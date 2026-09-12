দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিংয়ের ছবি ভাইরাল হয়েছে, কেন এখন 'Wifey Man'-ট্রেন্ডটি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ?

দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিংয়ের ছবি ভাইরাল হয়েছে, কেন এখন 'Wifey Man'-ট্রেন্ডটি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ?
রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোনের নতুন পারিবারিক ছবি প্রকাশের পর 'ওয়াইফি ম্যান' (Wifey Man) বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে ।
Published : September 12, 2026 at 1:19 PM IST
সাদা লেসের পোশাকে দীপিকা পাড়ুকোন, মুখে এক সুন্দর হাসি ৷ পাশে ছোট্ট দুয়া, আর দীপিকাকে পরম আদরে জড়িয়ে ধরে আছেন রণবীর সিং। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এই পারিবারিক ছবিটি কেবল গ্ল্যামার নয়, বরং পারিবারিক বন্ধনের উষ্ণতাকেই যেন বেশি করে ফুটিয়ে তুলেছে । তাদের মেয়ে দুয়ার দ্বিতীয় জন্মদিনে এই ছবিগুলি শেয়ার করা হয়েছিল ৷ এতে দীপিকার 'বেবি বাম্প' এবং পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনের আনন্দ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ।
ছবিতে সবাইকে চমৎকার দেখালেও, রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোনকে একসঙ্গে দেখে ইন্টারনেটে একটি পুরনো শব্দ বা ধারণার কথা সবার মনে পড়ে গিয়েছে তা হল "ওয়াইফি ম্যান" (Wifey Man)। আপনি যদি এই হ্যাশট্যাগ বা শব্দটির অর্থ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন, তবে জেনে নেওয়া যাক ।
"ওয়াইফি ম্যান" বলতে কী বোঝায় ? এটি কি তারকাদের কোনও নতুন শ্রেণিবিভাগ, নাকি একজন আদর্শ স্বামীর জন্য ইন্টারনেটে পাওয়া বিশেষ কোনও সম্মানের তকমা ?
তবে সবার আগে 'দীপবীর'-এর (DeepVeer) সেই নতুন পারিবারিক ছবিটির কথাই বলা যাক ।
সাধারণত রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোন তাঁদের মেয়ে দুয়াকে প্রচারের আলো বা লোকচক্ষুর আড়ালেই রাখেন । তাই 2026 সালের সেপ্টেম্বরে দুয়ার দ্বিতীয় জন্মদিনে যখন তাঁরা সাদা-কালো পারিবারিক ছবি শেয়ার করলেন, তখন তা মুহূর্তেই ভক্তদের মন জয় করে নিল ।
একটি ছবিতে দেখা যায়, বাবা-মায়ের মাঝখানে বসে দুয়া হাসছে এবং নিজের মুখ আড়াল করছে । আরেকটি ছবিতে রণবীর ও দুয়ার মধ্যকার এক মিষ্টি মুহূর্ত ধরা পড়েছে । কিছু ছবিতে দীপিকার পাশে দাঁড়িয়ে রণবীরকে অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যময় ও স্নেহশীল ভঙ্গিতে দেখা গিয়েছে । এছাড়া ক্যাপশনের মাধ্যমে এই দম্পতি তাঁদের পরিবার ও হৃদয়ে যে আনন্দের সঞ্চার হয়েছে, তা-ও প্রকাশ করেছেন ।
ছবিগুলি প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তরা ছবিগুলির মিষ্টি আবহ, দীপিকার গর্ভাবস্থাকালীন উজ্জ্বলতা এবং রণবীরের 'ফ্যামিলি ম্যান' বা পারিবারিক মানুষ হিসেবে উপস্থিতির বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন । এরই মাঝে উঠে আসে "ওয়াইফি ম্যান" (Wifey Man)-এর ধারণাটি ।
"ওয়াইফি ম্যান" আসলে কে ?
"ওয়াইফি ম্যান" বলতে মূলত এমন একজন স্বামীকে বোঝায় যিনি স্ত্রীর সাফল্যে ভীত বা ঈর্ষান্বিত হন না, বরং তিনিই সবার আগে সেই সাফল্যের প্রশংসা করেন । স্ত্রী যখন সুন্দর সাজপোশাকে থাকেন, তখন তিনি খোলাখুলি তাঁর প্রশংসা করেন । স্ত্রী যখন কোনও সাফল্য অর্জন করেন, তখন তিনি এতটাই আনন্দিত হন যেন সেই পুরস্কার বা ট্রফিটি তার নিজের ঘরেই এসেছে ।
এর একটি প্রচলিত পরিভাষা হল "ওয়াইফ গাই" (Wife Guy)। ইন্টারনেটের ভাষায়, এটি এমন একজন পুরুষকে বোঝায় যিনি স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ্যে প্রকাশ করেন । তিনি স্ত্রীর সাফল্য উদযাপন করেন এবং স্ত্রী কতটা বিশেষ একজন মানুষ, তা বিশ্বকে জানাতে কখনওই দ্বিধা করেন না ।
রণবীর সিংকে কেন 'ওয়াইফি ম্যান' বলা হয় ?
