শুধু উপহার নয়, যেন এক টুকরো ভারত ! বিশ্বমঞ্চে মান বাড়ানো মোদির এই উপহারগুলোর দাম ও ইতিহাস জানেন ?
PM Modi Gifts Foreign Leaders: ম্যানিলা সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদি ভারতের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা থেকে অনুপ্রাণিত বিশেষ উপহার প্রদান করেন । জানুন সেগুলি বিশেষ গুরুত্ব ৷
Published : November 19, 2026 at 5:56 PM IST
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 16-17 নভেম্বর ফিলিপাইনের ম্যানিলা সফর করেন । এই সফরের সময় তিনি 23তম আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলন এবং 21তম পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন । প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিশেষ উপহার প্রদান করেন ৷ যা ভারতের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা ও হস্তশিল্পকে তুলে ধরে ।
এই উপহারগুলিকে যা সত্যিই বিশেষ করে তোলে তা হল এগুলো কেবল ব্যয়বহুল নয়, বরং এগুলোর মধ্যে নিহিত রয়েছে ভারতের সমৃদ্ধ ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্য । এর মধ্যে রয়েছে রাজস্থানের পাথর খোদাই শিল্প, গুজরাতের শতবর্ষী কারুশিল্প, কাশ্মীরের সূক্ষ্ম বুননশিল্প এবং দক্ষিণ ভারতের ধাতুশিল্প । কোনও কোনও উপহারে রয়েছে সোনার সূক্ষ্ম কারুকাজ, আবার কোনওটিতে ফুটে উঠেছে হাতে বোনা রেশমি বস্ত্রের চমৎকার শৈল্পিক উৎকর্ষ । প্রতিটি উপহারই কোনও না কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলের স্বতন্ত্র পরিচয় এবং সেখানকার কারিগরদের নিবেদিতপ্রাণ শিল্পনৈপুণ্যকে বহন করে ।
এই বিশেষ উপহারগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক ৷ কীভাবে এগুলোর শিল্পনৈপুণ্য ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি অনন্য করে তুলেছে ?
রোজ কোয়ার্টজ হাতি: রাজস্থানের পাথর খোদাই শিল্প
প্রধানমন্ত্রী মোদি লাওসের প্রধানমন্ত্রী সোনেক্সাই সিফানডোনকে রোজ কোয়ার্টজ পাথরে খোদাই করা একটি হাতির মূর্তি উপহার দিয়েছেন । এই উপহারটি রাজস্থানের জয়পুরের ঐতিহ্যবাহী পাথর খোদাই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত । এটি প্রাকৃতিক রোজ কোয়ার্টজ পাথর থেকে তৈরি ৷ কারিগররা প্রথমে পাথরটিকে হাতির আকৃতি দেন এবং তারপর সেটিকে ভালোভাবে পালিশ করেন । এই প্রক্রিয়ার ফলে পাথরটিতে একটি মৃদু গোলাপি আভা ফুটে ওঠে এবং এটি কিছুটা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে ।
Prime Minister Narendra Modi gifted a Rose Quartz Elephant with Gold Work to Lao Prime Minister Sonexay Siphandone during his visit to Manila, Philippines Particularly associated with Rajasthan's stone-carving centres such as Jaipur, the decorative craft is carved from natural rose quartz and polished to reveal its soft, translucent sheen, before being adorned with intricate hand-painted gold detailing, floral motifs, and traditional ornamental designs. The artwork combines the skills of gemstone carving and miniature painting. The elephant symbolises strength, wisdom, dignity, and royal grandeur in Indian tradition, while the gilded craftsmanship reflects India's rich heritage of luxury handicrafts and royal decorative arts.— ANI (@ANI) November 18, 2026
এর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য, এই শিল্পকর্মটিকে হাতে করা সূক্ষ্ম স্বর্ণালঙ্কার, পুষ্পশোভিত নকশা এবং ঐতিহ্যবাহী মোটিফ দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে । এতে দু'টি ভিন্ন শিল্পধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে ৷ রত্ন খোদাই এবং মিনিয়েচার পেইন্টিং (ক্ষুদ্র চিত্রকর্ম)। ভারতীয় ঐতিহ্যে হাতিকে প্রজ্ঞা, শক্তি, সম্মান ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয় ।
