অন্যদের নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট নয়, ঐশ্বর্য রাইয়ের এই অন্তর্দৃষ্টি আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে পারে

অন্যদের নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট নয়, ঐশ্বর্য রাইয়ের এই অন্তর্দৃষ্টি আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে পারে
"লোকে কী বলবে"- এই ভয় কি আপনাকে বিচলিত করে? জেনে নিন, ঐশ্বর্য রাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া একটি শিক্ষা
Published : June 2, 2026 at 6:08 PM IST
অন্যতম সুন্দরী নারী হিসাবে গণ্য ঐশ্বর্য রাই বচ্চন নিজের পুরো কর্মজীবন জুড়ে ঠিক ততটাই সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন যতটা প্রশংসা তিনি কুড়িয়েছেন । 'মিস ওয়ার্ল্ড'-এর মুকুট জয় থেকে শুরু করে বলিউডের অন্যতম সফল অভিনেত্রী হয়ে ওঠা পর্যন্ত তাঁর জীবন সর্বদা জনসাধারণের কড়া নজরদারির নীচেই অতিবাহিত হয়েছে । তাঁর অভিনয়, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পোশাক-আশাকের রুচি এবং এমনকি তাঁর শারীরিক ওজন সবকিছুই হয়ে উঠেছে জনবিতর্কের বিষয় ।
মা হওয়ার পর তাঁর ওজন বেড়ে যাওয়ায় তাঁকে নিয়ে অবিরাম ট্রোল করা হয়েছে ৷ অথচ, তিনি কখনোই তাঁর সমালোচকদের সঙ্গে বিতর্কে জড়াননি কিংবা কোনও সাফাই গাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি । সময়ের পরিক্রমায়ও তিনি নিজেকে ঠিক সেই একই আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদার সঙ্গে উপস্থাপন করে গিয়েছেন ৷ যার জন্য তিনি সুপরিচিত । সম্ভবত ঠিক এই কারণেই, যখন তাঁকে তাঁর সমালোচক ও বিদ্বেষীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন তাঁর উত্তরটি ছিল অত্যন্ত সহজ অথচ গভীর ৷ অন্য কথায়, বিদ্বেষীরা সাগরের এক বিন্দুর মতো; ভালোবাসা তার চেয়ে অনেক বিশাল ।
এটি কেবল একজন চলচ্চিত্র তারকার একটি উক্তি নয়, এটি জীবনের প্রতি একটি দৃষ্টিভঙ্গি ৷ যা আমাদের সকলের জন্যই একটি মূল্যবান শিক্ষা হিসাবে কাজ করে ।
সকলকে খুশি করা অসম্ভব: আমাদের অধিকাংশেরই জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কেটে যায় এই দুশ্চিন্তায় মগ্ন হয়ে যে, অন্যরা কী ভাববে । অফিসে কেউ কী বলবে ? আমাদের আত্মীয়স্বজনরাই বা কী মনে করবেন ? সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কী ধরনের মন্তব্য করা হবে ? এই প্রশ্নগুলির ভিড়ে আমরা প্রায়শই নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতেও ভয় পেয়ে যাই ।
তবে সত্যটি হল, এই পৃথিবীতে এমন কোনও মানুষ নেই যাকে একেবারে সবাই পছন্দ করে থাকেন । আপনি যদি নতুন কিছু করার চেষ্টা করেন, তবে আপনাকে সমালোচনার মুখোমুখি হতেই হবে । আপনি যদি ভিন্নভাবে চিন্তা করেন, তবে আপনার চিন্তাধারা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হবে । আপনি যদি সাফল্য অর্জন করেন, তবে কেউ কেউ আপনার প্রশংসা করবে ৷ আবার অন্যরা তখন খুঁত খুঁজতে শুরু করবে ।
তাই, সকলকে খুশি করার এই প্রচেষ্টাটি পরিত্যাগ করাই শ্রেয় ৷ কারণ এটি এমন একটি দৌড়, যার কোনও শেষ সীমাই নেই ।
সমালোচনা সর্বদা আপনার দুর্বলতা প্রকাশ করে না: অনেক সময়, অন্যদের কথা শুনে মানুষ নিজের ওপরই আস্থা হারিয়ে ফেলেন । একটি মাত্র নেতিবাচক মন্তব্য একশটি ইতিবাচক কথার চেয়েও বেশি ভারী হয়ে উঠতে পারে । তবে এমনটা ভাবা ঠিক নয়, প্রতিটি সমালোচনাই আপনাকে বা প্রকৃত সত্তাকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরে ।
