সকালে ঘুম থেকে উঠেই সবার আগে এই কাজটিই করেন রশ্মিকা মন্দানা, জানুন তাঁর ফিটনেস রুটিন
নিজের কাজের পাশাপাশি, বলিউড অভিনেত্রী রশ্মিকা মন্দানা তাঁর ফিটনেস এবং স্বাভাবিক দীপ্তির জন্যও পরিচিত ।
Published : April 9, 2026 at 3:41 PM IST
সম্প্রতি, দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের সুপারস্টার বিজয় দেবেরাকোন্ডার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন রশ্মিকা মন্দানা । গত 26 ফেব্রুয়ারি, রাজস্থানের উদয়পুর শহরে এই তারকা দম্পতি তাঁদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন । বিয়ের এই শুভলগ্নে রশ্মিকার চেহারায় এক বিশেষ দীপ্তি ফুটে উঠেছিল ৷ যার পিছনের রহস্যটি উন্মোচন করতে সবাই ছিল অত্যন্ত উৎসুক । এমন সব কৌতূহলের জবাবে, সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর ফিটনেসের গোপন রহস্যগুলি সবার সামনে তুলে ধরেছেন ।
জনপ্রিয় বলিউড অভিনেত্রী রশ্মিকা মন্দানা তাঁর মনোহর হাসি এবং প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল ত্বকের জন্য সুপরিচিত । তিনি মনে করেন, আপনার দিনটি যেভাবে শুরু হয়, তা-ই মূলত নির্ধারণ করে দেয় যে আপনার পুরো দিনটি কেমন কাটবে । আপনি যদি সারাদিন ধরে নিজেকে ফিট ও কর্মচঞ্চল রাখতে চান, তবে আপনার সকালের রুটিনটিও সেই অনুযায়ী সাজানো আবশ্যক । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, রশ্মিকা মন্দানার ফিটনেসের সেই গোপন রহস্যটি আসলে কী ?
ঘুম থেকে উঠে এই দুটি কাজ করেন রশ্মিকা মন্দানা:
রশ্মিকার মতে, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর তিনি সবার প্রথমে যে কাজটি করেন, তা হলো লেবু ও মধু মেশানো এক গ্লাস হালকা গরম জল পান করা । এটি তাঁর শরীরকে বিষমুক্ত (detoxify) করতে সাহায্য করে এবং ভিতর থেকে তাঁর ত্বককে পরিষ্কার রাখে ।
এরপর তিনি ফল, ওটস এবং বাদাম দিয়ে তৈরি একটি স্বাস্থ্যকর প্রাতরাশ উপভোগ করেন । এই সংমিশ্রণটি তাঁকে সারাদিন ধরে কর্মচঞ্চল ও সতেজ রাখতে সাহায্য করে ।
রশ্মিকার ডায়েট প্ল্যান কেমন ?
নিজের খাদ্যাভ্যাসের (ডায়েট) ব্যাপারে রশ্মিকা বেশ কঠোর । তিনি জাঙ্ক ফুড পুরোপুরি এড়িয়ে চলেন এবং হালকা, পুষ্টিকর ও ঘরে তৈরি খাবার খেতে পছন্দ করেন। তাঁর খাদ্যতালিকায় এমন সব খাবার থাকে যা প্রোটিন, ফাইবার এবং ভিটামিনে সমৃদ্ধ—আর এই পুষ্টি উপাদানগুলি কেবল শারীরিক সুস্থতার জন্যই নয়, বরং ত্বকের সুস্বাস্থ্যের জন্যও অপরিহার্য । ঠিক এই কারণেই তাঁর ত্বক সবসময় এমন উজ্জ্বল দেখায় ।
যোগব্যায়াম ও শরীরচর্চার ওপরও নির্ভরতা: নিজের ফিটনেসের জন্য রশ্মিকা কেবল ডায়েটের ওপরই নির্ভর করেন না; তিনি নিয়মিত যোগব্যায়াম অনুশীলন করেন এবং কার্ডিও শরীরচর্চাও করেন । যোগব্যায়াম তাঁকে মানসিক প্রশান্তি এনে দেয় ৷ অন্যদিকে কার্ডিও তাঁর শরীরকে সচল ও সুঠাম রাখে । ঠিক এই ভারসাম্যটিই হলো তাঁর ফিটনেসের পিছনের আসল রহস্য ।
মানসিক স্বাস্থ্যের অগ্রাধিকার: রশ্মিকা বিশ্বাস করেন, ফিটনেস কেবল শারীরিক শরীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, মানসিক সুস্থতা বজায় রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ । তিনি মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকা এবং ইতিবাচক মানসিকতা বজায় রাখার ওপর জোর দেন । ঠিক এই কারণেই তাঁর ব্যক্তিত্বকে সর্বদা সতেজ ও প্রাণবন্ত মনে হয় ।