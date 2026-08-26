ETV Bharat / lifestyle

ব্রেসলেট থেকে শুরু করে বিশেষ নকশার রাখি এখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, দেখুন এই বছরের সেরা ট্রেন্ডগুলি

এখানে ব্রেসলেট, পার্সোনালাইজড, রুপো, ক্রোশেট, রুদ্রাক্ষ এবং গণেশ রাখির ট্রেন্ডিং ডিজাইনগুলি দেখে নিন ৷

rakhi-design-2026-best-rakhi-design
বিভিন্ন ধরনের রাখির ট্রেন্ড (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 26, 2026 at 10:34 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

রাখির সুতোটি হয়তো ছোট, কিন্তু এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে গভীর আবেগ । বোন যখন ভাইয়ের হাতে রাখি পরান, তখন তিনি কেবল ভালোবাসাই প্রকাশ করেন না, বরং ভাইয়ের মঙ্গল ও নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনাও জানান । তাই রাখি কেনার সময় কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যের ওপরই জোর দেওয়া হয় না, বোনেরা এমন নকশা খোঁজেন যা ভাইয়ের ব্যক্তিত্ব, পছন্দ এবং রুচির সাথে মানানসই ।

এই বছর রাখির নতুন নকশাগুলিতে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক চমৎকার মেলবন্ধন দেখা যাচ্ছে । ‘ওঁ’, গণেশ ও রুদ্রাক্ষের মতো ঐতিহ্যবাহী মোটিফের পাশাপাশি পার্সোনালাইজড (ব্যক্তিগত ছোঁয়াযুক্ত), ক্রোশেট, ব্রেসলেট-স্টাইল এবং রুপার রাখি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাচ্ছে । উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এগুলির অনেক নকশাই এতটাই আকর্ষণীয় যে উৎসব শেষ হওয়ার পরেও ব্রেসলেট হিসাবে পরা যায় ।

ব্রেসলেট-স্টাইল রাখির চল

সাধারণ সুতোর রাখি যদি কোনও ভাই কয়েক ঘণ্টা পরেই খুলে ফেলতে চান, তবে ব্রেসলেট-স্টাইল রাখি হতে পারে একটি চমৎকার বিকল্প । এগুলি দেখতে অনেকটা পুরুষদের দৈনন্দিন ব্যবহারের ব্রেসলেটের মতোই । বাজারে মেটাল চেইন, পুঁতি, লেদারের কাজ এবং অ্যাডজাস্টেবল কর্ড বা ফিতেযুক্ত নানা ধরনের নকশার ব্রেসলেট-রাখি পাওয়া যাচ্ছে ।

Lifestyle
ব্রেসলেট-স্টাইল রাখির চল (Getty Image)

কলেজ পড়ুয়া এবং অফিসগামী ভাইদের মধ্যে ব্রেসলেট-ধাঁচের রাখি বিশেষভাবে জনপ্রিয় । উৎসবের পরেও এগুলিকে ফ্যাশন অনুষঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করা যায় । রুদ্রাক্ষ, 'ওঁ' (Om) বা ছোট স্বস্তিক চিহ্নযুক্ত ব্রেসলেটগুলি এতে এক ধরণের আধ্যাত্মিক আবহও যোগ করে ।

পার্সোনালাইজড বা বিশেষ ফরমায়েশে তৈরি রাখি এক অনন্য ও ব্যক্তিগত ছোঁয়া নিয়ে আসে:

ভাইয়ের নাম, ছবি, নামের আদ্যক্ষর কিংবা কোনও আন্তরিক বার্তা পার্সোনালাইজড রাখিকে বিশেষ করে তোলার মতো অনেক উপায় রয়েছে । এমনকি শিশুদের জন্য তাদের প্রিয় কার্টুন চরিত্র বা সুপারহিরোর ছবি দিয়েও রাখি তৈরি করা যেতে পারে ।

