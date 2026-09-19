রাধাষ্টমীতে এই কাজ করুন, সুখে থাকবে জীবন ! মিলবে মনের মতো জীবনসঙ্গী
Radha Ashtami 2026: শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনের ঠিক 15 দিন পরে পালিত হয় শ্রীরাধিকার জন্মদিন । এইদিন কী করবেন জানালেন জ্যোতিষী ৷
Published : September 19, 2026 at 11:21 AM IST
ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে পালিত হয় রাধা অষ্টমী । উত্তর প্রদেশের বারসানা গ্রামে এই দিনেই শ্রীরাধিকার জন্ম হয়েছিল বলে মনে করা হয় । ধর্মীয় বিশ্বাসে মনে করা হয় শ্রীকৃষ্ণের প্রাণপ্রিয়া রাধা দেবী লক্ষ্মীর অবতার । হিন্দুধর্মে এই দিনটি বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ । রাধাষ্টমীতে সারাদিন ধরে উপবাস রেখে রাধারানির আরাধনা করা হয় । মনে করা হয়, রাধাষ্টমীতে উপবাস পালন না করলে জন্মাষ্টমীর উপবাসের কোনও শুভ ফল পাওয়া যায় না ।
জ্যোতিষী রাহুল দে বলেন, এইদিনে কিছু কাজ করলে শুভ ফল পাওয়া যায় ৷ রাধারানিকে অবশ্যই ক্ষীরের মালপোয়া ও রাভরি ভোগ নিবেদন করা ভালো ৷ পুজো করার সময় রাধারানীর 28টি নাম জপ করুন ৷ এছাড়াও নিজের সামর্থ্য মতো দরিদ্রকে দান করুন ৷ মনোস্কামনা পূরণের জন্য 108 বার জপ করুন 'শ্রী রাধা শ্রী রাধা' ৷
এছাড়াও রাধা অষ্টমী এই বছর শনিবার পড়ায় লোহার সামগ্রী, গোটা বিউলি, সাবান, কালো কাপড় দান করা ভালো । রাধারানির জন্মদিনে বিবাহিত মহিলাদের সাজগোজের উপকরণ উপহার দিন । তবে কোনও কুমারী মেয়েকে এই উপহার দেবেন না । রাধা অষ্টমীতে হলুদ রঙের পোশাক বেশি করে পরুন । এর ফলে রাধারানির আশীর্বাদ থাকবে আপনার উপর । এছাড়া হলুদ রঙের কোনও জিনিস এদিন নিজের সঙ্গে রাখলেও উপকার পাবেন ।
জ্যোতিষশাস্ত্রে আরও বলা হয় শ্রীমতী রাধারানির পবিত্র জন্মতিথি এইদিন । হিন্দু ধর্মে এই দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম । বিশেষ করে বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে এই দিনটি অত্যন্ত পবিত্র ও আনন্দের । বিশ্বাস করা হয়, রাধাষ্টমীতে কিছু বিশেষ কাজ করলে জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করা যায় ।
এদিন হিন্দু বাঙালিদের ঘরে ঘরে এবং মায়াপুরের ইসকন মন্দির সেজে উঠে রাধাষ্টমী পুজো পালনে । ভজন গান এবং রাধাকৃষ্ণের পুজোয় ভরে উঠবে পুরো ইসকন মন্দির । জন্মাষ্টমী যেরকম ভাবে পালিত হয় রাধাষ্টমী অনুরূপভাবেই পালন করা হয় । পুরুষ-নারী তিলক কেটে ঢোল বাজিয়ে তারা সংকীর্তন করেন ।
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)