প্রিয়াঙ্কা তাঁর বস লেডি লুকে তুমুল আলোড়ন তুলেছিলেন, ধূসর রঙের ব্লেজারের সঙ্গে বুট ! একনজরে দেখুন লুক
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস সম্প্রতি একটি অসাধারণ ধূসর রঙের ব্লেজার পরেছেন, যা পাওয়ার ড্রেসিংকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছে ।
Published : March 11, 2026 at 1:43 PM IST
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া প্রায়শই তাঁর ফ্যাশন সেন্সের জন্য সোশাল মিডিয়ায় শিরোনামে এসেছেন । সম্প্রতি, দেশি গার্ল আরেকটি অসাধারণ লুক ভাইরাল হয়েছে । এই ব্লেজারে তিনি সাহসী এবং সুন্দর ফ্যাশনে একটি নতুন স্পর্শ যোগ করেছেন । পাওয়ার ড্রেসিংয়ের ক্ষেত্রে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া অতুলনীয় ৷ তাই আপনি যদি এই লুক থেকে অনুপ্রেরণা চান তাহলে এখানে কিছু টিপস দেওয়া হল:
পাওয়ার ড্রেসিংয়ের নতুন মুখ: প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস তাঁর সর্বশেষ লুক দিয়ে পাওয়ার ড্রেসিংকে এক নতুন স্তরে নিয়ে গিয়েছেন । তিনি একটি ধূসর ব্লেজার পরেছিলেন, তার সঙ্গে স্লিম ট্রাউজার্স এবং স্টেটমেন্ট বুটও পরেছিলেন । এই লুকটি কেবল ফ্যাশনেবলই নয়, বরং একটি শক্তিশালী এবং নারীত্বপূর্ণ মিশ্রণও উপস্থাপন করে । প্রিয়াঙ্কার পোশাকটি কেবল অত্যধিক অপ্রতিরোধ্য নয়, বরং একজন মহিলা কীভাবে তাঁর ক্ষমতা প্রকাশ করতে পারেন সে সম্পর্কে একটি স্পষ্ট বার্তা দেয় ।
ধূসর ব্লেজারের অনন্য নকশা: প্রিয়াঙ্কার ফিটেড ধূসর ব্লেজারটি তার লুকের হাইলাইট । এটি কোনও সাধারণ অফিস ব্লেজার নয়; এর কর্সেট-স্টাইলের নকশা কোমরকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে । পাশের লেইস-আপ ডিটেইলিং এই ব্লেজারের একটি আধুনিক এবং সুন্দর চেহারা দেয় । নীচে একটি সামান্য পেপলাম ফ্লেয়ারও রয়েছে, যা পোশাকে কোমলতা যোগ করে ।
আধুনিক ছোঁয়া: প্রিয়াঙ্কা এই ব্লেজারের সঙ্গে কালো লেইস টপ এবং কিছুটা খোলামেলা নেকলাইন পরেছেন । এটি এই স্ট্রাকচার্ড লুকে এক সূক্ষ্মতার ছোঁয়া যোগ করেছে । তিনি এই ব্লেজারের সঙ্গে একই ধূসর রঙের ফিটিং প্যান্ট পরেছেন, যা তাঁর লুককে আরও মসৃণ এবং সুসংগঠিত করে তুলেছে । একরঙা রঙ পরলে একজন ব্যক্তি লম্বা দেখাতে পারেন, যা প্রিয়াঙ্কা এই লুকে খুব ভালোভাবে করেছেন ।
লুক সম্পূর্ণ করে এমন বুট: প্রিয়াঙ্কা কালো, ঢিলেঢালা, উঁচু হিলের বুট দিয়ে তাঁর লুক সম্পূর্ণ করেছেন । এই বুটগুলি কেবল উচ্চতাই যোগ করে না বরং পুরো পোশাকে একটি নির্দিষ্ট মনোভাবও যোগ করে । এই বুটগুলির সামান্য কুঁচকানো টেক্সচার এগুলিকে একটি রোড স্টাইলের লুক দেয়, যা আনুষ্ঠানিক অফিস লুক থেকে একটু আলাদা ।
সহজ এবং সুন্দর মেকআপ: প্রিয়াঙ্কা তাঁর চুল স্টাইল করেছেন । তাঁর মেকআপটি বরাবরের মতোই উষ্ণ এবং আকর্ষণীয় । এই লুকের এই দিকটি এটিকে আরও আধুনিক এবং অনায়াস করে তোলে ।
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাসের লুক প্রমাণ করে যে পাওয়ার ড্রেসিং ব্যক্তিগত হতে পারে, যদি সঠিকভাবে করা হয় । তাঁর স্টাইল কেবল একটি ফ্যাশন স্টেটমেন্ট নয়, এটি মহিলাদের ক্ষমতা এবং নারীত্বকে আলিঙ্গন করতে অনুপ্রাণিত করে ।
