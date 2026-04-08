পার্লারে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই, বাড়িতে করুন হেয়ার স্পা ! কীভাবে জানুন

পার্লারে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই, বাড়িতে করুন হেয়ার স্পা ! কীভাবে জানুন
ঘরে বসেই হেয়ার স্পা করা হল চুলকে পুষ্টি জোগানো, শুষ্কতা দূর করা এবং চুলের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করার একটি সহজ উপায় ।
Published : April 8, 2026 at 4:50 PM IST
আজকের এই কর্মব্যস্ত জীবনযাত্রায় চুলের সঠিক যত্ন নেওয়া প্রায়শই একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় । ধুলোবালি, দূষণ এবং রাসায়নিকযুক্ত পণ্যের সংস্পর্শে এসে চুল হয়ে পড়ে শুষ্ক, প্রাণহীন এবং দুর্বল । ইদানীং চুলের অবস্থা বিশেষভাবে শোচনীয় হয়ে উঠেছে ৷ বিশেষ করে অসময়ের বৃষ্টির কারণে । এমন পরিস্থিতিতে, 'হেয়ার স্পা' (Hair Spa) একটি চমৎকার সমাধান হিসাবে কাজ করে; এটি চুলের গভীরে পুষ্টি জুগিয়ে চুলকে করে তোলে সুস্থ ও উজ্জ্বল । তবে, সবসময় সেলুনে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না ৷ ভালো বিষয় হল আপনাকে বাইরে পা না রেখেই আপনি খুব সহজেই ঘরে বসে হেয়ার স্পা করে নিতে পারেন । নিচে বিস্তারিত জানানো হল কীভাবে আপনি ঘরে বসেই হেয়ার স্পা করবেন ?
অয়েল মাসাজ: হেয়ার স্পা শুরু হয় চুলে তেল লাগানোর মাধ্যমে । নারকেল, কাঠবাদাম কিংবা অলিভ অয়েল সামান্য গরম করে নিন এবং তা আপনার চুল ও মাথার ত্বকে ভালোভাবে মালিশ করুন । এটি রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে এবং চুলের গোড়া মজবুত করে । অন্তত 10-15 মিনিট ধরে আলতোভাবে মালিশ করুন ।
2) ভাপ দিন: তেল লাগানোর পর চুলে ভাপ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি । এর জন্য একটি তোয়ালে গরম জলে ভিজিয়ে নিন, জল নিংড়ে ফেলুন এবং তোয়ালেটি আপনার মাথার চারপাশে জড়িয়ে নিন । এই প্রক্রিয়াটি চুলের ছিদ্রগুলিকে খুলে দেয়, যার ফলে তেল চুলের গভীরে প্রবেশ করতে পারে এবং আরও কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে । 5-10 মিনিট ধরে চুলে ভাপ দিন ।
3) হালকা শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে নিন: এবার, একটি হালকা শ্যাম্পু ব্যবহার করে আপনার চুল ধুয়ে নিন । কঠোর রাসায়নিক উপাদানযুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবেন ৷ কারণ এই ধরনের শ্যাম্পু চুলের স্বাভাবিক আর্দ্রতা নষ্ট করে দিতে পারে । খুব আলতোভাবে ও হালকা হাতে আপনার মাথার ত্বক পরিষ্কার করুন ।
4) হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করুন: শ্যাম্পু করার পর হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি । আপনি চাইলে ঘরে তৈরি কোনও মাস্কও ব্যবহার করতে পারেন ৷ যেমন, দই, অ্যালোভেরা এবং মধুর একটি মিশ্রণ । চুলের গভীর পুষ্টি নিশ্চিত করতে এই মাস্কটি 20 থেকে 30 মিনিট চুলে লাগিয়ে রাখুন ।
5) কন্ডিশনিং ও ধুয়ে ফেলা: হেয়ার মাস্ক ধুয়ে ফেলার পর চুলে কন্ডিশনার ব্যবহার করুন । এটি চুলকে কোমল ও মসৃণ করে তোলে । ঠান্ডা জল দিয়ে চুল ধুয়ে নিলে চুলের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং চুলের রুক্ষতা বা উস্কোখুস্কো ভাব (frizz) কমে যায় ।
6) সঠিকভাবে চুল শুকানো: তোয়ালে দিয়ে খুব জোরে ঘষে চুল না শুকিয়ে, আলতোভাবে চুল মুছুন । চুল ভেঙে যাওয়া রোধ করতে, চুলকে প্রাকৃতিকভাবে বাতাসে শুকানোর সুযোগ দিন ।
হেয়ার স্পা কেন অপরিহার্য ?
ঘরে বসে হেয়ার স্পা করা কেবল সাশ্রয়ীই নয়, বরং এটি আপনার চুলকে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ থেকেও রক্ষা করে । এটি চুলের গোড়া মজবুত করে, খুশকি কমায় এবং চুলে হারানো প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)