অন্যদের নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট নয়, ঐশ্বর্য রাইয়ের এই অন্তর্দৃষ্টি আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে পারে

"লোকে কী বলবে"- এই ভয় কি আপনাকে বিচলিত করে? জেনে নিন, ঐশ্বর্য রাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া একটি শিক্ষা

Published : June 2, 2026 at 6:08 PM IST

অন্যতম সুন্দরী নারী হিসাবে গণ্য ঐশ্বর্য রাই বচ্চন নিজের পুরো কর্মজীবন জুড়ে ঠিক ততটাই সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন যতটা প্রশংসা তিনি কুড়িয়েছেন । 'মিস ওয়ার্ল্ড'-এর মুকুট জয় থেকে শুরু করে বলিউডের অন্যতম সফল অভিনেত্রী হয়ে ওঠা পর্যন্ত তাঁর জীবন সর্বদা জনসাধারণের কড়া নজরদারির নীচেই অতিবাহিত হয়েছে । তাঁর অভিনয়, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পোশাক-আশাকের রুচি এবং এমনকি তাঁর শারীরিক ওজন সবকিছুই হয়ে উঠেছে জনবিতর্কের বিষয় ।

মা হওয়ার পর তাঁর ওজন বেড়ে যাওয়ায় তাঁকে নিয়ে অবিরাম ট্রোল করা হয়েছে ৷ অথচ, তিনি কখনোই তাঁর সমালোচকদের সঙ্গে বিতর্কে জড়াননি কিংবা কোনও সাফাই গাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি । সময়ের পরিক্রমায়ও তিনি নিজেকে ঠিক সেই একই আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদার সঙ্গে উপস্থাপন করে গিয়েছেন ৷ যার জন্য তিনি সুপরিচিত । সম্ভবত ঠিক এই কারণেই, যখন তাঁকে তাঁর সমালোচক ও বিদ্বেষীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন তাঁর উত্তরটি ছিল অত্যন্ত সহজ অথচ গভীর ৷ অন্য কথায়, বিদ্বেষীরা সাগরের এক বিন্দুর মতো; ভালোবাসা তার চেয়ে অনেক বিশাল ।

এটি কেবল একজন চলচ্চিত্র তারকার একটি উক্তি নয়, এটি জীবনের প্রতি একটি দৃষ্টিভঙ্গি ৷ যা আমাদের সকলের জন্যই একটি মূল্যবান শিক্ষা হিসাবে কাজ করে ।

সকলকে খুশি করা অসম্ভব: আমাদের অধিকাংশেরই জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কেটে যায় এই দুশ্চিন্তায় মগ্ন হয়ে যে, অন্যরা কী ভাববে । অফিসে কেউ কী বলবে ? আমাদের আত্মীয়স্বজনরাই বা কী মনে করবেন ? সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কী ধরনের মন্তব্য করা হবে ? এই প্রশ্নগুলির ভিড়ে আমরা প্রায়শই নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতেও ভয় পেয়ে যাই ।

তবে সত্যটি হল, এই পৃথিবীতে এমন কোনও মানুষ নেই যাকে একেবারে সবাই পছন্দ করে থাকেন । আপনি যদি নতুন কিছু করার চেষ্টা করেন, তবে আপনাকে সমালোচনার মুখোমুখি হতেই হবে । আপনি যদি ভিন্নভাবে চিন্তা করেন, তবে আপনার চিন্তাধারা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হবে । আপনি যদি সাফল্য অর্জন করেন, তবে কেউ কেউ আপনার প্রশংসা করবে ৷ আবার অন্যরা তখন খুঁত খুঁজতে শুরু করবে ।

তাই, সকলকে খুশি করার এই প্রচেষ্টাটি পরিত্যাগ করাই শ্রেয় ৷ কারণ এটি এমন একটি দৌড়, যার কোনও শেষ সীমাই নেই ।

সমালোচনা সর্বদা আপনার দুর্বলতা প্রকাশ করে না: অনেক সময়, অন্যদের কথা শুনে মানুষ নিজের ওপরই আস্থা হারিয়ে ফেলেন । একটি মাত্র নেতিবাচক মন্তব্য একশটি ইতিবাচক কথার চেয়েও বেশি ভারী হয়ে উঠতে পারে । তবে এমনটা ভাবা ঠিক নয়, প্রতিটি সমালোচনাই আপনাকে বা প্রকৃত সত্তাকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরে ।

কিছু সমালোচনা আমাদের নিজেদের শুধরে নেওয়ার এবং নিজেদের আরও উন্নত সংস্করণে পরিণত হওয়ার সুযোগ করে দেয় । এর বিপরীতে, অন্য কিছু সমালোচনা কেবল সমালোচনাকারীর নিজস্ব মানসিকতা, হতাশা কিংবা পক্ষপাতকেই প্রতিফলিত করে । এই দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্যটি অনুধাবন করার মধ্যেই প্রকৃত প্রজ্ঞা নিহিত ।

