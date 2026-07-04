আপনার মাসিক চক্র সম্পর্কে কতটা জানেন ? 28 দিনে এভাবেই মেজাজ, শক্তি ও ত্বকের পরিবর্তন ঘটে
মাসিক চক্র চলাকালীন মহিলাদের শরীরে নানা হরমোনের ওঠানামা হয়, যা তাদের মেজাজ এবং কর্মশক্তির উপরও প্রভাব ফেলে ।
Published : July 4, 2026 at 2:03 PM IST
মাসিক চক্র মানে শুধু আপনার পিরিয়ডের তিন বা পাঁচ দিন নয়, এটি আপনার পিরিয়ড শুরু হওয়ার মুহূর্ত থেকে পরবর্তী পিরিয়ড পর্যন্ত পুরো চক্রটিকে বোঝায় । এটি সাধারণত 28 দিন স্থায়ী হয় এবং এই সময়ে নারী প্রজনন হরমোন ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের মাত্রা ওঠানামা করে ।
এই হরমোনগত পরিবর্তনগুলি একজন নারীর শরীর, মেজাজ এবং কর্মশক্তিতেও পরিবর্তন আনে । এই পরিবর্তনগুলি বোঝার জন্য, আপনাকে মাসিক চক্রের চারটি পর্যায় সম্পর্কে জানতে হবে ।
মাসিক পর্যায় (1 থেকে 5 দিন):
এটি আপনার মাসিকের প্রথম দিন । প্রতি মাসে একজন মহিলার জরায়ুতে এন্ডোমেট্রিয়াল টিস্যুর একটি স্তর তৈরি হয় । যখন গর্ভধারণ হয় না, তখন শরীর এই স্তরটি ঝরিয়ে দেয় । এই পর্যায়ে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন উভয়ের মাত্রা কমে যায় । এরফলে ক্লান্তি এবং বিরক্তিভাব দেখা দিতে পারে । মাসিকের সময়, আপনি তলপেটে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, ভারিভাব এবং মাথাব্যথা অনুভব করতে পারেন ।
ফলিকুলার পর্যায় (6 থেকে 13 দিন):
এই পর্যায়টি মাসিক শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় এবং ডিম্বস্ফোটনের সঙ্গে শেষ হয় । তাই এটি মাসিক পর্যায়ের সঙ্গে মিলে যায় । এই পর্যায়ে, ডিম্বাশয়ের ফলিকলগুলি বিকশিত হতে শুরু করে এবং ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH) নিঃসরণ করে । ইস্ট্রোজেনের মাত্রাও বৃদ্ধি পায় এবং মাসিক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জরায়ুর আস্তরণ পুনরুজ্জীবিত হতে শুরু করে । ইস্ট্রোজেনের এই বৃদ্ধি আপনার মেজাজ ভালো রাখে এবং আপনি উদ্যমী বোধ করেন । এছাড়াও আপনার ত্বক উজ্জ্বল হতে শুরু করে এবং পেট ফাঁপা ও ভারী বোধের মতো সমস্যাগুলো দূর হয়ে যায় ।
ডিম্বস্ফোটন পর্যায় (প্রায় 14তম দিন):
এটি মাসিক চক্রের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যায় । এই পর্যায়ে ডিম্বাশয় থেকে একটি ডিম্বাণু নির্গত হয় । ডিম্বাণু নির্গমনকে উদ্দীপিত করার জন্য লুটিনাইজিং হরমোন (LH) নিঃসৃত হয় । ইস্ট্রোজেনের মাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় এবং টেস্টোস্টেরনও সামান্য বৃদ্ধি পায় ।
এই হরমোনগুলি আপনাকে আরও উদ্যমী, সামাজিক এবং সুন্দর বোধ করায় । এছাড়াও, এই সময়ে সাদা স্রাব আরও ঘন ও আঠালো হয়ে ওঠে ।
লুটিয়াল পর্যায় (15 থেকে 28তম দিন):
ডিম্বাণু নির্গত হওয়ার পর, শরীর গর্ভাবস্থার জন্য প্রস্তুত হয় । এই সময়ে ইস্ট্রোজেনের মাত্রা কমে যায় এবং প্রোজেস্টেরনের মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায় । হরমোনের এই বৃদ্ধির কারণে আপনি অলস বোধ করতে পারেন । যদি গর্ভাবস্থা না ঘটে, তবে চক্রের শেষ সপ্তাহে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন উভয়ের মাত্রাই কমে যায়, যার ফলে পিএমএস (PMS) হয় । এর ফলে মেজাজের পরিবর্তন, কারণ ছাড়া কান্না, রাগ এবং উদ্বেগের মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে । এই পর্যায়ে স্তনে অতিরিক্ত ভার, শরীরে জল জমা, ব্রণ এবং ফাস্ট ফুডের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষাও দেখা যায় ।
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500020/
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