কিছু সমালোচনা আমাদের নিজেদের শুধরে নেওয়ার এবং নিজেদের আরও উন্নত সংস্করণে পরিণত হওয়ার সুযোগ করে দেয় । এর বিপরীতে, অন্য কিছু সমালোচনা কেবল সমালোচনাকারীর নিজস্ব মানসিকতা, হতাশা কিংবা পক্ষপাতকেই প্রতিফলিত করে । এই দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্যটি অনুধাবন করার মধ্যেই প্রকৃত প্রজ্ঞা নিহিত ।
কেউ যদি আপনাকে উন্নত হতে সাহায্য করার আন্তরিক উদ্দেশ্য নিয়ে কোনও মতামত বা পরামর্শ দেন, তবে তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন । কিন্তু কেউ যদি কেবল আপনাকে হেয় করার উদ্দেশ্যে কথা বলেন, তবে তার কথাগুলিকে নিজের ভিতরের মধ্যে রেখে সময় নষ্ট করবেন না ৷ কাজই বুঝিয়ে দেবে আপনি কী করতে পারবেন ও কী পারবেন না ৷
আমাদের সবার একটি অদ্ভুত অভ্যাস রয়েছে ৷ প্রায়শই শত শত মানুষের প্রশংসা ভুলে যাই, অথচ একজন মাত্র ব্যক্তির সমালোচনা নিয়ে সারাদিন ধরে পড়ে থাকি । সোশাল মিডিয়ায় হাজার হাজার ইতিবাচক মন্তব্য পেলেও, আমাদের মনোযোগ অনিবার্যভাবে সেই একটি নেতিবাচক মন্তব্যের ওপরই গিয়ে আটকে যায় ।
ঠিক এই জায়গাতেই ঐশ্বর্য রাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গিটি সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে । আমাদের নিজেদের বারবার মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে জীবনে, যারা আমাদের সুখ কামনা করেন, তাদের সংখ্যা যারা তা করেন না ৷ তাদের তুলনায় অনেক গুণ বেশি । পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক, সহকর্মী এবং শুভাকাঙ্ক্ষী এই সব মানুষই আমাদের প্রকৃত শক্তির উৎস ।
কখনও যদি কারও কথায় আপনি হতাশ বোধ করেন, তবে ক্ষণিকের জন্য থেমে সেই মানুষগুলির কথা স্মরণ করুন, যারা আপনার সংগ্রামের দিনগুলিতে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং আপনার হাত ধরেছিলেন । তখন আপনি উপলব্ধি করবেন যে, এই পৃথিবীতে ভালোবাসা ও সমর্থনের প্রাচুর্যই প্রকৃতপক্ষে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল ।
অন্যদের মতামতকে দিয়ে নিজের মূল্য নির্ধারণ করতে দেবেন না: সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতিটি তখনই সৃষ্টি হয়, যখন আমরা অন্যদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে নিজেদের পরিচয় বা সত্তাকে সংজ্ঞায়িত করতে শুরু করি । কারও প্রশংসায় অতিমাত্রায় উল্লসিত হওয়া কিংবা কারও সমালোচনায় পুরোপুরি ভেঙে পড়া উভয় চরমপন্থাই আমাদের ভিতর থেকে দুর্বল করে দেয় ।
আত্মবিশ্বাস মানে এই নয় যে আপনি আর কারো কথা শুনবেন না । বরং আত্মবিশ্বাসের অর্থ হল আপনি নিজের গুণাবলি, কঠোর পরিশ্রম এবং আপনার উদ্দেশ্যের সততা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন । ফলে অন্যদের মতামতের সেই বাহ্যিক কোলাহল আপনার জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করতে পারে না ।
যারা নিজেদের অন্তর্নিহিত মূল্য বা গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেন, সমালোচনার প্রবল ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যেও তারা অবিচল চিত্তে সামনের দিকে এগিয়ে চলেন । এর বিপরীতে, যারা নিজেদের উদ্দেশ্য করে করা প্রতিটি মন্তব্যকেই পরম সত্য হিসেবে মেনে নেন, তারা প্রায়শই নিজেদের ঠিক যে অবস্থানে আছেন, সেখানেই স্থবির হয়ে পড়তে দেখেন ।
মনে রেখো আপনার জীবনের গল্পটি কোনও একটি বিচ্ছিন্ন মন্তব্যের চেয়ে অনেক বেশি বিশাল ।
প্রতিটি মানুষের জীবনই একটি দীর্ঘ উপাখ্যান যা সংগ্রাম, স্বপ্ন, সাফল্য এবং ব্যর্থতা সবকিছুতেই পরিপূর্ণ । তবুও এই পৃথিবী প্রায়শই আমাদের পুরো গল্পটি পড়ে দেখতে ব্যর্থ হয় ৷ এর পরিবর্তে, তারা কেবল একটি মাত্র পৃষ্ঠার ওপর চোখ বুলিয়েই আমাদের সম্পর্কে রায় দিয়ে বসে ।