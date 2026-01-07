ওয়াটার পিউরিফায়ার ছাড়া বাড়িতে জল বিশুদ্ধ করার সহজ উপায় জেনে নিন

ওয়াটার পিউরিফায়ার ছাড়া বাড়িতে জল বিশুদ্ধ করার সহজ উপায় জেনে নিন
Published : January 7, 2026 at 10:12 AM IST
ইন্দোরে দশ জনের মৃত্যুর ঘটনা এবং 200 জনেরও বেশি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঘটনার পর, দূষিত জলের বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে । সংবাদ প্রতিবেদন অনুসারে, ভাগীরথপুরার বাসিন্দারা কলের জল পান করার পরে গুরুতর ডায়রিয়ার বেশ কয়েকটি ঘটনা রিপোর্ট করেছেন । বেশিরভাগ ভুক্তভোগী বমি, বমি বমি ভাব, জ্বর এবং দুর্বলতার মতো গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যায় ভুগছেন ।
জল দূষণ একটি বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সমস্যা, যা বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রভাবিত করে । বিশেষজ্ঞদের মতে, অনিরাপদ জল খাওয়ার ফলে অনেক রোগ হয়, যেমন- ব্যাকটেরিয়াজনিত গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস, কলেরা, টাইফয়েড এবং ডায়রিয়া, যা দুর্বল জনগোষ্ঠীর অসুস্থতা এবং মৃত্যুর প্রধান কারণ ।
বাড়িতে জল বিশুদ্ধ করার উপায়: জল বিশুদ্ধ করার এবং এর ঝুঁকি কমাতে আপনি কিছু প্রাকৃতিক পদ্ধতি চেষ্টা করতে পারেন:
জল পরিশোধক: রিভার্স অসমোসিসের মতো জল পরিশোধন ব্যবস্থা উচ্চ দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ (TDS) এবং ধাতু, নুন এবং ব্যাকটেরিয়ার মতো কঠিন দূষক পদার্থ অপসারণের জন্য ব্যবহৃত হয় । এই ব্যবস্থাগুলি ঝুলন্ত কণা এবং ব্যাকটেরিয়া অপসারণ করে নিরাপদ, পরিষ্কার পানীয় জল সরবরাহ করে ।
সাধারণ ধরণের জল পরিশোধন ব্যবস্থা হল:
RO: এই ব্যবস্থাটি জলকে একটি আধা-ঘেরা ঝিল্লির মধ্য দিয়ে জোর করে, দ্রবীভূত লবণ, রাসায়নিক, ভারী ধাতু, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস অপসারণ করে ।
UV: এই ব্যবস্থাটি ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং অন্যান্য অণুজীবকে নিষ্ক্রিয় করতে UV আলো ব্যবহার করে ।
অতিপরিস্রাবণ: এই ব্যবস্থাটি ব্যাকটেরিয়া, সিস্ট এবং ঝুলন্ত কঠিন পদার্থ ফিল্টার করার জন্য একটি ভৌত ঝিল্লি ব্যবহার করে ।
মাধ্যাকর্ষণ-ভিত্তিক ব্যবস্থা: এই ব্যবস্থাটি কাঠকয়লা এবং পলির মতো ভৌত পরিস্রাবণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় ।
আপনার বাড়িতে জল পরিশোধক ইনস্টল না থাকলেও পানীয় জল পরিষ্কার রাখতে পারেন । পদ্ধতিগুলি নীচে বর্ণনা করা হয়েছে ।
ফোটানো: ফুটন্ত জল ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং পরজীবী মেরে নিরাপদ করে তুলতে পারে । তবে, এটি সীসা বা আর্সেনিকের মতো রাসায়নিক দূষক অপসারণ করতে সক্ষম নাও হতে পারে । কার্যকর ফলাফলের জন্য, কমপক্ষে এক থেকে তিন মিনিটের জন্য জল ফুটিয়ে নিন এবং তারপর ঠান্ডা হওয়ার পরে এটি ব্যবহার করুন ।
সক্রিয় কাঠকয়লা: সক্রিয় কাঠকয়লা তার বৃহৎ ছিদ্রযুক্ত পৃষ্ঠের মধ্য দিয়ে রাসায়নিক, জৈব যৌগ, ক্লোরিন এবং খারাপ স্বাদ শোষণ করে । তবে, এটি খনিজ, সোডিয়াম বা অণুজীব অপসারণ করে না, তাই সত্যিকার অর্থে নিরাপদ পানীয় জলের জন্য অতিরিক্ত পরিস্রাবণ প্রয়োজন ।
সৌর পরিশোধন: সৌর জল পরিশোধন একটি সস্তা এবং সহজ পদ্ধতি যার জন্য কোনও বিশেষ সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না । এই পদ্ধতিতে সূর্যের UV-A বিকিরণ এবং তাপ ব্যবহার করে রোগজীবাণু জীবাণু ধ্বংস করা হয় । পরিষ্কার প্লাস্টিকের বোতলে জল সংরক্ষণ করুন এবং কমপক্ষে ছয় ঘণ্টা সূর্যালোকে রাখুন ।
রাসায়নিক পরিশোধন: ক্লোরিন এবং আয়োডিনের মতো রাসায়নিক পদার্থ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং প্রোটোজোয়া মারার জন্য গুরুত্বপূর্ণ জীবাণুনাশক । এই রাসায়নিকগুলি তাদের কোষীয় প্রক্রিয়াগুলিতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে অণুজীবকে হত্যা করে ।
দূষিত জলের কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা বিবেচনা করা হয় ৷ জল পরিশোধন পদ্ধতি গ্রহণ করা অপরিহার্য । সঠিক জল পরিশোধন প্রযুক্তি নির্বাচন করলে কেবল জলের গুণমানই উন্নত হয় না বরং আপনার স্বাস্থ্যও সুরক্ষিত হয় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)