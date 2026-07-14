EXCLUSIVE: ''আমি এখনও বিশ্বকাপ খেলা দেখে উঠতে পারিনি, একবার ইচ্ছা আছে মাঠে গিয়ে দেখার'': পার্থ ভৌমিক

EXCLUSIVE: ''আমি এখনও বিশ্বকাপ খেলা দেখে উঠতে পারিনি, একবার ইচ্ছা আছে মাঠে গিয়ে দেখার'': পার্থ ভৌমিক
রাজনীতি ও অভিনয়ের পাশাপাশি পার্থ ভৌমিক একজন সফল ব্যবসায়ী ৷ ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আর কী কী জানালেন ?
Published : July 14, 2026 at 2:34 PM IST|
Updated : July 14, 2026 at 3:12 PM IST
পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরের বর্তমান সাংসদ এবং শীর্ষ নেতা পার্থ ভৌমিক তাঁর রাজনৈতিক দায়িত্বের পাশাপাশি থিয়েটার, অভিনয় এবং সাহিত্যচর্চায় যুক্ত থেকে এক সাদামাটা ও বহুমুখী জীবনযাপন বজায় রাখেন ।
জনপ্রতিনিধি হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ থিয়েটার শিল্পী । নিজের রাজনৈতিক ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি মঞ্চে নাটক এবং অভিনয় চালিয়ে যান । অবসরে নাটক চর্চা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকা তাঁর জীবনযাত্রার অন্যতম অঙ্গ । এদিন উপস্থিত ছিলেন উত্তরায়ণের নাট্যসৎবে ৷ তিনি সেখানে দায়বদ্ধ নাটকে অংশ নেন ৷
সপ্তাহান্তে ব্যস্ত জীবনের মধ্যে একটুকরো আনন্দ নিয়ে সমিল হলেন হায়দরাবাদের প্রবাশী বাঙালিরা ৷ একঘেয়ে জীবনধারা থেকে বেরিয়ে আনন্দ উপভোগ করেছে উত্তরায়ণ কমিটির পক্ষ থেকে পার্বণী 2026 নাট্যৎসবে ৷
ইটিভি ভারতকে পার্থ ভৌমিক বলেন, "আমি যখন নাটক করতে আসি তখন রাজনীতির কোনও কথাই থাকে না ৷ আমাদের যাঁরা দর্শক হন তাঁরা তো শুধু আমার মতালম্বী হবেন তা নয় ৷ আমি আগে অপনেন্ট মানসিকতারও নাটক দেখেছি ৷ তাঁরাও আমার নাটক দেখতে এসেছেন ৷ অর্থাৎ নাটক ও রাজনীতি একটা আলাদা পরিসর ৷"
আপনার শৈশব কেটেছে উত্তর 24 পরগনায় ৷ আজও সেই শহরের কোন মানুষ, গন্ধ বা স্মৃতি আপনাকে সবচেয়ে বেশি নস্টালজিক করে তোলে ?
অবশ্যই ৷ ছোটবেলাটা সবার জীবনেই নস্টালজিক ৷ ছোটবেলায় পাড়ায় নাটকের পাঠ ও মাচা বেধে নাটক ৷ সেখানে সরস্বতী পুজো দূর্গাপুজো স্বাভাবিকভাবেই একটা নস্টালজিয়া সবসময় কাজ করে ৷ ছোটবেলার স্মৃতি কখনও ভোলা যায়না ৷
রাজনীতি থেকে অভিনয়, পথচলার লাইফস্টাইলটা কী ছিল ?
ছোটবেলা থেকেই নাটকের প্রতি অঘাত প্রেম ৷ তারপর মঞ্চে অভিনয় ও এটা অনেক ছোটবেলা থেকেই ৷ এটা এরকম না যে আমি রাজনীতি করার পর নাটক করতে এসেছি ৷
ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে বিধায়ক, মন্ত্রী এবং পরে সাংসদ—আপনার দীর্ঘ রাজনৈতিক যাত্রায় সবচেয়ে বড় শিক্ষা কী ?
বিধায়ক মন্ত্রী না হলেও ছোটবেলায় রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা ছিল ৷ সেটা একটাই- জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ৷ এর বাইরে কোনও উদ্দেশ্য ছিল না, আজও নেই ৷
ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল দীর্ঘদিন ধরেই শ্রম, শিল্প ও কর্মসংস্থানের প্রশ্নে আলোচনায় । এই অঞ্চলকে নতুন করে শিল্প ও বিনিয়োগের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে আপনার পরিকল্পনা কী ?
ব্য়ক্তিগত পরিকল্পনা থেকে কেউ কিছু করতে পারে না ৷ আমি আশাবাদী রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় ও রাজ্য সরকারের কাছে ৷
সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আপনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা নিয়ে নানা আলোচনা হয়েছে । আপনার মতে এই সিদ্ধান্তের মূল কারণ কী ছিল ?
এটা এত ছোট পরিসরে বলা সম্ভব নয় ৷ কোনও বড়ভাবে বলার সময় পেলে বিস্তারিতভাবে অবশ্যই বলবো ৷
অভিনয় ও রাজনীতির বাইরে এমন কোনও ইচ্ছা বাকি আছে ?
আমি এখনও বিশ্বকাপ খেলা দেখে উঠতে পারিনি ৷ একবার ইচ্ছা আছে বিশ্বকাপ মাঠে গিয়ে দেখার ৷