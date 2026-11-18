আতিথেয়তা ও সমৃদ্ধির প্রতীক: মোদির উপহার আনোয়ার ইব্রাহিমকে দেওয়া ভারতীয় 'উরলি'-র বিশেষত্ব জানেন কি ?
Significance Silver Worked Urli: প্রধানমন্ত্রী মোদি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমকে একটি রুপোর 'উরলি' উপহার দিয়েছেন । ভারতীয় সংস্কৃতির এই ঐতিহ্যবাহী পাত্রটি সম্পর্কে জানুন ৷
Published : November 18, 2026 at 1:08 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 2:22 PM IST
ভারতীয় সংস্কৃতিতে উপহার দেওয়া কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এটি ঘনিষ্ঠতা, শ্রদ্ধা ও ঐতিহ্য প্রকাশের একটি সুন্দর মাধ্যম । আর ঠিক এই কারণেই, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন কোনও বিদেশি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ভারতীয় শিল্পকলা থেকে অনুপ্রাণিত কোনও উপহার দেন, তখন তার পিছনের গল্পটি প্রায়শই মানুষের নজর কাড়ে । সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মোদি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমকে রুপার কারুকাজ করা একটি ‘উরলি’ (ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি বিশেষ পাত্র) উপহার দিয়েছেন ।
উল্লেখ্য যে, ‘উরলি’ কোনও সাধারণ সাজসজ্জার পাত্র নয়; বরং এটি ভারতীয় কারুশিল্প এবং আতিথেয়তার এক চমৎকার নিদর্শন । এর নকশা ভারতীয় ধাতুশিল্পীদের অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেয় । রুপোর কারুকাজে সজ্জিত এই ‘উরলি’ যেমন দৃষ্টিনন্দন, তেমনি সাংস্কৃতিকভাবেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । জেনে নেওয়া যাক, ‘উরলি’ কী এবং এটি কীভাবে ব্যবহৃত হয় ?
প্রধানমন্ত্রী মোদির পক্ষ থেকে একটি বিশেষ উপহার
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমকে যে ‘উরলি’ (একটি ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় পাত্র) উপহার দিয়েছেন, তা সত্যিই বিশেষ । চমৎকার এই রৌপ্য নির্মিত উরলিটিতে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী কারুকার্য ৷ এর গায়ে অত্যন্ত নিপুণ ও সুন্দরভাবে পাতার নকশা খোদাই করা হয়েছে ।
Prime Minister Narendra Modi gifted a Silver Worked Urli to Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim during his visit to Manila, Philippines. The Silver Worked Urli is a traditional Indian decorative vessel adorned with intricate silver embellishments, showcasing the skill and artistry of Indian metalworkers. Traditionally filled with water and decorated with floating flowers, it symbolises purity, prosperity, hospitality and harmony.— ANI (@ANI) November 18, 2026
এই রুপোর 'উরলি'-টির নকশাকে আরও বিশেষ করে তুলেছে এতে শোভা পাওয়া ময়ূরের চমৎকার মোটিফ । ভারতীয় সংস্কৃতিতে ময়ূরকে সৌন্দর্য, কমনীয়তা ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয় । এর সূক্ষ্ম গঠন এবং চিত্তাকর্ষক কারুকার্য উরলি-টিতে এক রাজকীয় আভিজাত্য যোগ করে । উজ্জ্বল রুপো এবং ময়ূরের শৈল্পিক নকশার এই সংমিশ্রণ ঐতিহ্যবাহী উপহার হিসাবে এর সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে ।
'উরলি' কী ?
'উরলি' হল ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি পাত্র, যা দীর্ঘকাল ধরে ঘর সাজাতে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে আসছে । সাধারণত এতে জল ভরে তার উপর ফুল সাজিয়ে রাখা হয় । এর মুখটি বেশ চওড়া এবং আকৃতি গোলাকার হয়ে থাকে ৷ এটি পিতল, ব্রোঞ্জ বা রুপোর মতো ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয় । ভারতীয় পরিবারগুলিতে উরলি-কে সমৃদ্ধি, পবিত্রতা ও আতিথেয়তার প্রতীক মনে করা হয় । এই কারণেই উৎসব, বিয়েবাড়ি বা পারিবারিক যেকোনও উদযাপনে ঘর সাজানোর অনুষঙ্গ হিসেবে এটি প্রায়শই ব্যবহৃত হয় ৷
'উরলি' (Urli) কীভাবে ব্যবহার করা হয় ?
'উরলি' ব্যবহার করা খুবই সহজ । এটি বাড়ির প্রবেশপথে, বসার ঘরে কিংবা কোনও বিশেষ কোণায় সাজসজ্জার উপকরণ হিসেবে রাখা যেতে পারে । এটি সাজানোর কয়েকটি সহজ উপায় নীচে দেওয়া হলো:
জল দিয়ে পূর্ণ করা: প্রথমে 'উরলি'টি পরিষ্কার করে তাতে সাধারণ তাপমাত্রার জল ভরে নিন ।
ফুল যোগ করা: জলের ওপর গোলাপের পাপড়ি, গাঁদা ফুল বা পদ্ম ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দিন ।
প্রদীপ বা 'দিয়া' রাখা: সাজসজ্জাটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে, এর কিনারা বরাবর ছোট ছোট ভাসমান ফুল আকৃতির প্রদীপ রাখতে পারেন ।
রুপোর 'উরলি' কেন বিশেষ ?
ভারতীয় সংস্কৃতিতে উপহার হিসাবে রুপো দেওয়া অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয় । তাছাড়া, রুপোর 'উরলি' কেবল একটি সাজসজ্জার সামগ্রীই নয়, বরং এটি ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় কারুশিল্পের প্রতীক । প্রধানমন্ত্রী মোদির দেওয়া এই উপহারটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলাকে তুলে ধরার একটি সুন্দর মাধ্যম হিসাবেও কাজ করে ।