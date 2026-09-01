পশ্চিমবঙ্গে বহু কিছুই রয়েছে, এটি এমন এক জায়গা যা অন্তত একবার ঘুরে দেখা উচিত

পশ্চিমবঙ্গে বহু কিছুই রয়েছে, এটি এমন এক জায়গা যা অন্তত একবার ঘুরে দেখা উচিত
পশ্চিমবঙ্গ তার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, পর্যটন আকর্ষণ এবং সুস্বাদু খাবারের জন্য পরিচিত ।
Published : September 1, 2026 at 2:42 PM IST
ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের কথা বললেই সবার আগে দুর্গাপুজোর ছবি ভেসে ওঠে ৷ তবে এই রাজ্যের আরও অনেক কিছু দেখার ও জানার আছে । যদিও দুর্গাপুজো বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ তবুও আরও অনেক বিষয় রয়েছে যা এই রাজ্যকে অনন্য করে তুলেছে । জেনে নেওয়া দরকার পশ্চিমবঙ্গের এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ৷
পশ্চিমবঙ্গের সৌন্দর্য: পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতিতে পাহাড় ও সমুদ্র উপকূল উভয়েরই দেখা মেলে । রাজ্যের বিখ্যাত পাহাড়ি পর্যটনকেন্দ্র দার্জিলিং তার চা-বাগানের জন্য সুপরিচিত। হিমালয়ের শৃঙ্গগুলোর মনোরম দৃশ্য এবং ‘টয় ট্রেন’-এ চড়ার অভিজ্ঞতা এই গন্তব্যের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে ।
বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন এবং রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল সুন্দরবনও এখানেই অবস্থিত । এই বনে নানা ধরনের বন্যপ্রাণীর বাস এবং এটি বহু মানুষের জীবিকার উৎস । এছাড়া, দিঘা ও মন্দারমণির সমুদ্রসৈকত থেকে বঙ্গোপসাগরের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায় ।
পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা 'সিটি অফ জয়' বা 'আনন্দের শহর' নামেও পরিচিত । ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, হাওড়া ব্রিজ, বেলুড় মঠ এবং দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের মতো বিখ্যাত দর্শনীয় স্থানগুলি দূর-দূরান্ত থেকে পর্যটকদের আকৃষ্ট করে ।
বাংলার সংস্কৃতি: পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি সাহিত্য, সঙ্গীত এবং শিল্পের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে । এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহান ব্যক্তিত্বদের জন্মস্থান । এখানকার স্থানীয় 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' এবং 'বাউল' সঙ্গীত সত্যিই হৃদয়স্পর্শী ।
দুর্গাপূজা এখানকার অন্যতম প্রধান উৎসব । এই সময়ে চমৎকার সব প্যান্ডেল আর ঝলমলে আলোয় সেজে ওঠে পুরো রাজ্য; প্যান্ডেলগুলিতে শোভা পায় দেবী দুর্গার বিশাল সব প্রতিমা । বাংলায় দুর্গাপুজোর সেই উদ্দীপনা ও আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন ৷ সশরীরে রাজ্যে উপস্থিত হয়েই সেই অভিজ্ঞতা সবচেয়ে ভালোভাবে অনুভব করা যায় ।
বাংলার হস্তশিল্প: বাংলার হস্তশিল্পের মধ্যে টেরাকোটা শিল্প এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে । টেরাকোটার ভাস্কর্য ও শিল্পকর্মের জন্য এই রাজ্য বিশ্বজুড়ে সমাদৃত । এছাড়া, এখানকার চমৎকার সব শাড়ি- যেমন জামদানি, বালুচরি ও তাঁত এবং সূক্ষ্ম কাজের 'কাঁথা' সেলাই (পুরানো কাপড়ের ওপর রেশমি সুতোর কারুকাজ) অত্যন্ত বিখ্যাত । ঐতিহ্যবাহী 'ছৌ' নাচে ব্যবহৃত মুখোশও এই অঞ্চলের হস্তশিল্প ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ।
বাংলার খাদ্যাভ্যাস: বাঙালি খাবার বা রন্ধনশৈলী অনন্য । স্থানীয় রান্নায় সরিষার তেল এবং 'পাঁচফোড়ন' (পাঁচটি মশলার মিশ্রণ) প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় । ভাত ও মাছ এখানকার প্রধান খাদ্য । সর্ষে বাটা দিয়ে রান্না করা 'ইলিশ' মাছ এই অঞ্চলের সবচেয়ে বিখ্যাত সুস্বাদু খাবার । নিরামিষ পদগুলিও বেশ জনপ্রিয় ও সুস্বাদু ৷ যেমন—'বেগুন ভাজা' এবং 'আলু পোস্ত' (পোস্ত বাটা দিয়ে রান্না করা আলু)। মিষ্টির কথা বলতে গেলে-রসগোল্লা, সন্দেশ, মিষ্টি দই এবং চমচম হল এখানকার বিশেষ ও ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি ।