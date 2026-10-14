পিছিয়ে পড়া শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে আনন্দপুর তিথি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অভিনব প্রদর্শনী 'রংধনু'

পিছিয়ে পড়া শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে আনন্দপুর তিথি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অভিনব প্রদর্শনী 'রংধনু'
Rangdhanu: সমাজের পিছিয়ে পড়া ও দুঃস্থ শিশুদের আসন্ন দুর্গোৎসবে নতুন জামাকাপড় দিয়ে নজর গড়েছে তিথি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ৷ যার নাম ছিল 'রংধনু' ৷
Published : October 14, 2026 at 9:46 AM IST
গত সেপ্টেম্বরে আনন্দপুর তিথি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি-র উদ্যোগে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দু'দিনব্যাপী এক বিশেষ প্রদর্শনী, যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'রংধনু'। সমাজের পিছিয়ে পড়া ও দুঃস্থ শিশুদের আসন্ন দুর্গোৎসবে নতুন জামাকাপড় উপহার দেওয়া এবং তাদের মুখে হাসি ফোটানোর এক মহৎ লক্ষ্য নিয়েই এই সামাজিক উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছিল । এটি হয়েছিল গরিয়াহাট বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউটে ৷
এই বিশেষ প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটির গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সম্মানীয় শর্মিলা গুপ্তা ভায়া ।
'রংধনু'-র অন্যতম বড় সাফল্য ছিল স্থানীয় হোম-গ্রোন (Home-grown) ব্র্যান্ড ও উদীয়মান উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়ানো । এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে নতুন ও ছোট উদ্যোক্তাদের একটি সুন্দর প্ল্যাটফর্ম উপহার দেওয়া হয়, যেখানে দু-দিন ধরে তাঁরা নিজেদের তৈরি বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি করার সুযোগ পান ।
সংস্থার সেক্রেটারি শ্রেয়সী চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বলেন, "এই উদ্যোগের কারণ হল পিছিয়ে পড়া মানুষরা নতুন জামাকাপড় যাতে পায় ৷ পাশাপাশি যাঁরা নিজের গ্রো করতে চায় সেইসব মহিলাদের পাশে থেকে সাহায্য করেছি ৷ তাঁরা যে স্টল দিয়েছিলেন সেখান থেকে ইনকাম করতে পেরেছেন ৷ রংধনুর পুরো টাকা আমরা বাচ্চাদের জামাকাপড় কিনতে কাজে লাগিয়েছি ৷"
উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাত্র দু'দিনে এই প্রদর্শনীতে 300-এর বেশি দর্শনার্থীর সমাগম ঘটেছিল । সাধারণ মানুষের এই বিপুল সাড়া ও শুভেচ্ছা শিশুদের পুজোর আনন্দ নিশ্চিত করার পথে সংস্থাকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে । সকলের এই আন্তরিকতাই 'রংধনু'-র সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা ।
এর আগেও স্নায়বিক সমস্যায় (Dissociative Disorder) আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসা সহায়তার লক্ষ্যে আনন্দপুর তিথি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি (ATWS) আয়োজন করেছিল এক বিশেষ শিল্পকর্ম কর্মশালা ও প্রদর্শনী । যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল হায়দরাবাদে ৷ 2020 সাল থেকে সক্রিয় এই সংস্থা । দীর্ঘদিন ধরেই সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সহায়তা এবং ক্যানসারের মতো জটিল রোগের চিকিৎসায় আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে । তহবিল সংগ্রহের পাশাপাশি সমাজে সচেতনতা গড়ে তুলতে তাঁরা নিয়মিতভাবে চিত্রকর্ম কর্মশালা, প্রদর্শনী এবং শিক্ষামূলক নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে ।
সামাজিক উন্নয়ন:
এই প্রদর্শনীর সাফল্য শুধুমাত্র শিশুদের আনন্দেই সীমাবদ্ধ থাকেনি । এর মাধ্যমে একদিকে যেমন আনন্দপুর তিথি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির একটি শক্তিশালী কল্যাণ তহবিল গড়ে উঠেছে, যা আগামিদিনে আরও অনেক সামাজিক কাজে সাহায্য করবে ৷ অন্যদিকে তেমনই নতুন ও স্বাধীন উদ্যোক্তাদের স্বাবলম্বী হওয়ার পথও অনেকখানি প্রসারিত হয়েছে । সব মিলিয়ে 'রংধনু' সমাজকল্যাণ ও আত্মনির্ভরতার এক অনন্য নজির সৃষ্টি করল ।