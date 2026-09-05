ছোটখাটো বিষয়ে রেগে যাচ্ছেন ? দৈনন্দিন জীবনে এই সহজ উপায় মেনে চলুন

ছোটখাটো বিষয়ে রেগে যাচ্ছেন ? দৈনন্দিন জীবনে এই সহজ উপায় মেনে চলুন
রাগ দমন করার পরিবর্তে, এটি বোঝা এবং এর প্রতি প্রতিক্রিয়া জানানোর ধরণ পরিবর্তন করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ । এই পাঁচটি অভ্যাস এক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে ।
Published : September 5, 2026 at 12:23 PM IST
অনেকেই অভিযোগ করেন আজকাল তাঁরা খুব সহজেই রেগে যাচ্ছেন । আগে যেসব বিষয় তাঁরা অনায়াসেই উপেক্ষা করতেন, এখন সেসব বিষয়ই তাঁদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে । বিশেষজ্ঞদের মতে, রাগ হওয়াটা কোনও দোষের বিষয় নয় ৷ এটি মানুষের একটি স্বাভাবিক আবেগ । সমস্যা তখনই দেখা দেয় যখন রাগ ঘন ঘন হতে থাকে, তা অত্যধিক উগ্র রূপ নেয় কিংবা ব্যক্তির জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করে ।
আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মতে, অনিয়ন্ত্রিত রাগ মানুষের সম্পর্ক এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে । তাই রাগ চেপে না রেখে বরং তা বোঝা এবং রাগের প্রতি নিজের প্রতিক্রিয়া জানানোর ধরন পরিবর্তন করা বেশি জরুরি । দৈনন্দিন জীবনে পাঁচটি অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়া যেতে পারে ।
আপনার রাগের কারণগুলি চিহ্নিত করুন: প্রত্যেকের রাগের পিছনেই নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতি বা কারণ থাকে । কেউ হয়তো যানজটের কারণে বিরক্ত হন, কেউ কর্মক্ষেত্রের চাপে, আবার কেউ বা বাড়িতে একই কথা বারবার বলতে গিয়ে বিরক্ত বোধ করেন । তাই যখনই আপনার রাগ হবে, তখনই নিজেকে প্রশ্ন করুন ঠিক কী কারণে এই রাগের সৃষ্টি হল । কয়েক দিন ধরে এমন ঘটনাগুলির একটি তালিকা বা হিসাব রাখুন ৷ ধীরে ধীরে আপনি নিজের রাগের ধরনটি বুঝতে পারবেন । মনোবিজ্ঞানীরাও রাগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই কারণগুলি চিহ্নিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন ।
প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগে একটু থামুন: রাগের মাথায় মন চায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাতে । আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনও টেক্সট মেসেজ পাঠানো, কারো ওপর চড়াও হওয়া বা তর্কাতর্কি বাড়িয়ে তোলা এসবের ফল পরে হিতে বিপরীত হতে পারে । তাই একটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলুন: আগে একটু থামুন, তারপর সাড়া দিন । ধীরে ধীরে কয়েকবার গভীর শ্বাস নিন । যদি কথোপকথন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তবে কিছুক্ষণ সেখান থেকে সরে আসাই শ্রেয় ।
সাবধানে শব্দ চয়ন করুন: রাগের মাথায় আমরা প্রায়ই এমন কথা বলে ফেলি যেমন- 'আপনি সবসময় এমনটাই করুন' বা 'আপনি আমাকে কখনওই বুঝবেন না ।' এই ধরনের কথা অপর পক্ষকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে ঠেলে দিতে পারে এবং ছোটখাটো মতপার্থক্যকে বড় ঝগড়ায় রূপ দিতে পারে । এর পরিবর্তে, নিজের মনোভাব প্রকাশের সময় 'আমি' বা 'আমার' দিয়ে শুরু হওয়া বাক্য ব্যবহার করুন (যেমন—"আমি মনে করি...' বা "আমার খারাপ লাগছে', যাতে দোষারোপের সুর না থাকে ।
সব সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানের প্রয়োজন নেই: কখনও কখনও যখন মনে হয় অপর পক্ষ ভুল করছে, তখন আমরা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানানোর তাগিদ অনুভব করি ৷ কিন্তু সব মতপার্থক্য বা বিবাদের সমাধান যে ঘটনাস্থলেই করতে হবে, এমন কোনও কথা নেই । নিজেকে প্রশ্ন করুন: এক ঘণ্টা পরেও কি বিষয়টি এতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে ? যদি উত্তর 'না' হয়, তবে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়াই ভালো । মনোবিজ্ঞানীদের মতে, নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতি থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখা এবং প্রতিটি উস্কানির বিপরীতে প্রতিক্রিয়া না দেখানো ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকর উপায় হতে পারে ।
স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন বজায় রাখুন: অনেক সময় কোনও একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ ও ক্লান্তির কারণে মানুষের মধ্যে খিটখিটে মেজাজ তৈরি হয় । তাই জীবনযাত্রার দিকে নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি । নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করতে পারে । পর্যাপ্ত ঘুম এবং সুষম খাদ্যাভ্যাসকেও ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয় ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11865624/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)