পার্সোনালাইজড রাখির আসল সৌন্দর্য হল এটি বাজারের সাধারণ রাখিগুলির চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বতন্ত্র । এটি ভাইকে এমন এক বিশেষ অনুভূতি দেয় যে, রাখিটি কেবল তার জন্যই বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে । আপনি যদি অনলাইনে এমন রাখি অর্ডার করেন, তবে নামের বানান এবং ডেলিভারির তারিখটি আগেভাগে ভালোভাবে যাচাই করে নিতে ভুলবেন না ।

925 সিলভার রাখি: একটি স্মরণীয় পছন্দ:

যেসব বোন তাদের ভাইকে রাখির পাশাপাশি দীর্ঘস্থায়ী কোনও স্মৃতিচিহ্ন উপহার দিতে চান, তাদের জন্য সিলভার বা রুপার রাখি একটি চমৎকার বিকল্প । এই বিভাগে ওম, ভগবান গণেশ, ভগবান কৃষ্ণ, মহাদেব, ইনফিনিটি (অসীমতার প্রতীক) এবং স্বস্তিক চিহ্নের মতো নকশাগুলি বেশ জনপ্রিয় । সাধারণ ও ছিমছাম (মিনিমালিস্ট) ডিজাইনের সিলভার রাখির বাড়তি সুবিধা হল, এগুলি পরে ব্রেসলেট বা পেন্ডেন্ট হিসেবেও ব্যবহার করা যায় ।

তবে, কেনার সময় কেবল রুপোর চকচকে ভাব দেখেই সিদ্ধান্ত নেবেন না । রুপোর বিশুদ্ধতা যাচাই করুন, '925' হলমার্ক আছে কি না তা দেখুন, বিল পরীক্ষা করুন এবং বিক্রেতা নির্ভরযোগ্য কি না তা নিশ্চিত করুন । স্টার্লিং সিলভারের তৈরি যেসব রাখি ব্রেসলেট হিসেবেও পরা যায়, সেগুলি 2026 সালের অন্যতম সেরা পছন্দ ।

ক্রোশেট ও হাতে তৈরি রাখি: মেশিনে তৈরি ডিজাইনের তুলনায় হাতে তৈরি রাখিতে এক অনন্য ও ব্যক্তিগত ছোঁয়া থাকে । এই মরশুমে ক্রোশেটের ফুল, স্মাইলি ফেস, 'ইভিল আই' (কুদৃষ্টি থেকে রক্ষাকারী প্রতীক) মোটিফ, ময়ূর এবং রঙিন বৃত্তাকার নকশা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে । হালকা ওজনের হওয়ায় এই রাখিগুলি পরা বেশ আরামদায়ক ৷ তাই শিশু ও ছোট ভাইদের জন্য এগুলো আদর্শ ।

rakhi-design-2026-best-rakhi-design
ট্রেন্ডিং ডিজাইনগুলি দেখে নিন (Getty Image)

আপনি যদি ক্রোশেটের কাজ জানেন, তবে বাড়িতেই এমন রাখি তৈরি করতে পারেন । কেবল আপনার ভাইয়ের পছন্দের রঙের সুতা বেছে নিন এবং তার সঙ্গে একটি পুঁতি বা ছোট কোনও চার্ম (অলঙ্কার) জুড়ে দিন । এটি তৈরিতে আপনার দেওয়া শ্রম ও ভালোবাসা রাখিটিকে দোকান থেকে কেনা যেকোনও দামী ডিজাইনের চেয়েও অনেক বেশি বিশেষ করে তুলবে ।

ওঁ (Om), ভগবান গণেশ এবং রুদ্রাক্ষ খচিত আধ্যাত্মিক রাখি:

ঐতিহ্যবাহী ও আধ্যাত্মিক নকশা কখনোই সেকেলে হয়ে যায় না । ভগবান গণেশ, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি, ময়ূরের পালক, ভগবান শিবের ত্রিশূল, 'ওঁ' প্রতীক এবং রুদ্রাক্ষের দানাযুক্ত রাখিগুলো এ বছরও পছন্দের তালিকার শীর্ষে রয়েছে ।