ঐতিহ্যবাহী লেদারের ওয়াল হ্যাংগিং: লোকশিল্পের এক চমৎকার নিদর্শন
সম্মেলন চলাকালীন এক বৈঠকে, প্রধানমন্ত্রী মোদি ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী লে মিন হুং-কে একটি ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় চামড়ার ওয়াল হ্যাংগিং উপহার দেন । এই উপহারটি ভারতের লোকশিল্প এবং হাতে তৈরি শিল্পকর্মের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে তুলে ধরে ।
Prime Minister Narendra Modi gifted a traditional Indian Leather Wall Hanging to Vietnamese Prime Minister Le Minh Hung during his visit to Manila, Philippines. Indian leather wall hangings are traditional handcrafted decorative artworks made from treated and cured leather, showcasing the country's rich folk-art heritage. Skilled artisans soften and stretch the leather before creating intricate designs through perforation, embossing, and painting, featuring floral, geometric, and wildlife motifs, often using natural vegetable dyes. Rooted in rural traditions and passed down through generations, these artworks reflect regional artistic styles, resourcefulness, and storytelling. They preserve traditional craftsmanship, support artisan livelihoods, and represent India's enduring creative and cultural heritage.— ANI (@ANI) November 18, 2026
এটি তৈরির জন্য প্রথমে চামড়াটিকে পরিষ্কার করে নরম ও নমনীয় করে তোলা হয় । এরপর কারিগররা এতে ছিদ্র করে, নকশা ফুটিয়ে তুলে (এমবস করে) এবং রঙ প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন নকশা তৈরি করেন । ফুল, পাতা, জ্যামিতিক আকৃতি এবং বন্যপ্রাণীর মোটিফ বা নকশাগুলি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে দেখা যায় । বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী নকশা ফুটিয়ে তোলার জন্য এই শিল্পে প্রাকৃতিক রঙেরও ব্যবহার করা হয় ।
খাম্বাতের অ্যাগেট বা স্ফটিক পাথরের বাটি: পাথরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য
তিমুর-লেস্তের প্রধানমন্ত্রী কে রালা জানানা গুসমাওকে গুজরাতের খাম্বাতে তৈরি একটি অ্যাগেট (এক ধরনের স্ফটিক পাথর) বাটি উপহার দেওয়া হয় । অ্যাগেট হল একটি মূল্যবান পাথর, যা মূলত এর ভিতরে থাকা প্রাকৃতিক রেখা এবং রঙের স্বতন্ত্র স্তরের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ।
Prime Minister Narendra Modi gifted a handcrafted Agate Bowl from Khambhat, Gujarat, to Timor-Leste Prime Minister Kay Rala Xanana Gusmão during his visit to Manila, Philippines. The Agate Bowl is a handcrafted stoneware piece made from agate, a semi-precious gemstone known for its distinctive natural bands, colours and textures, making each piece unique. The craft is particularly associated with Khambhat in Gujarat, a centuries-old centre of agate processing and stone carving. Skilled artisans carefully cut, shape and polish the stone to create decorative and functional objects.— ANI (@ANI) November 18, 2026
