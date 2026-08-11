রাতে ভালো ঘুমের জন্য শোবার ঘরে এই ইনডোর প্ল্যান্ট রাখুন, সতেজ ও প্রশান্তিদায়ক মনে হবে

রাতে ভালো ঘুমের জন্য শোবার ঘরে এই ইনডোর প্ল্যান্ট রাখুন, সতেজ ও প্রশান্তিদায়ক মনে হবে
আপনি যদি আপনার শোবার ঘরটিকে শান্ত, সতেজ এবং প্রকৃতি-বান্ধব করে তুলতে চান, তবে এই চারটি গাছ আপনার জন্য চমৎকার পছন্দ হতে পারে ।
Published : August 11, 2026 at 3:02 PM IST
সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পর, শোবার ঘরে প্রবেশ করে সবাই প্রশান্তি অনুভব করতে এবং রাতে ভালো ঘুমাতে চান । এই পরিবেশ তৈরির জন্য মানুষ প্রায়শই দামি ম্যাট্রেস, সুগন্ধি মোমবাতি বা ঘর সাজানোর সামগ্রীর পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন ৷ অথচ কখনও কখনও ঘরের পরিবেশ বদলে দেওয়ার জন্য একটি ছোট ইনডোর প্ল্যান্ট যথেষ্ট হতে পারে । ইনডোর প্ল্যান্ট কেবল ঘরের সৌন্দর্যই বাড়ায় না, বরং একটি সতেজ ও আরামদায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতেও সহায়তা করে ।
ঘুমের সমস্যার কোনও নিশ্চিত নিরাময় হিসাবে কোনও উদ্ভিদকে তুলে ধরা সঠিক হবে না ঠিকই, তবে কিছু উদ্ভিদ আরামদায়ক পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক বলে বিবেচিত হয় ৷ যার কারণ হল এগুলির প্রশান্তিদায়ক উপস্থিতি, মৃদু প্রাকৃতিক সুবাস কিংবা ঘরের ভেতর সবুজের ছোঁয়া । আপনি যদি শোবার ঘরটিকে প্রকৃতির আরও কাছাকাছি বা পরিবেশ-বান্ধব করে তুলতে চান, তবে ঘরের ভিতরে রাখা যায় এমন এই চারটি উদ্ভিদ হতে পারে চমৎকার পছন্দ ।
ভালো ঘুমের জন্য সেরা ইনডোর প্ল্যান্ট
1) স্নেক প্ল্যান্ট: আপনি যদি এমন কোনও গাছ খুঁজছেন যার যত্ন নেওয়া সহজ, তবে স্নেক প্ল্যান্ট একটি চমৎকার পছন্দ । এই গাছের খুব বেশি জল বা সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয় না । এর লম্বা সবুজ পাতা ঘরের সাজসজ্জায় একটি আধুনিক আবহও যোগ করে । ছোট শোবার ঘরের কোনও কোণায় বা বিছানার পাশে এটি সহজেই রাখা যায় ।
2) ল্যাভেন্ডার: ল্যাভেন্ডার তার মৃদু ও প্রশান্তিদায়ক সুবাসের জন্য পরিচিত । অনেকের মতে, এর সুবাস একটি আরামদায়ক পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করে । ঘরে যদি পর্যাপ্ত সূর্যালোক আসে, তবে শোবার ঘরে ল্যাভেন্ডারের একটি ছোট টব রাখাটা যেমন নান্দনিক হতে পারে, তেমনি তা উপকারীও হতে পারে ।
3) পিস লিলি: সাদা ফুল ও গাঢ় সবুজ পাতার কারণে পিস লিলি দেখতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় । এটি ঘরের সাজসজ্জায় সতেজ ভাব নিয়ে আসে এবং কম আলোতেও ভালোভাবে বেড়ে ওঠে । আপনি যদি ছিমছাম ও মার্জিত সাজসজ্জা পছন্দ করেন, তবে শোবার ঘরের জন্য এই গাছটি একটি চমৎকার পছন্দ হতে পারে ।
4) অ্যালোভেরা: অ্যালোভেরা কেবল ত্বকের যত্নের জন্যই নয়, বরং ঘর সাজানোর জন্যও বেশ জনপ্রিয় । এর পুরু ও সবুজ পাতা ঘরে এক ধরণের প্রাকৃতিক আবহ তৈরি করে । এর খুব একটা পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না, তাই ব্যস্ত মানুষদের জন্য এটি ঘরের ভিতরে রাখার মতো একটি আদর্শ উদ্ভিদ ।
এই বিষয়গুলো মনে রাখবেন:
গাছে অতিরিক্ত জল দেবেন না ।
মাঝে মাঝে শুকিয়ে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত পাতাগুলি ছেঁটে ফেলুন ।
ঘরে যেন পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকে, তা নিশ্চিত করুন ।
খুব বড় আকারের গাছের পরিবর্তে ছোট আকারের ইনডোর প্ল্যান্ট বেছে নিন ।
গাছগুলি এমন জায়গায় রাখুন যাতে চলাচলের পথে কোনও বাধা সৃষ্টি না হয় ।
শোবার ঘরে গাছ রাখা কেবল সাজসজ্জার বিষয় নয়; এটি ঘরকে আরও প্রাণবন্ত ও আরামদায়ক করে তুলতে পারে । সতেজ সবুজ গাছপালা মনের ওপরও প্রশান্তিদায়ক প্রভাব ফেলে । খুব বেশি খরচ না করেই যদি আপনি ঘরে সতেজতার ছোঁয়া আনতে চান, তবে এই চারটি গাছ দিয়ে শুরু করতে পারেন ।