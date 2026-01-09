ETV Bharat / lifestyle

ভাগলপুর কেবল 'রেশম নগরী' নয়, ইতিহাস ও বিশ্বাসের সঙ্গমস্থলও ! ঘুরে আসুন এই জায়গাগুলিতে

রেশম নগরী নামেও পরিচিত বিহারের ভাগলপুর গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত । শহরটি তার রেশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত ৷ পাশাপাশি এর ঐতিহাসিক স্থানগুলির জন্যও বিখ্যাত ।

ভাগলপুরের এই জায়গাগুলি ঘুরে আসুন (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 9, 2026 at 2:19 PM IST

বিহারের একটি ঐতিহাসিক শহর ভাগলপুর ৷ যা গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত । এটি রেশম সিচি নামেও পরিচিত । এই স্থানটি কেবল তার রেশম শিল্পের জন্যই পরিচিত নয়, বরং এখানে অসংখ্য ঐতিহাসিক, ধর্মীয় এবং প্রাকৃতিক স্থান রয়েছে যা পর্যটকদের আকর্ষণ করে । তাই আপনি যদি ভাগলপুরে যান তাহলে অবশ্যই এই স্থানগুলি পরিদর্শন করুন ।

কাহালগাঁও (পাথর কেটে তৈরি মন্দির): কাহালগাঁওয়ের পাথর কেটে তৈরি মন্দিরটি একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন । এই গুহা মন্দিরটি পাহাড়ের ঢালে খোদাই করা ছিল এবং এতে প্রাচীন ভাস্কর্য এবং শিলালিপি রয়েছে । এই স্থানটি প্রত্নতত্ত্ব উৎসাহী এবং ইতিহাস প্রেমীদের জন্য একটি প্রধান আকর্ষণ । বিশ্বাস করা হয় যে এই গুহা মন্দিরটি গুপ্ত আমলে নির্মিত হয়েছিল ।

বিক্রমশীলা (ডলফিন অভয়ারণ্য): গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত, বিক্রমশীলা ডলফিন অভয়ারণ্য একটি উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক আকর্ষণ । এই স্থানটি গাঙ্গেয় ডলফিন সংরক্ষণের জন্য তৈরি । এখানে আপনি নৌকা ভ্রমণের সময় এই বিরল এবং সুন্দর জলজ প্রাণীদের তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থলে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন । প্রকৃতি প্রেমী এবং বন্যপ্রাণী প্রেমীদের জন্য এই অভিজ্ঞতা একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ।

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়: বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ভারতে শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, যা 8ম শতাব্দীতে পাল রাজবংশের একজন শাসক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । এটি নালন্দার মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং বৌদ্ধ শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল । আজ এর ধ্বংসাবশেষ তার গৌরবময় অতীতের গল্প বলে । ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ দ্বারা সুরক্ষিত, এই স্থানটি ইতিহাস এবং শিক্ষায় আগ্রহীদের জন্য আকর্ষণের কেন্দ্র ।

বুদ্ধনাথ মন্দির: বুদ্ধনাথ মন্দির ভাগলপুরের একটি বিখ্যাত হিন্দু মন্দির, যা ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত । এটি তার স্থাপত্য এবং ধর্মীয় তাৎপর্যের জন্য পরিচিত । বিশ্বাস করা হয় যে এখানে ভগবান শিবের পূজা করলে মনস্কামনা পূর্ণ হয় । শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে একটি বিশাল মেলা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে হাজার হাজার ভক্ত উপস্থিত হন ।

চম্পাপুর দিগম্বর জৈন মন্দির: চম্পাপুর দিগম্বর জৈন মন্দির জৈন ধর্মাবলম্বীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান । মন্দির কমপ্লেক্সটি তার শান্ত পরিবেশ এবং সুন্দর স্থাপত্যের জন্য পরিচিত । প্রাচীন ভাস্কর্য এবং মন্দিরের কাঠামো দর্শনার্থীদের জন্য একটি প্রধান আকর্ষণ ।

অজগৈবীনাথ মন্দির: ভাগলপুরের আরেকটি বিখ্যাত ধর্মীয় স্থান হল অজগৈবীনাথ মন্দির, যা ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত । গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত, মন্দিরটি তার আধ্যাত্মিক পরিবেশের জন্য পরিচিত । সকাল এবং সন্ধ্যা আরতির সময়, এখানকার পরিবেশ ঐশ্বরিক এবং শান্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে । এই মন্দির থেকে গঙ্গা নদীর দৃশ্য মনোমুগ্ধকর ।

