্য কোষগুলিকে সুস্থ রাখা প্রয়োজন । এরজন্য, তাঁদের পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ প্রয়োজন । তাছাড়া পর্যায়ক্রমে শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ঘাম এবং প্রস্রাবের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অমেধ্য দূর হয় । অতএব, প্রচুর পরিমাণে জল পান করা অপরিহার্য । রশ্মিকা মান্দান্না প্রতিদিন পর্যাপ্ত জল পান করে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেন । এটি তার ত্বককে উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে । রশ্মিকা এই প্রথম টিপসটি অনুসরণ করেন ।

ক্লিনজিং: আপনার ত্বক উজ্জ্বল রাখতে এটি নিয়মিত করা উচিত । এই পদ্ধতিকে ক্লিনজিং বলা হয় । রশ্মিকা মান্দান্না এই বিষয়ে খুব বিশেষ । তিনি ক্লিনজিংকে তাঁর ত্বকের যত্নের রুটিনের একটি অংশ করে তুলেছেন । ঘন ঘন মেকআপ প্রয়োগের ফলে বেশিরভাগ প্রসাধনী এবং সম্পর্কিত ময়লা মুখের উপর পড়ে যায়, যারফলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় । রশ্মিকা তাঁর মুখ পরিষ্কার করার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিকযুক্ত ক্রিম ব্যবহার করা এড়িয়ে চলেন । পরিবর্তে তিনি ঠান্ডা জল বা বরফ দিয়ে তার মুখ পরিষ্কার করতে পছন্দ করেন । এটি ত্বকের ছিদ্রগুলি খুলে দেয় এবং মুখ থেকে সমস্ত ধুলো ও ময়লা কণা অপসারণ করে । রশ্মিকা মান্দান্না দিনে দু'বার এইভাবে তাঁর মুখ পরিষ্কার করেন ৷ যার কারণে মুখ সর্বদা সুন্দর দেখায় ।

ময়েশ্চারাইজিং: আপনার ত্বককে নিখুঁত উজ্জ্বলতা দিতে, নিয়মিত ময়েশ্চারাইজ করা অপরিহার্য । এর অর্থ হল ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা । অন্যথায় ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় এবং দ্রুত বলিরেখা দেখা দেয় । এই সমস্যা এড়াতে রশ্মিকা মান্দান্না নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করেন । এটি ত্বকের কোষগুলিকে হাইড্রেট করে, যারফলে ত্বক নরম হয় । অতিরিক্ত রাসায়নিকযুক্ত ময়েশ্চারাইজারের পরিবর্তে তিনি হালকা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করেন । তিনি এমন ক্রিম পছন্দ করেন যা তার ত্বককে নরম এবং কোমল রাখে । তাঁর ত্বককে নরম রাখার জন্য তিনি সারা দিন এই ময়েশ্চারাইজারগুলি ব্যবহার করেন ।

সানস্ক্রিন: রশ্মিকা তার ত্বকের যত্ন নেওয়ার সময় আরেকটি সতর্কতা অবলম্বন করেন তা হল সূর্যের UV রশ্মি তাঁর ত্বকের ক্ষতি না করে । তাই তিনি সানস্ক্রিন ব্যবহার করেন । তিনি শুধুমাত্র SPF 30 সহ সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে পছন্দ করেন । তিনি সকালে এই সানস্ক্রিনটি ব্যবহার করেন । তিনি বাইরে যাওয়ার পর প্রতি দুই থেকে তিন ঘণ্টা পরে সানস্ক্রিনও ব্যবহার করেন ।

রাতের যত্ন: রশ্মিকা কেবল দিনের বেলা নয়, রাতেও তার ত্বকের যত্ন নেন । ত্বকের কোষগুলি সাধারণত রাতে নিজেদের মেরামত করে । এই সময়ে আপনার ত্বকের সঠিক যত্ন নিলে আপনার ত্বক সুস্থ এবং যেকোনও সমস্যা থেকে মুক্ত থাকবে । ঘুমাতে যাওয়ার আগে, তিনি তাঁর মুখ পরিষ্কার করেন, প্রয়োজনীয় মেকআপ অপসারণের পদ্ধতি সহ । এরপর, তিনি নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করেন । তিনি একটি নাইট ক্রিম বা সিরামও ব্যবহার করেন। তিনি তার ত্বকের যত্নের সিরামগুলিও সাবধানে নির্বাচন করেন, নিশ্চিত করেন যে সেগুলি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ । এটি মৃত ত্বকের কোষগুলিকে সরিয়ে দেয়, যারফলে ত্বক উজ্জ্বল হয় ।

প্রাকৃতিক পদ্ধতি: রশ্মিকা মান্দান্না সবসময় সৌন্দর্য পণ্যের উপর নির্ভর করেন না । কখনও কখনও, তিনি প্রাকৃতিকভাবে তাঁর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কিছু টিপসও ব্যবহার করেন । একটি বিষয় উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে তিনি মধু, অ্যালোভেরা এবং হলুদ দিয়ে তৈরি একটি ঘরে তৈরি ফেস মাস্ক ব্যবহার করেন । এই তিনটি প্রাকৃতিকভাবে ত্বকের কোষগুলিকে সক্রিয় করে । এগুলিতে প্রদাহ-বিরোধী এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যও রয়েছে । ফলস্বরূপ ত্বকের রঙ উন্নত হয় ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