বহু শতাব্দী ধরে খাম্বাত (Khambhat) অ্যাগেট (agate) পাথর কাটা, আকার দেওয়া এবং পালিশ করার জন্য বিখ্যাত । এখানকার কারিগররা এই পাথরগুলোর প্রাকৃতিক আকৃতি ও রঙের উপর ভিত্তি করে বাটি তৈরি করেন । প্রতিটি বাটি অত্যন্ত যত্নসহকারে পালিশ করা হয় । এই শিল্পকর্মগুলোর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল, কোনও দুটি অ্যাগেট বাটি কখনওই হুবহু এক হয় না ৷ প্রতিটি বাটির নিজস্ব গঠনবিন্যাস ও রঙের আভা রয়েছে । সংক্ষেপে বলতে গেলে, এটি প্রকৃতি ও মানবীয় কারুশিল্পের এক চমৎকার সমন্বয়, যা প্রতিটি বস্তুকে সত্যিই অনন্য করে তোলে ।
কচ্ছের রোগান শিল্প: কাপড়ের উপর চিত্রকলার এক অনন্য রূপ
গুজরাতের কচ্ছ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী চিত্রশৈলী ‘রোগান শিল্প’-এর একটি নিদর্শন থাইল্যান্ডের উপ-প্রধানমন্ত্রী অনুতিন চার্নভিরাকুলকে উপহার দেওয়া হয়েছিল । এটি ভারতের অন্যতম বিরল শিল্পকলা, যা বর্তমানে হাতেগোনা কয়েকটি কারিগর পরিবার টিকিয়ে রেখেছে । কচ্ছের নিরোনা (Nirona) গ্রামে এই শিল্পধারাটি বিশেষভাবে প্রচলিত ।
Prime Minister Narendra Modi gifted a traditional Rogan Art painting from Kutch, Gujarat, to Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul during his visit to Manila, Philippines Practised by a handful of artisan families in Nirona village, Rogan art is a rare, centuries-old textile painting tradition. The art uses a thick, elastic paint prepared by boiling castor oil and mixing it with natural pigments. Artisans create intricate designs freehand on fabric using a slender metal stylus, then fold the cloth to transfer a symmetrical mirror image onto the other half. Traditionally used in bridal trousseaus and festive attire, Rogan art is renowned for its intricate patterns, geometric precision, and exceptional craftsmanship. It represents Kutch's rich cultural heritage, sustainable artistic traditions, and the ingenuity of its artisans.— ANI (@ANI) November 18, 2026
রোগান চিত্রশিল্পে ব্যবহৃত রং তৈরি করা হয় ক্যাস্টর অয়েল বা রেড়ির তেল গরম করে । এর সঙ্গে মেশানো হয় প্রাকৃতিক রঞ্জক পদার্থ ৷ যারফলে এটি একটি ঘন পেস্টে পরিণত হয় । কারিগরেরা কাপড়ের উপর সরু ধাতব শলাকা ব্যবহার করে হাতে নকশা ফুটিয়ে তোলেন । এই প্রক্রিয়ার একটি আকর্ষণীয় কৌশল হল কাপড়টিকে ভাঁজ করা, যার মাধ্যমে নকশাটির একটি প্রতিচ্ছবি কাপড়ের অপর পাশে স্থানান্তরিত হয় এবং উভয় দিকেই হুবহু একই রকম নকশা তৈরি হয় ।
ঐতিহাসিকভাবে, এই শিল্পকলাটি বিয়ের পোশাক এবং বিশেষ অনুষ্ঠানে পরিধান করা পোশাক সাজানোর কাজে ব্যবহৃত হত ।
চোল ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য: দক্ষিণ ভারতের একটি প্রাচীন ধাতুশিল্প
ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ানতোকে একটি ঐতিহ্যবাহী চোল ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য উপহার দেওয়া হয়েছে । এটি দক্ষিণ ভারত, বিশেষ করে তামিলনাড়ু থেকে উদ্ভূত ঐতিহাসিক ধাতুশিল্পের একটি চমৎকার নিদর্শন । নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে, অর্থাৎ চোল রাজবংশের শাসনামলে এই শিল্পকলা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল । এই ভাস্কর্যগুলি ‘লস্ট-ওয়াক্স’ (lost-wax) বা ‘হারানো মোম’ পদ্ধতিতে তৈরি করা হয় । এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে মোম দিয়ে ভাস্কর্যের একটি প্রতিরূপ বা মডেল তৈরি করা হয়, যা পরে মাটির ছাঁচের ভিতরে রাখা হয় । ছাঁচটিকে উত্তপ্ত করলে ভিতরের মোম গলে বেরিয়ে যায় এবং সেখানে একটি শূন্যস্থান তৈরি হয় ৷ পরবর্তীতে সেই শূন্যস্থানে গলিত ধাতু ঢেলে ভাস্কর্যটি গঠন করা হয় ।
