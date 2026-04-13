দামি শ্যাম্পু ব্যবহার করা সত্ত্বেও কি চুল ভেঙে যাচ্ছে ? মানসিক স্বাস্থ্যের প্রভাব নয় তো ?

চুল পড়ার পিছনে কেবল মানসিক চাপই একমাত্র দায়ী নয়; বরং আরও বেশ কিছু কারণও এর জন্য দায়ী হতে পারে ।

চুল ভেঙে যাওয়ার সমস্যা (Getty Image)
Published : April 13, 2026 at 2:56 PM IST

বর্তমান সময়ের দ্রুতগতির জীবনযাত্রায়, চুল পড়া একটি অত্যন্ত সাধারণ সমস্যায় পরিণত হয়েছে । যখনই আমরা চিরুনিতে আটকে থাকা চুলের গোছা দেখতে পাই, তখন মানসিক চাপকেই আমরা প্রায়শই এর প্রধান কারণ হিসাবে দায়ী করে থাকি ।

এতে কোনও সন্দেহ নেই, মানসিক চাপ চুলের স্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় শত্রু ৷ তবে আপনি কি জানেন, অতিরিক্ত চুল পড়ার পিছনে কেবল মানসিক চাপই একমাত্র খলনায়ক নয় ? আমরা প্রায়শই একের পর এক দামি শ্যাম্পু ও সিরাম ব্যবহার করে দেখতে থাকি, অথচ সমস্যার মূল কারণটি অনেক সময়ই অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, চুল পড়ার পিছনে দায়ী হতে পারে এমন বিভিন্ন কারণগুলি সম্পর্কে ।

পুষ্টির অভাব: আমাদের চুল মূলত 'কেরাটিন' নামক প্রোটিন দিয়ে গঠিত । আপনার খাদ্যাভ্যাসে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন, আয়রন, ভিটামিন B12 এবং ভিটামিন D-এর অভাব থাকে, তবে আপনার চুল তার শক্তি হারিয়ে ফেলে । বিশেষ করে, ভারতীয় নারীদের মধ্যে চুল পড়ার প্রধান কারণ হিসেবে আয়রনের অভাবকেই চিহ্নিত করা হয় । যখন শরীরে আয়রনের মাত্রা কমে যায়, তখন চুলের গোড়ায় পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছতে পারে না; এরফলে চুলের গোড়া দুর্বল হয়ে পড়ে এবং চুল ঝরে পড়তে শুরু করে ।

হরমোনের ভারসাম্যহীনতা: শরীরের অভ্যন্তরে সংঘটিত হরমোনজনিত পরিবর্তনসমূহ চুলের বৃদ্ধিকে সরাসরি প্রভাবিত করে; যেমন:

PCOS: নারীদের শরীরে অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে চুল পাতলা হয়ে যায় ।

থাইরয়েড: থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যাওয়া কিংবা বেড়ে যাওয়া চুল পড়ার একটি অন্যতম প্রধান কারণ ।

গর্ভাবস্থা ও মেনোপজ: সন্তান প্রসবের পরবর্তী সময়ে অথবা মেনোপজ চলাকালীন শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রা হ্রাস পেলে অত্যধিক চুল পড়তে পারে ।

চুলের যত্নের ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাস ও রাসায়নিক পণ্য: বিজ্ঞাপনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আমরা প্রায়শই চুলের ওপর নানাবিধ পরীক্ষামূলক চিকিৎসা বা ট্রিটমেন্ট চালিয়ে থাকি । সালফেট ও প্যারাবেনযুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার, ঘন ঘন চুলে রং করা এবং রিবন্ডিং বা স্মুদেনিং-এর মতো রাসায়নিক ট্রিটমেন্টগুলো চুলের গোড়া দুর্বল করে দিতে পারে । তাছাড়া, অত্যধিক তাপ প্রয়োগ করে চুল বিন্যস্ত (heat styling) করলে চুল তার স্বাভাবিক আর্দ্রতা হারিয়ে ফেলে ৷ ফলে চুল ভঙ্গুর হয়ে ওঠে এবং মাঝখান থেকে ভেঙে যেতে শুরু করে ।

বংশগত কারণ (Genetics): আপনার বাবা-মা কিংবা নিকটাত্মীয়দের যদি অল্প বয়সেই চুল পড়ার সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে ৷ তবে আপনার ক্ষেত্রেও এই সমস্যাটি বংশগত কারণে হতে পারে । চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে 'অ্যান্ড্রোজেনিক অ্যালোপেসিয়া' বলা হয় । এই সমস্যায় আক্রান্ত হলে চুল ধীরে ধীরে পাতলা হতে শুরু করে এবং সময়ের ব্যবধানে মাথার ত্বকের অংশ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে ।

মাথার ত্বকের সংক্রমণ ও খুশকি: সুস্থ চুলের ভিত্তি হল একটি সুস্থ মাথার ত্বক । আপনি যদি দীর্ঘ সময় ধরে নাছোড়বান্দা খুশকি, ছত্রাকজনিত সংক্রমণ (Fungal Infections) কিংবা সোরিয়াসিসের সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে তা মাথার ত্বকে প্রদাহ বা জ্বালাপোড়ার সৃষ্টি করতে পারে। এই প্রদাহ চুলের ফলিকল বা গোড়াগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যার ফলে চুলের গোড়া আলগা হয়ে যায় ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9710406/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

