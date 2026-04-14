বছরের প্রথমদিনে এই কাজ করলে টাকার অভাব হবে না, কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী ?
আগামিকাল পয়লা বৈশাখ । সংসারে সুখ পেতে এই কাজ কাজগুলি করুন ৷
Published : April 14, 2026 at 4:32 PM IST
বাংলা নতুন বছর মানেই নতুন শুরু । পয়লা বৈশাখের সকালটা যদি শুভ কাজ দিয়ে শুরু করা যায়, তাহলে বিশ্বাস করা হয় সারাবছর ঘরে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় থাকবে । কিছু কাজ করলে নববর্ষের সকালে করলে ঘরে আসবে ইতিবাচক শক্তি ও আনন্দ ।
স্বাভাবিক ভাবেই এই দিনটি প্রতিটি বাঙালির জীবনে । মন্দিরে মন্দিরে পুজো, হালখাতা, একে অপরের বাড়ি যাওয়া, খাওয়া-দাওয়ার এলাহি আয়োজনের মাধ্যমে এই দিনটি কাটিয়ে দেন প্রত্যেক বাঙালিই । সারা বছর যাতে ভালো কাটে এই কামনাতেই থাকে তাঁদের মনে ।
তবে অনেক সময় জীবন নানান সমস্যায় ঘিরে যায়, যারফলে মনের সব ইচ্ছে পূর্ণ হয় না । বাস্তু শাস্ত্রে এমন কিছু উপায় সম্পর্কে জানানো হয়েছে যা এই বাংলা নববর্ষে মেনে চললে নানান সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন । পয়লা বৈশাখ থেকে শুরু করে সারা নববর্ষে কী কী উপায়ে পারিবারিক সুখ-শান্তি বজায় রাখবেন তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন ৷
জ্যোতিষী রাহুল দে বলেন, "ওইদিন সকালে গঙ্গাস্নান করা ভালো ৷ এছাড়াও আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করার জন্য এইদিন লক্ষ্ণী গনেশের পুজো করা উচিত ৷ "পয়লা বৈশাখের দিন বাজার থেকে পাঁচটি কড়ি কিনে আনুন ৷ সেই কড়িগুলিকে লক্ষ্ণী দেবীর ঘটের উপর রেখে দিন ৷ এদিন বাড়িতে আনুন ধন কুবেরের মূর্তি বা ধন কূবের যন্ত্র ৷ এই জিনিস নিয়ে এসে ঠাকুরের আসনে স্থাপন করুন ৷ এই কাজ আপনাকে আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য় করবে ৷ সামর্থ মতো দরিদ্র মানুষকে এদিন দান করুন ৷ বাড়ির প্রধান দরজার উপর স্বস্তিক চিহ্ন আঁকুন ৷ সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন ৷ ঝগড়া এড়িয়ে চলা প্রয়োজন ৷"
আপনার বাড়িতে কি বাস্তুদোষ আছে কীভাবে বুঝবেন ? জ্যোতিষী আরও বলেন, "পয়লা বৈশাখের সকালে গঙ্গাজল বা পরিষ্কার জলে সাতটি আমপাতা ধুয়ে ফেলতে হবে । খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে । একটা জায়গায় তেল, হলুদ এবং সিঁদুর মিশিয়ে নিন । আমপাতাগুলিতে সেই মিশ্রণের ফোঁটা দিতে হবে । তারপর সাতটি আমপাতা একটি লাল সুতো দিয়ে বেঁধে দরজার উপরে টাঙিয়ে ফেলতে হবে আপনাকে । শেষে দরজায় ধুপ দেখিয়ে একটি কোণে পুঁতে দিতে হবে । সেটা বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রাখলে বেশি ভালো হবে ।"
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)