Prime Minister Narendra Modi gifted a traditional Chola Bronze Sculpture to Indonesian President Prabowo Subianto during his visit to Manila, Philippines. Chola bronze sculptures represent the pinnacle of classical Indian metallurgy and artistic excellence, flourishing between the ninth and thirteenth centuries under the Chola dynasty in South India. Created using the traditional lost-wax casting technique, known as Madhuchista Vidhana, each sculpture is individually handcrafted, making it a unique work of art. Renowned for their anatomical precision, graceful forms and expressive detailing, these sculptures also preserve valuable insights into the clothing, jewellery, hairstyles and aesthetic traditions of the Chola era. They stand as enduring symbols of Tamil Nadu’s rich cultural heritage, advanced metallurgical skills and India's artistic legacy.— ANI (@ANI) November 18, 2026
এই পদ্ধতিতে তৈরি প্রতিটি ভাস্কর্যই অনন্য । শারীরিক গঠন, মুখের অভিব্যক্তি, অলঙ্কার এবং অঙ্গভঙ্গির মতো খুঁটিনাটি বিষয়গুলি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে খোদাই করা হয় । এই ভাস্কর্যগুলি তৎকালীন শিল্পকলা, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কেও ধারণা দেয় ।
ডোকরা শিল্পে নৌকা: ধাতুতে গড়া সম্মিলিত জীবনের আখ্যান
ডোকরা শিল্পরীতিতে তৈরি একটি নৌকা কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন মানেটকে উপহার দেওয়া হয়েছে । ভারতের এই ঐতিহ্যবাহী ধাতব শিল্পটি তার প্রাচীন ‘লস্ট-ওয়াক্স’ (lost-wax) বা মোম-গলানো ঢালাই পদ্ধতির জন্য বিখ্যাত ৷ যে পদ্ধতির শিকড় হাজার হাজার বছর আগের ইতিহাসে প্রোথিত । শিল্পকর্মটিতে একটি নৌকার উপর মানুষ ও পাখির অবয়ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ৷ যা গ্রামীণ জীবন, প্রকৃতি এবং সম্মিলিত সহযোগিতার চেতনাকে প্রতীকায়িত করে ।
Prime Minister Narendra Modi gifted a traditional Dokra Artwork Boat to Cambodian Prime Minister Hun Manet during his visit to Manila, Philippines. The traditional Indian metal craft is created using the ancient lost-wax casting technique, a tradition dating back over 4,000 years. Handcrafted by skilled artisans, it depicts a boat carrying figures and birds, reflecting community life and harmony with nature. Each piece is individually modelled in wax and cast in metal, making it unique. The boat symbolises unity, cooperation, resilience, and collective progress, while the craft preserves ancestral skills, supports artisan livelihoods, and represents India's rich folk-art heritage.— ANI (@ANI) November 18, 2026
ডোকরা শিল্পে পুরো অবয়বটি প্রথমে মোম দিয়ে তৈরি করা হয় । এরপর সেটিকে মাটির প্রলেপ দিয়ে ঢেকে তাপ দেওয়া হয় । এতে মোম গলে বেরিয়ে যায় এবং তার জায়গায় গলিত ধাতু ঢেলে দেওয়া হয় । শিল্পকর্মটির প্রতিটি সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি কারিগরের হাতের নিপুণ দক্ষতার পরিচয় বহন করে ।
রৌপ্যখচিত বিদ্রী শিল্পকর্মের ফুলদানি: কর্ণাটকের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য
কর্ণাটকের বিদারে তৈরি রৌপ্যখচিত বিদ্রী শিল্পকর্মের একটি ফুলদানি ব্রুনাইয়ের সুলতান হাজি হাসানাল বলকিয়াহকে উপহার দেওয়া হয়েছে । এই শিল্পরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর গাঢ় কালো পৃষ্ঠতল, যার উপর ফুটে ওঠে সূক্ষ্ম ও উজ্জ্বল রৌপ্যখচিত নকশা । এটি দস্তা ও তামার সংকর ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয় । কারিগররা প্রথমে ধাতব পৃষ্ঠতলে অত্যন্ত নিপুণভাবে নকশা খোদাই করেন এবং এরপর সেই খাঁজগুলির ভিতর রুপোর তার বা পাত বসিয়ে দেন । একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বস্তুটির উপরিভাগ গাঢ় কালো রঙ ধারণ করে ৷ যা রুপোর নকশাগুলিকে আরও উজ্জ্বল ও স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে ।