কেউ যদি আপনাকে উন্নত হতে সাহায্য করার আন্তরিক উদ্দেশ্য নিয়ে কোনও মতামত বা পরামর্শ দেন, তবে তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন । কিন্তু কেউ যদি কেবল আপনাকে হেয় করার উদ্দেশ্যে কথা বলেন, তবে তার কথাগুলিকে নিজের ভিতরের মধ্যে রেখে সময় নষ্ট করবেন না ৷ কাজই বুঝিয়ে দেবে আপনি কী করতে পারবেন ও কী পারবেন না ৷

আমাদের সবার একটি অদ্ভুত অভ্যাস রয়েছে ৷ প্রায়শই শত শত মানুষের প্রশংসা ভুলে যাই, অথচ একজন মাত্র ব্যক্তির সমালোচনা নিয়ে সারাদিন ধরে পড়ে থাকি । সোশাল মিডিয়ায় হাজার হাজার ইতিবাচক মন্তব্য পেলেও, আমাদের মনোযোগ অনিবার্যভাবে সেই একটি নেতিবাচক মন্তব্যের ওপরই গিয়ে আটকে যায় ।

ঠিক এই জায়গাতেই ঐশ্বর্য রাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গিটি সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে । আমাদের নিজেদের বারবার মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে জীবনে, যারা আমাদের সুখ কামনা করেন, তাদের সংখ্যা যারা তা করেন না ৷ তাদের তুলনায় অনেক গুণ বেশি । পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক, সহকর্মী এবং শুভাকাঙ্ক্ষী এই সব মানুষই আমাদের প্রকৃত শক্তির উৎস ।

কখনও যদি কারও কথায় আপনি হতাশ বোধ করেন, তবে ক্ষণিকের জন্য থেমে সেই মানুষগুলির কথা স্মরণ করুন, যারা আপনার সংগ্রামের দিনগুলিতে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং আপনার হাত ধরেছিলেন । তখন আপনি উপলব্ধি করবেন যে, এই পৃথিবীতে ভালোবাসা ও সমর্থনের প্রাচুর্যই প্রকৃতপক্ষে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল ।

অন্যদের মতামতকে দিয়ে নিজের মূল্য নির্ধারণ করতে দেবেন না: সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতিটি তখনই সৃষ্টি হয়, যখন আমরা অন্যদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে নিজেদের পরিচয় বা সত্তাকে সংজ্ঞায়িত করতে শুরু করি । কারও প্রশংসায় অতিমাত্রায় উল্লসিত হওয়া কিংবা কারও সমালোচনায় পুরোপুরি ভেঙে পড়া উভয় চরমপন্থাই আমাদের ভিতর থেকে দুর্বল করে দেয় ।

আত্মবিশ্বাস মানে এই নয় যে আপনি আর কারো কথা শুনবেন না । বরং আত্মবিশ্বাসের অর্থ হল আপনি নিজের গুণাবলি, কঠোর পরিশ্রম এবং আপনার উদ্দেশ্যের সততা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন । ফলে অন্যদের মতামতের সেই বাহ্যিক কোলাহল আপনার জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করতে পারে না ।

যারা নিজেদের অন্তর্নিহিত মূল্য বা গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেন, সমালোচনার প্রবল ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যেও তারা অবিচল চিত্তে সামনের দিকে এগিয়ে চলেন । এর বিপরীতে, যারা নিজেদের উদ্দেশ্য করে করা প্রতিটি মন্তব্যকেই পরম সত্য হিসেবে মেনে নেন, তারা প্রায়শই নিজেদের ঠিক যে অবস্থানে আছেন, সেখানেই স্থবির হয়ে পড়তে দেখেন ।

মনে রেখো আপনার জীবনের গল্পটি কোনও একটি বিচ্ছিন্ন মন্তব্যের চেয়ে অনেক বেশি বিশাল ।

প্রতিটি মানুষের জীবনই একটি দীর্ঘ উপাখ্যান যা সংগ্রাম, স্বপ্ন, সাফল্য এবং ব্যর্থতা সবকিছুতেই পরিপূর্ণ । তবুও এই পৃথিবী প্রায়শই আমাদের পুরো গল্পটি পড়ে দেখতে ব্যর্থ হয় ৷ এর পরিবর্তে, তারা কেবল একটি মাত্র পৃষ্ঠার ওপর চোখ বুলিয়েই আমাদের সম্পর্কে রায় দিয়ে বসে ।

