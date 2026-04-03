গোয়া ছাড়াও এই সমুদ্র সৈকতগুলি ঘোরার জন্য সেরা হতে পারে

গোয়া ছাড়াও এই সমুদ্র সৈকতগুলি ঘোরার জন্য সেরা হতে পারে
গোয়া ছাড়াও সমুদ্রতীরে ছুটি কাটানোর মতো আরও অনেক সুন্দর জায়গা রয়েছে, যেখানে আপনি শান্তিপূর্ণভাবে আপনার ছুটি উপভোগ করতে পারেন ।
Published : April 3, 2026 at 4:36 PM IST
যখনই সমুদ্রতীরে ছুটি কাটানোর প্রসঙ্গ ওঠে, সবার আগে যে নামটি মনে আসে তা হল গোয়া । তবে ভারতে আরও অনেক সমুদ্রসৈকত রয়েছে যা অত্যন্ত সুন্দর, নির্মল এবং শান্ত । এখানে আপনি সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে উপভোগ করতে পারেন একটি শান্তিপূর্ণ ছুটি । গোয়া ছাড়াও সেই জায়গাগুলি সম্পর্কে জানুন ৷
ভারকালা, কেরালা: ভারকালা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণেই এক অনন্য গন্তব্য ৷ কারণ এখানে সমুদ্রতট ঘেঁষেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল ও সুউচ্চ সব খাড়া পাহাড় । আরব সাগরের তীরে অবস্থিত এই স্থানটি প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিকতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ । পাহাড়ের চূড়ায় গড়ে ওঠা ছোট ছোট ক্যাফে ও দোকানগুলি এখানকার পরিবেশে এক স্বতন্ত্র 'হিপি’সুলভ ও অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক আমেজ এনে দিয়েছে । এছাড়া, এখানে বেশ কিছু যোগব্যায়াম কেন্দ্রও রয়েছে ।
লাক্ষাদ্বীপ: আপনি যদি ঠিক মালদ্বীপের মতোই এক অভিজ্ঞতার যা স্বচ্ছ নীল জলরাশি আর শুভ্র বালুকাভরা সন্ধান করে থাকেন, আর তাও খোদ ভারতেই ৷ তবে লাক্ষাদ্বীপের চেয়ে ভালো বিকল্প আর নেই । এটি ছোট ছোট দ্বীপের এক সমষ্টি, যা তার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ । এখানকার জলরাশি এতটাই স্বচ্ছ ও নির্মল যে, জলের নিচেই অবস্থিত প্রবাল প্রাচীরগুলিও আপনি দিব্যি দেখতে পাবেন । স্কুবা ডাইভিং ও স্নরকেলিং-এর শৌখিনদের কাছে 'বাঙ্গরাম' এবং 'আগাত্তি' দ্বীপ দু'টি যেন এক স্বর্গরাজ্য ।
পুদুচেরি: আপনি যদি ফরাসি সংস্কৃতি ও ভারতীয় ঐতিহ্যের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ প্রত্যক্ষ করতে চান, তবে আপনাকে অবশ্যই পুদুচেরি (Pondicherry) ভ্রমণ করতে হবে । এখানকার সমুদ্রসৈকতগুলি গোয়ার সৈকতগুলির মতো কোলাহলপূর্ণ নয় বরং সেগুলি অত্যন্ত শান্ত ও স্নিগ্ধ । 'প্রোমেনেড বিচ' (Promenade Beach) তার সান্ধ্যকালীন ভ্রমণের জন্য সুপরিচিত ৷ অন্যদিকে 'প্যারাডাইস বিচ' (Paradise Beach) বিখ্যাত তার সোনালি বালুকা এবং নৌকাভ্রমণের অভিজ্ঞতার জন্য । এখানকার ফরাসি ধাঁচের রাস্তাঘাট এবং বর্ণিল বাড়িঘরগুলি আপনার এই ভ্রমণকে সত্যিই স্মরণীয় করে তুলবে ।
গোকর্ণ, কর্ণাটক: যাঁরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি কিছুটা ট্রেকিংয়ের স্বাদ নিতে চান তাঁদের জন্য গোকর্ণ একটি চমৎকার গন্তব্য । তাছাড়া, হাফ মুন বিচ এবং প্যারাডাইস বিচে পৌঁছতে হলে ছোট ছোট পাহাড় পাড়ি দিতে হয়, যা এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে ।
আলিবাগ, মহারাষ্ট্র: মুম্বই ও পুনের অদূরে অবস্থিত আলিবগ হল তাদের জন্য এক আদর্শ গন্তব্য ৷ যাঁরা সপ্তাহান্তের ছুটিতে (Weekend getaway) কোথাও ঘুরে আসার পরিকল্পনা করছেন । ঐতিহাসিক দুর্গ এবং শান্ত সমুদ্রসৈকতের জন্য এই স্থানটি সুপরিচিত । আলিবগ সমুদ্রসৈকত ছাড়াও, এখানকার ভারসোলি এবং নাগাওঁ সমুদ্রসৈকতগুলো জলক্রীড়ার (Water Sports) জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত । তাছাড়া, সমুদ্রের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত 'কোলাবা দুর্গ' এখানকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ৷ ভাটার সময় হেঁটে এই দুর্গে পৌঁছনো যায় ।