Prime Minister Narendra Modi gifted a Bidriware Silver Inlay Vase from Bidar, Karnataka, to Myanmar during his visit to Manila, Philippines. The traditional metalcraft is made from a zinc-and-copper alloy and adorned with intricate pure silver inlay. Artisans engrave designs, insert silver wire, and treat the surface to achieve its distinctive deep black finish, creating a striking contrast with the silver detailing. Its floral and geometric motifs draw inspiration from the architectural heritage of Bidar Fort. Recognised with a Geographical Indication (GI) tag, Bidriware represents the rich artistic legacy of the Deccan region, the craftsmanship of Bidar's artisans, and India's enduring metalworking traditions.— ANI (@ANI) November 18, 2026
বিদার দুর্গের স্থাপত্যের প্রভাব এর পুষ্পশোভিত ও জ্যামিতিক নকশাগুলোতে পরিলক্ষিত হয় । বিদ্রী শিল্প (Bidriware) জিআই (GI) ট্যাগও লাভ করেছে । এটি দাক্ষিণাত্যের ঐতিহ্যবাহী ধাতুশিল্পের একটি অনন্য নিদর্শন ।
কাশ্মীরি সিল্কের কার্পেট: দীর্ঘ কয়েক মাসের নিপুণ প্রচেষ্টায় তৈরি কার্পেট
ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফার্ডিনান্ড মার্কোস জুনিয়রকে একটি ঐতিহ্যবাহী কাশ্মীরি সিল্কের কার্পেট উপহার দেওয়া হয়েছে । উল্লেখ্য, কাশ্মীরি কার্পেট তার নরম গঠন, উজ্জ্বল আভা এবং জটিল নকশার জন্য বিশ্বজুড়ে সমাদৃত ।
Prime Minister Narendra Modi gifted a traditional Kashmiri silk carpet to Philippine President Ferdinand Marcos Jr. during his visit to Manila, Philippines The hand-knotted craft is admired for its luminous sheen, soft texture, intricate designs, and durability. Made from fine silk, it involves thousands of knots tied by skilled artisans, with some carpets taking months or even years to complete. Its motifs, inspired by Kashmir's natural beauty, including floral patterns, chinar leaves, and geometric designs, reflect the region's rich artistic identity.— ANI (@ANI) November 18, 2026
এর জন্য সরু রেশমি সুতা ব্যবহার করে হাজার হাজার গিঁট দিয়ে একটি কার্পেট তৈরি করা হয় । কারিগরদের এগুলি তৈরি করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয় ৷ কোনও কোনও কার্পেট সম্পন্ন করতে কয়েক মাস, আবার কোনও ক্ষেত্রে কয়েক বছর পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে । ফুলের নকশা, চিনার গাছের পাতা এবং জ্যামিতিক প্যাটার্ন হল এগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য ।
কাশ্মীরি পশমিনা শাল ও প্যাপিয়ার-মাশে বাক্স: কাশ্মীরের দু'টি শিল্পকলার এক অপূর্ব মেলবন্ধন
ফিলিপাইনের ফার্স্ট লেডি লিজা আরানেতা-মার্কোসকে একটি সুন্দর প্যাপিয়ার-মাশে বাক্সে রাখা কাশ্মীরি পশমিনা শাল উপহার দেওয়া হয়েছে । এই উপহারটি কাশ্মীরের দু'টি বিখ্যাত হস্তশিল্পের এক চমৎকার সংমিশ্রণ । পশমিনা তৈরি হয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাশ্মীরি উল থেকে, যা পাওয়া যায় চ্যাংথাঙ্গি প্রজাতির ছাগলের পেটের নীচের অংশের নরম তন্তু থেকে । এটি তার উষ্ণতা, হালকা ওজন এবং অবিশ্বাস্য রকমের কোমল স্পর্শের জন্য অত্যন্ত সমাদৃত ।
