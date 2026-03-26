মিলানে রেড কার্পেট লুকে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ঔজ্জ্বল্যের এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন
সম্প্রতি একটি 'বুলগারি' (Bvlgari) অনুষ্ঠানে নিজের নজরকাড়া রূপে সবার মন জয় করে নিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ।
Published : March 26, 2026 at 3:45 PM IST
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া প্রায়শই তাঁর ফ্যাশনেবল সাজপোশাক দিয়ে সবার নজর কেড়ে নেন । সম্প্রতি মিলানে পৌঁছে, প্রিয়াঙ্কা তাঁর সাম্প্রতিকতম পোশাকে এক কথায় অসাধারণ দেখাচ্ছিলেন ।
এই বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য, প্রিয়াঙ্কা ডিজাইনার নিকোলাস জেবরানের তৈরি একটি বিশেষ গাউন বেছে নিয়েছিলেন, যার রঙ ছিল হালকা পেস্তা-সবুজ । এই স্ট্র্যাপলেস গাউনটি কেবল তাঁর ব্যক্তিত্বকেই ফুটিয়ে তোলেনি, বরং এর কোমল ভাঁজ বা 'ড্রেপিং' শৈলী এটিকে একটি ভাস্কর্যসদৃশ নান্দনিকতাও দান করেছে । এই গাউনটির সবচেয়ে নজরকাড়া বৈশিষ্ট্য হল এর রঙের বিন্যাস সাধারণত রেড কার্পেটে কালো, লাল কিংবা সোনালি রঙেরই প্রাধান্য দেখা যায় ৷ সেখানে প্রিয়াঙ্কার বেছে নেওয়া এই সতেজ 'প্যাস্টেল' আভাটি একটি অনন্য 'স্টাইল স্টেটমেন্ট' হিসেবে উঠে এসেছে ৷ যা একইসঙ্গে কোমল ও বলিষ্ঠ ।
নাটকীয় হাতাগুলির জাদু: এই সাজটিকে যা সত্যিকার অর্থেই এক অসাধারণ ‘ওয়াও ফ্যাক্টর’ বা বিস্ময়কর আবেদন এনে দিয়েছে ৷ তা হল এর হালকা গোলাপি রঙের, নাটকীয় ও জমকালো ট্যুল কাপড়ের হাতাগুলি । মেঘের মতোই হালকা ও বাতাসভরা এই হাতাগুলি গাউনটির সুগঠিত ও আঁটসাঁট গড়নের সঙ্গে এক চমৎকার বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে । এই গাউনটি যদি হাতা-কাটাও হতো, তবুও এটি দেখতে সুন্দরই লাগত; তবে এই বিশেষ ও নজরকাড়া হাতাগুলি এটিকে ফ্যাশনের ইতিহাসে এক truly memorable বা চিরস্মরণীয় মুহূর্ত হিসেবে রূপান্তরিত করেছে । একটি মাত্র ক্ষুদ্র নকশা-উপাদান কীভাবে সম্পূর্ণ সাজসজ্জাকে আমূল বদলে দিতে পারে এটি তারই এক নিখুঁত দৃষ্টান্ত ।
এই সাজের জন্য প্রিয়াঙ্কা 'কমই বেশি' নীতিটি গ্রহণ করেছেন । তার চুল একপাশে সিঁথি করে হালকা ঢেউ খেলানো ছিল, যা তার মুখের জন্য একটি স্বাভাবিক কাঠামো তৈরি করেছিল । তাঁর মেকআপ যাতে ছিল উষ্ণ আভা, হালকা কনট্যুরিং এবং উজ্জ্বল ত্বক তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছিল ।
গহনার ক্ষেত্রে, বুলগারির একটি স্টেটমেন্ট নেকলেস এই সাজের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল । রঙিন রত্নপাথরে সজ্জিত এই নেকলেসটি কেবল একটি অনুষঙ্গই ছিল না, বরং এটি নিজেই একটি সাহসী ফ্যাশন স্টেটমেন্ট ছিল । মানানসই আংটি এবং সূক্ষ্ম কানের দুল এই সাজকে সম্পূর্ণ করেছিল ।
ঐতিহ্যবাহী সাজেও এক স্বতন্ত্র উপস্থিতি: দুর্গাপূজা উদযাপনের সময় এক অনন্য শৈলীতে নজরকাড়া রূপে আবির্ভূত হন প্রিয়াঙ্কা । তিনি বেছে নিয়েছিলেন নীল রঙের একটি সালোয়ার-স্যুট, যাতে শোভা পাচ্ছিল রুপালি জরি-র নিপুণ কারুকাজ । যদিও এই সাজটি ছিল পুরোপুরি ঐতিহ্যবাহী ৷ তবুও এর মধ্যে ছিল আধুনিকতার এক স্বতন্ত্র ছোঁয়া । যে সময়ে উৎসবের আবহে সাধারণত লাল ও সোনালি রঙেরই প্রাধান্য থাকে, ঠিক সেই সময়ে তাঁর এই নীল রঙের পোশাকটি এক সতেজ ও মার্জিত পছন্দ হিসাবে সবার সামনে উঠে এসেছে ।
কেবলই ফ্যাশন নয়-এক বার্তা: প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার এই ‘রেট্রো-গ্ল্যাম’ লুকটি নিছকই একটি পোশাক নয়; এটি তাঁর ব্যক্তিত্বেরই এক সম্প্রসারিত রূপ । নিজের শৈলীর মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিনিয়ত প্রমাণ করে চলেছেন যে, ফ্যাশন মানে কেবল প্রচলিত ধারার অনুকরণ নয়, বরং নিজের স্বতন্ত্র সত্তা গড়ে তোলা । তাঁর এই বিশেষ সাজটি ভারতীয় আভিজাত্য ও আন্তর্জাতিক ফ্যাশনের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ৷ যা প্রতিটি নারীকে নিজের ব্যক্তিগত শৈলী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে অনুপ্রাণিত করে ।
