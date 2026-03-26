রামনবমীতে শুভযোগ; এই জিনিস করুন, শ্রীরামের কৃপায় সুখেসম্পদে ভরে উঠবেন

রামনবমীতে শুভযোগ; এই জিনিস করুন, শ্রীরামের কৃপায় সুখেসম্পদে ভরে উঠবেন
রামনবমীতে কী করবেন ? জ্যোতিষী মতে কিছু উপায় করলে সুখেসম্পদে ভরে উঠবে জীবন ৷
Published : March 26, 2026 at 10:41 AM IST
চলছে বাসন্তী নবরাত্রির (Chaitra Navratri 2026) উদযাপন । তবে এই আবহে রামনবমীর দিন কীভাবে পুজো করা হবে শ্রীরামকে, তা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন থেকে যায় । রামনবমীতে কীভাবে রামকে পুজো করবেন ।
রামনবমীর দিনতিথি: এই বছরে রামনবমী পালিত হবে আগামী 27 মার্চ, শুক্রবার ৷
নবমী তিথি শুরু হবে: 26 মার্চ বিকেল 5.30 মিনিটে ।
নবমী তিথি শেষ হবে: পরদিন 27 মার্চ বিকেল 5:31 মিনিটে ৷
তবে, উদয়া তিথি অনুযায়ী, 27 মার্চ-ই সারা ভারতে পালিত হবে রাম নবমী ।
নবরাত্রির অষ্টম দিনটি মহাষ্টমী এবং নবম দিনটি মহানবমী । দু'টি দিনই ভক্তদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । যেমন- শারদীয়া দুর্গাপুজোর ক্ষেত্রেও হয় ।
মহাষ্টমী: 26 মার্চ, বৃহস্পতিবার দুর্গষ্টমী বা মহাষ্টমী পালিত হবে । এদিন অনেকে কুমারীপুজোও করে থাকেন ।
মহানবমী: স্বভাবতই পরদিন, 27 মার্চ নবমী, তথা, রামনবমী । এদিনই পালিত হবে চৈত্র নবরাত্রির মহানবমী ।
শাস্ত্রে বলে, চৈত্র নবমীর দিনই অযোধ্যায় রাজা দশরথ ও রানী কৌশল্যার ঘরে শ্রীরাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন । এদিনে ভক্তরা উপবাস করেন এবং রামচরিতমানস পাঠ করেন । মনে করা হয়, এই তিথিতে নিষ্ঠাভরে পুজো করলে জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি আসে, বাড়ে, বজায় থাকে ।
জ্যোতিষী মতেও অনেক নিয়মের কথা বলা হয়েছে ৷ জ্যোতিষী রাহুল দে বলেন, রামনবমীর শুভ দিনে শুভক্ষণে শ্রীরামের পুজো করুন ৷ পুজোর সময় 'শ্রী রামচন্দ্র কৃপালু ভজমন'- অবশ্যই পাঠ করুন ৷
রামনবমীতে সম্পূর্ণ হনুমান চালিসা পাঠ করুন ৷ এইদিনে সম্ভব হলে গঙ্গাস্নান করুন ৷ ভগবান রামের জন্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করুন ৷ এইদিনে কুমারী মেয়েদের ভোজন করাতে পারেন ৷ রাগ ঝগড়া থেকে এইসময় বিরত থাকুন ৷ বাড়িতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখুন ও রামায়ন রামরক্ষা স্তোত্ত্র পাঠ করুন ৷
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)