Prime Minister Narendra Modi gifted a traditional Kashmiri Pashmina shawl in a papier-mâché box to the First Lady of the Philippines, Louise Araneta-Marcos, during his visit to Manila, Philippines. A Pashmina stole presented in a papier-mâché box brings together two distinctive traditional crafts of Kashmir. Made from fine cashmere fibre obtained from the undercoat of the Changthangi goat, the Pashmina is renowned for its exceptional softness, warmth, lightweight texture and elegant drape.— ANI (@ANI) November 18, 2026
এর পাশাপাশি, প্যাপিয়ার-ম্যাশে বাক্সগুলিও কাশ্মীরের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের একটি অংশ । কাগজের মণ্ড ও বিভিন্ন স্তরের সমন্বয়ে তৈরি এই বাক্সগুলো হাতে আঁকা রঙিন ফুলের নকশা ও সূক্ষ্ম কারুকাজে সজ্জিত থাকে । এভাবেই, বাক্সটি ঠিক তার ভিতরে রাখা শালটির মতোই নিজেও শিল্পের এক চমৎকার নিদর্শনে পরিণত হয় ।
স্বর্ণখচিত পিচওয়াই চিত্রকর্ম: নাথদ্বোয়ারার ভক্তি ও শিল্পকলা
রাজস্থানের নাথদ্বোয়ারার একটি 'স্বর্ণখচিত পিচওয়াই' (Golden Pichhwai) চিত্রকর্ম মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উপহার হিসাবে প্রদান করা হয়েছিল । পিচওয়াই শিল্পকলাটি ভগবান শ্রীনাথজিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ভক্তিমূলক ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত । প্রথাগতভাবে, এই চিত্রকর্মগুলি মন্দিরে শ্রীনাথজির বিগ্রহের পিছনে স্থাপন করা হয় ৷ এগুলি তৈরির জন্য কাপড়কে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয় এবং তারপর প্রাকৃতিক ও খনিজ উপাদান থেকে তৈরি রঙ ব্যবহার করে তাতে চিত্রাঙ্কন করা হয় । সূক্ষ্ম স্বর্ণালঙ্কারের কারুকাজ এই শিল্পকর্মের সৌন্দর্যকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে ।
Prime Minister Narendra Modi gifted a Golden Pichwaai painting from Nathdwara, Rajasthan, to US President Donald Trump during his visit to Manila, Philippines. Originating in Nathdwara, the traditional cloth-painting art is known for its intricate detailing, luminous colours, and elaborate compositions. Created on finely prepared cloth using mineral pigments and gold detailing, it features motifs such as lotuses, cows, trees, and ornamental borders, reflecting exceptional artisan craftsmanship, while its golden finish lends it a regal appeal— ANI (@ANI) November 18, 2026
পদ্মফুল, গরু, গাছপালা এবং আলংকারিক বর্ডার হল এই নকশাগুলির প্রধান উপাদান । এগুলি ধর্মীয় অনুভূতির পাশাপাশি রাজস্থানের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা ও রাজকীয় শৈলীকে প্রতিফলিত করে ।
বেনারসি কাতান সিল্কের স্টোল: কারুশিল্পের দক্ষতার প্রতীক
জাপানের সানায়ে তাকাইচিকে একটি রাজকীয় নীল রঙের বেনারসি কাতান সিল্কের স্টোল উপহার দেওয়া হয়েছিল । এটি একটি ঐতিহ্যবাহী ‘সাঢেলি’ (sadheli) বাক্সে রাখা ছিল । কাতান সিল্ক তার মজবুত অথচ সূক্ষ্ম বুননের জন্য বিখ্যাত ৷ বিশুদ্ধ রেশমি সুতা বুনে এটি তৈরি করা হয় । বেনারসের কারিগররা এই স্টোলগুলিকে ঐতিহ্যবাহী নকশা এবং সূক্ষ্ম ‘বুটি’ (ছোট ও কারুকার্যময় মোটিফ) দিয়ে সুসজ্জিত করে তোলেন ।
Prime Minister Narendra Modi gifted a Royal Blue Banarasi Katan Silk Stole in a Sadheli box to Japanese Prime Minister Sanae Takaichi during their meeting in Manila, Philippines The stole, presented in an elegant Sadheli box, symbolises India's enduring friendship, warmth, and cultural esteem. Woven from fine Katan silk, it showcases the centuries-old textile artistry of Banaras, with intricate motifs reflecting the precision and craftsmanship of generations of weavers, while its royal blue colour evokes dignity, wisdom, and harmony.— ANI (@ANI) November 18, 2026
