19 ডিসেম্বর বছরের শেষ ও শক্তিশালী অমাবস্যাতে এই উপায় করলে অর্থের অভাব হবেনা, কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী ?

19 ডিসেম্বর বছরের শেষ ও শক্তিশালী অমাবস্যাতে এই উপায় করলে অর্থের অভাব হবেনা, কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী ?
পৌষ অমাবস্যার রয়েছে বিরাট গুরুত্ব ৷ জ্যোতিষী জানালেন নানান সমাধান ৷ জানুন বিস্তারিত ৷
Published : December 18, 2025 at 1:02 PM IST
শুক্রবার, 19 ডিসেম্বর বছরের শেষ অমাবস্যা । এই দিনটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে করা হয় হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে । জীবনে যদি নানা রকমের বাধা, বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে থাকেন, সাফল্য পেতে গিয়েও হাতছাড়া হয় এবং অর্থাভাবে ভুগে থাকেন তাহলে পৌষ অমাবস্যার দিন কিছু কাজ করলে ভালো ফল পাওয়া যায় । দূর হবে পিতৃ দোষ, অন্যান্য জটিলতা । পাবেন পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ ।
জ্যোতিষশাস্ত্র মতে এই তিথি খুবই মাহাত্ম্যপূর্ণ ৷ হিন্দুধর্মে পৌষ অমাবস্যার দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় । এই দিনে গঙ্গাস্নান, দান, পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে তর্পণ প্রদান এবং সূর্য দেবতার পূজা করলে পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ লাভ হয় । 2025 সালের শেষের দিকে এই পৌষ অমাবস্যা তিথি আসছে । পূর্বপুরুষদের স্মরণ এবং দান-ধ্যান করার জন্য এই দিনটি অত্যন্ত শুভ বলে গণ্য করা হয় । পুরাণ অনুসারে, অমাবস্যার দিনে তর্পণ এবং দান করলে পিতৃপুরুষেরা শান্তি লাভ করেন । পূর্বপুরুষেরা সন্তুষ্ট হলে তাঁদের আশীর্বাদে পরিবারে সুখ, সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে ।
পৌষকালী শুধু দেবীই নন, তিনি সর্বশক্তির আধার । অশুভ শক্তিকে হঠিয়ে তিনি হলেন ভক্তের কল্যাণেরও দেবী । এই তিথিতে শক্তির প্রবাহ অত্যন্ত বেশি থাকে বলে মনে করা হয়, যা ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ই হতে পারে ।
জ্যোতিষী রাহুল দে বলেন, "এইদিন গঙ্গা স্নান করা ভালো ৷ এটি তামার পাত্রে জল ভরে "ওম সূর্যায়ে নমঃ" মন্ত্র জপ করতে করতে সূর্যকে অর্ঘ্য করুন ৷ দরিদ্র মানুষকে কিছু সামর্থ্য মতো দান করুন ৷ সন্ধ্যা বেলায় প্রধান দরজার সামনে তেলের প্রদীপ জ্বালান ৷"
জ্যোতিষী মতে এই কাজগুলি করলে সসারে সুখ শান্তি আসে ৷ অর্থকষ্ট দূর হয়ে যায় ৷
পৌষ অমাবস্যার তিথি:
19 ডিসেম্বর ভোর 4টা 59 মিনিটে শুরু হবে এবং 20 ডিসেম্বর সকাল 7 টা 12 মিনিটে শেষ হচ্ছে ৷
এই দিনে দেবী পৌষকালী পৌষালী মমতাময়ী রূপে ধরা দেন । সাধারণত মায়ের দক্ষিণাকালী রূপের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে এই পুজো হয় । পৌষকালীর পুজোর সময় মূর্তি তৈরিতে গঙ্গামাটি বা পবিত্র কোনও নদীর মাটি দিয়ে তৈরি করা হয় । রীতি মেনে এই কালী মূর্তির রং হয় কালো বা নীল । চারটি হাতের মধ্যে ডানদিকে উপরের হাতে থাকে শঙ্খ, নিচের হাতে খড়গ এবং বামদিকের উপরের হাতে থাকে ভদ্রমুদ্রা ও নীচের হাতে থাকে নরমুণ্ড । এই পুজোর অন্যতম উপকরণ হল মুলো । দেবীকে মুলো নিবেদন করা হয় ৷ যা চৈত্র মাস পর্যন্ত ভক্তরা গ্রহণ করেন না বলে প্রচলিত আছে ।
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)