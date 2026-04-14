বছর শুরুর দিনে তেষ্টা মেটানো হোক বাড়িতে তৈরি এই ঠান্ডাই দিয়ে

এই বছর পয়লা বৈশাখের খাওয়াদাওয়া শুরু করা যায় বাড়িতে তৈরি একটি পানীয়তে চুমুক দিয়েই ।

বৈশাখের আগমনে তেষ্টা মিটুক এই পানীয়ে
Published : April 14, 2026 at 10:44 AM IST

সারাবছর নানা পার্বণ জুড়ে যত রকমের খাবার খাওয়া হোক না কেন, নববর্ষের মেজাজই আলাদা । কারণ বছর ফুরোলে পুরনো সময়টা ভুলে নতুনের অঙ্গীকার আর তার সূচনার আদবকায়দা কখনও পুরনো হয় না । বাড়িতে লাকজন আসলে যেনো হইহই করে কাটিয়ে ফেলি ৷ সেইসঙ্গে খাবার সবকিছু যদি বাড়িতেই বানানো যায় আর মন্দ কী ?

এই বছর পয়লা বৈশাখের খাওয়াদাওয়া শুরু করা যায় বাড়িতে তৈরি একটি পানীয়তে চুমুক দিয়েই । গরমকালে বাড়িতে ঢুকে হোক কিংবা অল্পক্ষণ কাজ করে, গলা ভেজানোর জন্য পানীয় চাই-ই চাই । কিন্তু তার জন্য ভরসা থাক মরসুমি ফলে ।

গ্রীষ্মকাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই, প্রখর রোদ আর অঝোর ধারার ঘাম আপনাকে একেবারে কাহিল করে ফেলতে পারে । এমন আবহাওয়ায় শরীরের ভিতর থেকে শরীরকে শীতল ও আর্দ্র রাখাটা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে । যদিও পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা অবশ্যই প্রয়োজন, তবুও একটি সুস্বাদু ও সতেজকর পানীয় সঙ্গে থাকলে গ্রীষ্ম উপভোগের আনন্দ যেন দ্বিগুণ হয়ে ওঠে ।

ফুটি (Muskmelon) শরীরের জলের ঘাটতি পূরণ করে ৷ আর পুদিনা পাকস্থলীকে এনে দেয় এক চমৎকার ও প্রশান্তিদায়ক শীতলতা । এই পানীয়টি কেবল পান করতেই সুস্বাদু নয়, বরং এটি আপনাকে সারাদিন ধরে সতেজ ও প্রাণবন্ত রাখতেও সহায়তা করবে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এটি তৈরি করার সবচেয়ে সহজ উপায়টি সম্পর্কে ৷

মাস্কমেলন ও পুদিনার কুলার তৈরির উপকরণ:

এই সুস্বাদু পানীয়টি তৈরি করতে আপনার মাত্র কয়েকটি উপকরণের প্রয়োজন হবে, যা সম্ভবত আপনার রান্নাঘরে ইতিমধ্যেই মজুত আছে:

কুচানো মাস্কমেলন: 2 কাপ (বীজ বাদ দেওয়া)

ফ্রেস পুদিনা পাতা: 10 থেকে 12টি

লেবুর রস: 1 থেকে 2 চা-চামচ (টক স্বাদের জন্য)

বিট নুনণ: হাফ চা-চামচ

মধু বা চিনি: 1 চা-চামচ (স্বাদমতো; খরমুজ খুব বেশি মিষ্টি না হলে ব্যবহার করুন)

জিরে গুঁড়ো (ভাজা): এক চিমটি (স্বাদ বাড়ানোর জন্য)

বরফের টুকরো: 4 থেকে 5টি ৷

রেসিপি:

প্রথমে একটি পাকা ও মিষ্টি ফুটি (Muskmelon) নিন এবং এর খোসা ছাড়িয়ে ফেলুন । ফুটির ভেতরের সমস্ত বীজ বের করে নিন এবং ফলটিকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন ।

এবার একটি মিক্সার জার বা ব্লেন্ডার নিন । এর মধ্যে কেটে রাখা ফুটির টুকরোগুলি এবং ফ্রেস পুদিনা পাতা দিয়ে দিন ।

একই জারের মধ্যে লেবুর রস, বিট নুন, মধু (অথবা চিনি) এবং ভাজা জিরের গুঁড়ো যোগ করুন । প্রয়োজন হলে সামান্য পরিমাণ জল (আনুমানিক হাফ কাপ) দিন এবং মিশ্রণটি পুরোপুরি মসৃণ না হওয়া পর্যন্ত সবকিছু ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন ।

আপনি যদি পানীয়টি একদম মসৃণ এবং ফলের শাঁস বা পাল্প-মুক্ত করতে চান, তবে একটি ছাঁকনি দিয়ে এটি ছেঁকে নিতে পারেন । তবে, না ছেঁকেই এটি পান করার নিজস্ব এক আলাদা স্বাদ ও আকর্ষণ রয়েছে ৷ তাছাড়া ফুটির আঁশ বা ফাইবার আপনার স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত উপকারী ।

এবার একটি সুন্দর গ্লাস নিন, তাতে কয়েক টুকরো বরফ দিন এবং আপনার তৈরি করা ঠান্ডা ফুটি ও পুদিনার শরবতটি ঢেলে দিন ।

পরিবেশনের আগে, গ্লাসটিকে একটি পুদিনা পাতা এবং লেবুর একটি ছোট টুকরো দিয়ে সাজিয়ে নিন । এতে পানীয়টি দেখতে ঠিক যেন কোনও অভিজাত ক্যাফেতে পাওয়া দামি ও শৌখিন পানীয়ের মতোই মনে হবে ।

মাস্কমেলনের উপকারী দিক (Benefits Of Muskmelon):

হার্টের জন্য ভালো: গ্রীষ্মে নিয়মিত মাস্কমেলন খাওয়া হৃদরোগ এড়াতে সাহায্য করে । এতে থাকা ফলিক অ্যাসিড রক্তনালীতে রক্ত ​​জমাট বাঁধতে বাধা দেয় ৷ যা আপনার হার্টকে সুস্থ রাখে ।

কোষ্ঠকাঠিন্য উপশম: অনেক সময় গরমের মরশুমে বেশি তেল-মশলা খাওয়ার কারণে পেট খারাপ হয়ে যায় । এমন পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ মানুষই হালকা খাবার খেতে পছন্দ করেন । আর আপনি যদি কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগে থাকেন তাহলে মাস্কমেলন আপনার জন্য খুবই উপকারী । এতে থাকা ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করতে সহায়ক ।

চোখের জন্য ভালো: মাস্কমেলন আমাদের স্বাস্থ্যের পাশাপাশি চোখের জন্যও খুবই উপকারী । এতে উপস্থিত ভিটামিন এ এবং বিটা ক্যারোটিন দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে খুবই সহায়ক । এছাড়াও এটি ছানি হওয়ার ঝুঁকি কমায় ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

