কোন পোশাকে নববর্ষ ? কী হবে আপনার ফ্য়াশন স্টেটমেন্ট ?

কোন পোশাকে নববর্ষ ? কী হবে আপনার ফ্য়াশন স্টেটমেন্ট ?
পয়লা বৈশাখে কেমন সাজবেন আপনি ? দেখে নিন একনজরে কিছু স্টাইলিশ পোশাক ৷
Published : April 14, 2026 at 6:09 PM IST
বাঙালি নারীর উৎসব মানেই শাড়ি । তবে ইদানিং পয়লা বৈশাখে শাড়ি ছাড়াও অন্য পোশাকও অনেকটা প্রাধান্য পেয়েছে ৷ বিশেষ করে রং ও আরামের কথা মাথায় রেখে ৷
বৈশাখ মানেই অনেকের কাছে লাল-সাদা পোশাক । তবে ফ্যাশন বোদ্ধাদের অনেকে এখন এই ট্রেন্ড থেকে বেরিয়ে এসেছেন । যদিও জনপ্রিয়তা কমেনি রঙের ৷ বেছে নিচ্ছেন বিভিন্ন রংও ।
কেউ একরঙা আবার কেউবা নানা রঙের বর্ণিল পোশাক রেখেছেন পছন্দের তালিকায় । লাল-সাদার পাশাপাশি হলুদ, বেগুনি, কমলা, মেরুন, নীল, সবুজ, গোলাপি, বাদামি-সহ প্রায় সব রং প্রাধান্য পাচ্ছে বৈশাখী পোশাক তৈরিতে । তবে বৈশাখের পোশাকে নতুনত্ব বড় কারণ হচ্ছে আধুনিকতা । নতুন নকশা প্রিন্ট এবং বৈশাখী পোশাকের রঙের মিশেল দেশীয় পোশাক শিল্পে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে ।
যে কোনও পোশাক তৈরির আগে মাথায় রাখতে হয় আবহাওয়ার বিষয়টি ৷ এখন যেহেতু রোদের তীব্রতা বেশি, তাই গরমের কথা চিন্তা করে ফ্যাশন ডিজাইনাররা সুতি কাপড়কে প্রাধান্য দিয়েছেন । যাতে মহিলারা পড়তে পারেন সুতির আরামদায়ক শাড়ি।
অ্যালোরা বাই অনিন্দিতাতেও কিছু ফ্যাশনের ট্রেন্ড দেখিয়েছেন ৷ যা এইবারের গরমের জন্য সেরা হতে পারে ৷ কারণ কলকাতার গরম ও ফ্যাশন ট্রেন্ডের কথা মাথায় রেখে এই ধরনের পোশাক হতে পারে আপনার জন্য সেরা পছন্দ ৷
পোশাক অলংকরণের অনুষঙ্গ হিসাবে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান প্রাধান্য পেয়েছে আজকের ফ্যাশনে । পোশাকের প্যাটার্নেও এসছে নানান বৈচিত্র্য । গরমের কথা মাথায় রেখে ব্যবহার করা হয়েছে সুতি ও খাদি কাপড় । পোশাকগুলিও বিভিন্ন উৎসবের আমেজ ফুটিয়ে তুলতে উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার করা হয়েছে ।
তাই এই গরমের কথা মাথায় রেখে এই ধরণের কিছু ড্রেস পছন্দের তালিকায় আনতে পারেন ৷ যা ফ্যাশন ট্রেন্ডকে দেবে অন্য লুক ৷ বঙ্গের এই চাঁদিফাটা গরমের কথা মাথায় রেখে আপনি ঢিলেঢালা কিছু ড্রেস তালিকায় রাখতেে পারেন, যা আপনার লুকে আনবে নতুনত্ব ৷ এছাড়াও বিভিন্ন রঙের সুতির কাপড়ের ড্রেস-টাইপ কুর্তিও হতে পারে সেরা পছন্দ ৷
সবকিছু বাদ দিলে তো শাড়ি আছেই ৷ যাঁরা শাড়ি পড়তে চান, তাঁরা গ্রীষ্মে হালকা শাড়িই পছন্দ করেন ৷ তার জন্য এই শাড়িগুলিও আপনার জন্য সেরা পছন্দ হতে পারে ৷
এছাড়াও টাঙ্গাইলের আদি সুতি শাড়ি, মণিপুরি, জামদানি, হাফসিল্ক, খাদির মতো শাড়িগুলিও বেশ আরামদায়ক এই গরমের জন্য ৷ এগুলি ছাড়াও কটন, হ্যান্ডলুম, হালকা মসলিন এবং জামদানি অনুপ্রাণিত শাড়ি বেশি দেখা যাচ্ছে এই বছরের ফ্যাশন ট্রেন্ডে । এই ধরনের শাড়ি সকালে মঙ্গল শোভাযাত্রা থেকে শুরু করে সারাদিনের নানা আয়োজনেও স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করা যায় ।