ভাই যদি সাধারণ বা ছিমছাম পছন্দ করেন, তাঁর জন্য চন্দন কাঠ, তুলসী বা ছোট কাঠের পুঁতির সঙ্গে রুদ্রাক্ষের সমন্বয়ে তৈরি রাখি একটি চমৎকার পছন্দ হতে পারে । কোনও দেব-দেবীর ছবি বা মূর্তিযুক্ত রাখি কেনার সময় খেয়াল রাখবেন যেন এর আকার খুব বড় না হয় এবং কিনারাগুলি ধারালো না হয় ।

trending Design
ক্রোশেট ও হাতে তৈরি রাখি (Getty Image)

পাথর ও কুন্দনের রাখিতে রাজকীয় আভিজাত্য

আপনি যদি ঐতিহ্যবাহী অথচ কিছুটা জমকালো নকশা পছন্দ করেন, তবে পাথর বা কুন্দনের রাখি হতে পারে দারুণ পছন্দ । রঙিন পাথর, মুক্তো, মিনাকারি কাজ এবং জারদৌসি এমব্রয়ডারি দিয়ে সাজানো রাখিগুলি এই উৎসবের ঐতিহ্যবাহী আমেজকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলে ।

খুব ভারী রাখি দেখতে আকর্ষণীয় মনে হলেও, দীর্ঘ সময় ধরে তা পরে থাকা অস্বস্তিকর হতে পারে । তাই নকশার পাশাপাশি রাখির ওজন এবং এর পিছনের অংশের ফিনিশিং বা মসৃণতার দিকেও নজর দিন ।

রাখি কেনার সময় যেসব বিষয় খেয়াল রাখবেন

নিশ্চিত করুন রাখির সুতোটি নরম এবং এর মাপ ছোট-বড় ​​করার (অ্যাডজাস্টেবল) সুবিধা আছে ।

দেখে নিন রাখির ধাতব অংশ বা সাজসজ্জার কিনারা যেন ধারালো না হয় ।

শিশুদের জন্য খুব ছোট বা সহজে খুলে পড়ে যাওয়ার মতো পুঁতিযুক্ত রাখি বেছে নেওয়া থেকে বিরত থাকুন ।

ত্বক সংবেদনশীল হলে সস্তা ধাতু এবং অতিরিক্ত রঙ করা সুতোর রাখি এড়িয়ে চলুন ।

অনলাইনে অর্ডার করার সময় পণ্যের আসল ছবি, ক্রেতাদের মতামত (রিভিউ) এবং ডেলিভারির তারিখ দেখে নিন ।

শুধুমাত্র বয়সের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং ভাইয়ের ব্যক্তিগত পছন্দের কথা মাথায় রেখে নকশা নির্বাচন করুন।

সবচেয়ে সুন্দর রাখির নকশা সেটাই, যা বোনের অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালোবাসাকে ফুটিয়ে তোলে । দামি রাখিই যে সবসময় সবচেয়ে স্মরণীয় হবে, এমন কোনও কথা নেই । অনেক সময়, হাতে তৈরি সাধারণ একটি সুতোর রাখি এবং তার সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত বার্তা ভাইয়ের কাছে আজীবন লালন করার মতো একটি মধুর স্মৃতি হয়ে ওঠে ।

  1. রাত 10টা থেকে ভোর 6টার মধ্যে ট্রেনে কোন কোন কাজ করবেন না ?
  2. সিল্কের শাড়িতে সোনম কাপুরকে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে, দেখুন তাঁর লুক
  3. মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত 'বাটাটা বড়া' চায়ের সঙ্গে সবচেয়ে ভালো লাগে, বাড়িতে বানিয়ে এর স্বাদ আনুন

TAGGED:

BEST RAKHI DESIGN
RAKSHA BANDHAN 2026
NEW TRENDING RAKHI
RAKHI SPECIAL
RAKHI DESIGN 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.