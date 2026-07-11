সাধারণ ফ্লিপ-ফ্লপের যুগ শেষ, বর্ষাকালের জন্য কিনে নিন এই নতুন ও ট্রেন্ডি স্লিপারগুলি
বর্ষাকালে কেবল আরামই যথেষ্ট নয়, স্টাইলের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ । সাধারণ রাবারের ফ্লিপ-ফ্লপের চেয়ে এখন ফ্যাশনেবল স্লিপার বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ।
Published : July 11, 2026 at 1:56 PM IST
বর্ষাকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে পোশাকের মতোই জুতো বা চটি বদলানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে । অনেকেই সারা বছর একই জোড়া চটি ব্যবহার করেন ৷ কিন্তু বর্ষাকালে এই অভ্যাসটি সমস্যার কারণ হতে পারে । সঠিক জুতো ছাড়া ভেজা রাস্তা, পিচ্ছিল জায়গা এবং কাদা-মাখা পথে চলাফেরা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় । তবে স্বস্তিদায়ক ও স্টাইলিশ এমন নানা ধরনের চটি এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে ।
অফিস বা কলেজে যাওয়া, কেনাকাটা করা কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া যেকোনও উপলক্ষেই পরার মতো নানা ধরনের ট্রেন্ডি স্লিপার বাজারে পাওয়া যাচ্ছে । এগুলিতে রয়েছে চমৎকার গ্রিপ বা আঁকড়ে থাকার সুবিধা, হালকা ও আরামদায়ক অনুভূতি এবং আধুনিক সব ডিজাইন । এই বর্ষায় যদি আপনার জুতোর সংগ্রহে নতুনত্ব আনতে চান, তবে জেনে নিন এই মরশুমে কোন ধরনের স্লিপারগুলি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ?
বর্ষাকালীন বিশেষ স্লিপারের সর্বশেষ ও ট্রেন্ডি ডিজাইন
ডবল-স্ট্র্যাপ স্লিপার
দু'টি চওড়া স্ট্র্যাপযুক্ত স্লিপার বর্তমানে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় বা ট্রেন্ডে রয়েছে । এগুলি দেখতে যেমন সাধারণ, তেমনই অত্যন্ত স্টাইলিশ । জিন্স, কো-অর্ড সেট, কুর্তি এবং ক্যাজুয়াল পোশাকের সঙ্গে এগুলি সহজেই মানিয়ে যায় এবং দীর্ঘ সময় ধরে পরে থাকলেও বেশ আরামদায়ক ।
ক্লগ-স্টাইল স্লিপার
বর্ষাকালে ক্লগ-স্টাইল স্লিপার বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে । এগুলির সামনের অংশ ঢাকা থাকায় কাদা-জলে ছিটে ও সামান্য ময়লা থেকে পা সুরক্ষিত থাকে ৷ পাশাপাশি হালকা উপাদানে তৈরি হওয়ায় এগুলি সারাদিন পরে থাকা বেশ আরামদায়ক । অফিস কিংবা ভ্রমণের জন্য এগুলি একটি চমৎকার পছন্দ ।
অ্যান্টি-স্লিপ সোলযুক্ত স্লিপার
বর্ষাকালের জন্য ভালো গ্রিপ বা নিয়ন্ত্রণ দেয় এমন স্লিপার বেছে নেওয়া উচিত । অ্যান্টি-স্লিপ সোলযুক্ত জুতো ভেজা রাস্তা ও টাইলস-এর ওপর ভালো ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, ফলে পিছলে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায় ।
ইভিএ (EVA) ও রাবারের স্লিপার
ইভিএ ফোম ও রাবার দিয়ে তৈরি স্লিপারগুলি বেশ হালকা এবং জলে ভিজলে দ্রুত শুকিয়ে যায় । এগুলি পরিষ্কার করাও সহজ ৷ তাই বর্ষাকালের জন্য এগুলি অন্যতম সেরা পছন্দ ।
প্ল্যাটফর্ম স্লিপার
আপনি যদি একটু ফ্যাশনেবল লুক বা স্টাইলিশ ভাব পছন্দ করেন, তবে হালকা ওজনের প্ল্যাটফর্ম স্লিপার বেছে নিতে পারেন । যেকোনও ক্যাজুয়াল পোশাকের সঙ্গে এগুলো দারুণ মানিয়ে যায় ।
বর্ষাকালের জন্য ট্রেন্ডি, চমৎকার ও আরামদায়ক স্লিপারের এই সম্ভার থেকে আপনিও আপনার পছন্দের জোড়াটি বেছে নিতে পারেন ।
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