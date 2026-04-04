সাধারণ কুর্তা সেটেও আপনাকে সুন্দর দেখাতে পারে ! দেখুন বলিউড সুন্দরীর লুক
সম্প্রতি, প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে দেখা গিয়েছে সাধরণ এক সালোয়াড় সেটে ৷ জানুন সাজ পোশাকের টিপস ৷
Published : April 4, 2026 at 1:39 PM IST
বলিউডের 'দেশি গার্ল' প্রিয়াঙ্কা চোপড়া সম্প্রতি অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন; সেখানে তাঁর অনাড়ম্বর ও মার্জিত রূপ মানুষের মন পুরোপুরি জয় করে নিয়েছে । প্রিয়াঙ্কা যিনি সচরাচর তাঁর গ্ল্যামারাস ও পাশ্চাত্য ঘরানার সাজপোশাকের কারণে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন ৷ এবার তাঁকে দেখা গিয়েছে অত্যন্ত সাদামাটা অথচ নিখাদ ঐতিহ্যবাহী একটি গোলাপি স্যুটে । তাঁর এই সাজে ভক্তদের মন কেড়েছে ৷ তাঁর এই লুক সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ৷ সাধরণ মেকআপ, ওড়না ও মার্জিত সাজসজ্জার ধরণ তাঁর এই লুকটিকে আরও বেশি বিশেষ করে তুলেছে ।
আপনি যদি ঐতিহ্যবাহী ফ্যাশনকে পছন্দ করেন তবে প্রিয়াঙ্কার এই স্যুটের সাজ আপনার জন্য হতে পারে এক নিখুঁত অনুপ্রেরণা ।
প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার ছিমছাম অথচ জমকালো সাজ: সম্প্রতি অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির পরিদর্শনের সময় প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাসকে এমন এক সাজে দেখা গিয়েছে, যা একইসঙ্গে ছিল ছিমছাম এবং জমকালো । তাঁর হালকা গোলাপি রঙের কুর্তা সেটটি কেবল ঐতিহ্যবাহীই ছিল না বরং আধুনিকতারও এক প্রতীক হয়ে উঠেছিল । এই সাজের বর্ণনা সম্পর্কে জেনে রাখা প্রয়োজন ৷ যা আপনার সাজেরও হতে পারে সেরা টিপস ৷
প্রিয়াঙ্কা যে কুর্তা সেটটি পরেছিলেন সেটির মূল্য 59,500 টাকা । এই পোশাকটি একটি কোমল গোলাপি আভার এমন একটি রঙ যা খুব বেশি উজ্জ্বলও নয়, আবার খুব বেশি অনুজ্জ্বলও নয় । কুর্তাটিতে অত্যন্ত নিপুণ ও সূক্ষ্ম কারুকাজ বা এমব্রয়ডারি রয়েছে, যা এটিকে কেবল একটি সাধারণ বা গতানুগতিক ঐতিহ্যবাহী পোশাকের গণ্ডি পেরিয়ে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে । এই সেটের সঙ্গে ছিল মানানসই একটি সালোয়ার এবং চমৎকার কারুকাজ করা একটি দোপাট্টা । যার পাড় জুড়ে থাকা লেসের কাজ এবং এমব্রয়ডারি এটিকে আরও বেশি চিত্তাকর্ষক ও মোহনীয় করে তুলেছে ।
প্রিয়াঙ্কা তাঁর সাজসজ্জা অত্যন্ত সাদামাটা রেখেছিলেন । তিনি ভারী গয়না কিংবা জমকালো মেকআপ ব্যবহার করা থেকে বিরত ছিলেন । তাঁর বাহ্যিক রূপে কেবল এক স্নিগ্ধ আভা এবং অটুট আত্মবিশ্বাসই ফুটে উঠেছিল । এটিই প্রমাণ করে যে, সরলতার মাঝেই প্রকৃত আভিজাত্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব ৷ অবশ্যই যদি তা সঠিক রুচি ও শৈলীর সঙ্গে উপস্থাপন করা হয় ।
ফ্যাশনের এক নতুন সংজ্ঞা: প্রিয়াঙ্কার এই সাজ একটি জোরালো বার্তা বহন করে ৷ ফ্যাশন কেবল বাহ্যিক সাজসজ্জার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । এটি একটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ৷ সংস্কৃতি ও আধুনিকতার এক অপূর্ব মিলনস্থল । তাঁর পরিচ্ছদটি কেবল ভারতীয় ঐতিহ্যেরই প্রতিফলন ঘটায় না, বরং এটি একটি প্রগতিশীল মানসিকতা এবং এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিরও মূর্ত প্রতীক ।