উজ্জ্বল নীল রঙ এটিকে বিশেষ ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে । এই স্টোলটি বেনারসের শতবর্ষী বয়ন ঐতিহ্য এবং সেখানকার কারিগরদের কঠোর পরিশ্রমের প্রতিফলন ।
জয়পুর ব্লু পটারি: নীল রঙে রাজস্থানের পরিচিতি
অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজিকে রাজস্থানের ঐতিহ্যবাহী ‘জয়পুর ব্লু পটারি’র একটি শিল্পকর্ম উপহার দেওয়া হয়েছে । এই শিল্পকর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর উজ্জ্বল সাদা ভিত্তি এবং গাঢ় কোবাল্ট নীল রঙের নকশা ৷ এতে হাতে আঁকা ফুল, পাখি, পাতা ও জ্যামিতিক আকৃতির মোটিফ ফুটে ওঠে ।
Prime Minister Narendra Modi gifted a traditional Jaipur Blue Pottery artefact from Rajasthan to Australian Prime Minister Anthony Albanese during his visit to Manila, Philippines Known for its glossy white surface and luminous cobalt-blue designs, it features intricate hand-painted floral patterns, birds, geometric motifs and decorative borders.— ANI (@ANI) November 18, 2026
এই শিল্পকর্মের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, ঐতিহ্যবাহী নীল মৃৎপাত্র সাধারণ মাটির পাত্রের চেয়ে ভিন্ন পদ্ধতিতে তৈরি করা হয় । এতে কোয়ার্টজ পাউডার, কাঁচ এবং মুলতানি মাটির মতো উপাদান ব্যবহার করা হয় । ঠিক এই কারণেই এর গঠন ও উজ্জ্বলতা অন্যান্য ধরনের মৃৎপাত্র থেকে আলাদা হয় ।
রৌপ্যখচিত উরলি: ভারতীয় আতিথেয়তার এক সুন্দর ঐতিহ্য
মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমকে রৌপ্য কারুকার্যখচিত একটি ঐতিহ্যবাহী ‘উরলি’ উপহার দেওয়া হয়েছে । ‘উরলি’ হল ভারতীয় গৃহসজ্জায় ব্যবহৃত একটি ঐতিহ্যবাহী পাত্র ৷ সাধারণত এতে জল ভরে তার উপর ভাসমান ফুল ও পাপড়ি সাজিয়ে রাখা হয় ।
Prime Minister Narendra Modi gifted a Silver Worked Urli to Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim during his visit to Manila, Philippines. The Silver Worked Urli is a traditional Indian decorative vessel adorned with intricate silver embellishments, showcasing the skill and artistry of Indian metalworkers. Traditionally filled with water and decorated with floating flowers, it symbolises purity, prosperity, hospitality and harmony.— ANI (@ANI) November 18, 2026
‘উরলি’ -এর গায়ে থাকা সূক্ষ্ম রৌপ্য অলংকরণ এই উপহারটিকে সত্যিই বিশেষ করে তুলেছে । ভারতীয় ঐতিহ্যে এটি পবিত্রতা, সমৃদ্ধি, আতিথেয়তা এবং সদিচ্ছার প্রতীক । এই উপহারটি ভারতীয় আতিথেয়তার সেই চিরন্তন আদর্শকে তুলে ধরে ৷ যেখানে অতিথিদের অত্যন্ত সৌজন্য ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনালয়ে স্বাগত জানানো হয় ।
সামগ্রিকভাবে, এই উপহারগুলি ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের এক চমৎকার প্রতিচ্ছবি । এগুলি বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী শিল্পকৌশলকে তুলে ধরে ৷ পাথর খোদাই ও ধাতু গড়ার শিল্প থেকে শুরু করে সুতোর কারুকাজে তৈরি সূক্ষ্ম নকশা পর্যন্ত যা কারিগরদের নিপুণ দক্ষতার পরিচয় দেয় । এই উপহারগুলির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদি বিশ্বকে এটাই জানিয়েছেন, ভারতের পরিচয় কেবল আধুনিক প্রযুক্তি বা উন্নয়নের মাপকাঠিতে সীমাবদ্ধ নয় । ভারতের বহু শতাব্দীর পুরোনো শিল্প, সংস্কৃতি এবং হস্তশিল্পেরও বিশ্বজুড়ে অর্থবহ সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষমতা রয়েছে ।