দীপিকা পাড়ুকোনের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের ক্ষেত্রে রণবীর সিং কখনও নিজেকে আড়ালে রাখেননি । দীপিকা যখনই আশেপাশে থাকেন, রণবীরের ভিতরের 'চিয়ারলিডার' বা উৎসাহদাতা সত্তাটি যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে ওঠে ।
কখনও তাঁকে স্ত্রীর পোশাক ঠিক করে দিতে দেখা যায়, আবার কখনও কোনও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্ত্রীর জন্য সবচেয়ে জোরে হাততালি দিতে দেখা যায় । বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তিনি প্রায়শই দীপিকার কঠোর পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেন । এমনকি সোশাল মিডিয়ায় দীপিকার কোনও ছবি এলেও, রণবীরের মন্তব্যগুলি প্রায়ই আলাদাভাবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে ।
পরিবারের নতুন ছবিগুলিতেও তাঁর এই দিকটি স্পষ্ট ছিল । সেখানে কোনও রেড কার্পেট বা সিনেমার প্রচারণার বিষয় ছিল না । এই ছবিগুলিতে তাঁকে একজন তারকা হিসাবে নয়, বরং একজন স্বামী ও বাবা হিসাবেই বেশি দেখা গিয়েছে । সম্ভবত এই সহজ-স্বাভাবিক আচরণই মানুষের কাছে তাঁদের সম্পর্কের বন্ধনটিকে এত সুন্দর করে তুলেছে ।
রণবীর হলেন দীপিকার সবচেয়ে বড় চিয়ারলিডার:
রণবীর ও দীপিকা উভয়েই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বড় তারকা । তা সত্ত্বেও, রণবীর জনসমক্ষে দীপিকার সাফল্যকে অকপটে স্বীকার করেছেন । দীপিকা পাড়ুকোনের তারকাখ্যাতি এতটাই প্রবল যে তা সহজেই অন্য কারও আকর্ষণকে ম্লান করে দিতে পারে । কিন্তু রণবীর এই বিষয়ে সবসময়ই আত্মবিশ্বাসী ও নিশ্চিন্ত থেকেছেন এবং স্ত্রীর সাফল্যের জন্য সবার আগে হাততালি দিয়েছেন ।
এটিই একজন 'ওয়াইফি ম্যান'-এর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য: স্ত্রীর সাফল্যের উজ্জ্বলতায় নিজের আলো ম্লান হয়ে যাওয়ার কোনও ভয় তার মধ্যে থাকে না । আসলে, প্রয়োজন হলে তিনি নিজেই স্পটলাইটটি ধরে তা নিজের স্ত্রীর দিকে ঘুরিয়ে দেবেন ।
তবে, সোশাল মিডিয়ায় দেখা কয়েকটি মুহূর্তের ওপর ভিত্তি করে কোনও সম্পর্কের পুরোটা জানা সম্ভব নয় । তা সত্ত্বেও, তাঁর জনসমক্ষে করা আচরণ বিচার করলে রণবীরকে এই ধারার সঙ্গে পুরোপুরি মানানসই বলেই মনে হয় ।
নিক জোনাস ও বিরাট কোহলিও ‘ওয়াইফি ম্যান’
নিক জোনাস এবং বিরাট কোহলিকেও নিঃসন্দেহে এই দলে অন্তর্ভুক্ত করা যায় । তাঁদের ভালোবাসা প্রকাশের ধরণ ভিন্ন । নিককে প্রায়শই প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার গাউন ঠিক করে দিতে, তাঁর ছবি তুলতে এবং তাঁর সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখা যায় ।
অন্যদিকে, বিরাট পরিচিত মাঠ থেকে অনুষ্কা শর্মাকে ‘ফ্লাইং কিস’ দেওয়া, ম্যাচের পর তাঁকে খুঁজে নেওয়া এবং নিজের সাফল্যে তাঁর অবদানকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য । সহজ কথায় বলতে গেলে, রণবীর ভালোবাসার প্রকাশ ঘটান জমকালো ও উৎসবমুখর আয়োজনের মাধ্যমে ৷