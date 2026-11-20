দূষণ বৃদ্ধিতে বিপদের মুখে অন্তঃসত্ত্বা-সহ গর্ভস্থ শিশুরা, দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে ফুসফুসের রোগ
Doctors on Air Pollution Effect: আতশবাজির ধোঁয়া বিপদ বাড়াচ্ছে অন্তঃসত্ত্বা মহিলা-গর্ভস্থ শিশুদের ৷ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ জানতে পড়ুন ইটিভি ভারতে সৌমিতা ভট্টাচার্যের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : November 20, 2026 at 3:30 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 3:37 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: দীপাবলির উৎসবে দেদার বাজি ফাটানোর জেরে বায়ুদূষণের মাত্রা বেড়েছে । খারাপ হচ্ছে শহরের বাতাসের গুণমান । আর তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যে । বিশেষ করে অন্তঃসত্ত্বা মহিলা, সদ্যোজাত শিশু এবং শ্বাসকষ্টজনিত দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে দূষণের প্রভাব আরও বেশি উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠছে ।
চিকিৎসকদের মতে, বায়ুদূষণের জেরে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের অ্যাজমা ও শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়তে পারে । শ্বাসকষ্টের সমস্যা বাড়লে তার প্রভাব পড়তে পারে গর্ভস্থ শিশুর উপরেও ।
স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ পর্ণমিতা ভট্টাচার্য জানান, বায়ুর গুণমান খারাপ হওয়ার প্রভাব অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের উপর সাধারণ মানুষের মতোই পড়ে । বরং গর্ভাবস্থায় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার পরিবর্তনের কারণে তাঁদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি আরও বেশি হতে পারে ।
তাঁর কথায়, "বায়ুদূষণের মাত্রা বাড়লে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের অ্যাজমা এবং বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণের সমস্যা দ্রুত দেখা দিতে পারে । শ্বাসকষ্টের সমস্যাও অনেক বেড়ে যেতে পারে । গর্ভাবস্থায় মায়ের শ্বাসকষ্ট হলে তার প্রভাব গর্ভস্থ শিশুর উপরেও পড়তে পারে । বিষয়টি মাথায় রাখা জরুরি । শুধু বায়ুদূষণ নয়, শব্দদূষণও নবজাতক এবং শিশুদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর ।"
অন্যদিকে, বাজির ধোঁয়া এবং দূষণের জেরে ফুসফুসের অসুখের বাড়বাড়ন্ত নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রেসপিরেটরি ইনটেনসিভ কেয়ার বিশেষজ্ঞ ডা. অমৃতা ভট্টাচার্য । তাঁর মতে, উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি তার স্বাস্থ্যগত পরিণতির কথাও ভাবা প্রয়োজন । বিশেষ করে যাঁদের আগে থেকেই ফুসফুসের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে বাজির ধোঁয়া পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলছে ।
চিকিৎসকের কথায়, "বাজি ফাটাতে আমারও খুব ভালো লাগে । কিন্তু কোনও আনন্দের কারণে যদি মানুষের শরীর খারাপ হয়, তা হলে সেই আনন্দ উদযাপনের আগে দু'বার ভাবা উচিত ।"
তাঁর বক্তব্য, সিওপিডি, অ্যাজমা-সহ দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত বহু মানুষের সমস্যা বর্তমানে বেড়ে যাচ্ছে । শুধু রোগীদের ক্ষেত্রেই নয়, সুস্থ মানুষের মধ্যেও সর্দি-কাশি, গলায় খুসখুস এবং শ্বাসযন্ত্রের নানা সমস্যা দেখা যাচ্ছে । 10-15 বছর আগের পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করলে এই পরিবর্তন আরও স্পষ্ট বলে মনে করছেন তিনি ।
কেন বাড়ছে ফুসফুসের অসুখ ? এই প্রসঙ্গে ডা. অমৃতা ভট্টাচার্যের বক্তব্য, গত কয়েক বছরে মানুষের জীবনযাত্রা এবং পরিবেশের পরিবর্তন হয়েছে । ধূমপান কিংবা রান্নার উনুনের ধোঁয়ার মতো কিছু দূষণের উৎস আগের তুলনায় কমলেও পরিবেশগত দূষণের প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে । তাঁর মতে, শিশুদের মধ্যেও শ্বাসকষ্টের সমস্যা এবং ইনহেলার ব্যবহারের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার পিছনে পরিবেশ দূষণের বড় ভূমিকা রয়েছে ।
তিনি আরও জানান, বায়ুদূষণের প্রভাব শুধু নতুন করে ফুসফুসের রোগ তৈরি করছে না, আগে থেকে থাকা দীর্ঘস্থায়ী রোগের বাড়াবাড়িও অনেক বেশি ঘটাচ্ছে । আগে কোনও রোগীর দু'-তিন বছর অন্তর শ্বাসকষ্টের সমস্যা বাড়ত । এখন সেই একই সমস্যা বছরে তিন-চার বারও দেখা যাচ্ছে ।
অর্থাৎ, রোগের প্রকোপ বাড়ার পাশাপাশি রোগের পুনরাবৃত্তির হারও বাড়ছে । চিকিৎসকের মতে, দুর্গাপুজো থেকে দীপাবলি, শীতের শুরুতে এই সময়টায় বাজির ধোঁয়া এবং সামগ্রিক বায়ুদূষণ ফুসফুসের উপর বাড়তি চাপ তৈরি করছে । এর ফলে দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের রোগে আক্রান্তদের স্বাভাবিক জীবনযাপনও কঠিন হয়ে পড়ছে । তাই উৎসবের আনন্দ উদযাপনের পাশাপাশি পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্যের দিকটিও গুরুত্ব দিয়ে ভাবার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা ।