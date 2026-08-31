রান্নাঘর থেকে আরশোলা ও পিঁপড়ে দূর করুন, ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে তৈরি করুন প্রাকৃতিক স্প্রে

রান্নাঘর থেকে আরশোলা ও পিঁপড়ে দূর করুন, ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে তৈরি করুন প্রাকৃতিক স্প্রে
রান্নাঘরে যদি পোকামাকড় ও আরশোলার উপদ্রব বেড়ে গিয়ে থাকে, তবে এখানে উল্লিখিত পরামর্শগুলি কাজে আসতে পারে ।
Published : August 31, 2026 at 12:36 PM IST
আর্দ্র বর্ষাকাল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রান্নাঘরে পোকামাকড় ও তেলাপোকার উপদ্রব বেড়ে যায় । এরফলে কেবল অপরিচ্ছন্নতাই বাড়ে না, বরং খাবার দূষিত হয়ে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকিও তৈরি হয় ।
তাই রান্নাঘর থেকে আরশোলা, পিঁপড়ে ও অন্যান্য পোকামাকড় দূর করা অত্যন্ত জরুরি । এই কাজে সহায়তা করার জন্য নীচে কিছু পরামর্শ দেওয়া হল:
লবঙ্গ ও তেজপাতার মিশ্রণ: একটি পাত্রে অন্তত দেড় গ্লাস জল গরম করুন । এতে 8-9টি লবঙ্গ ও 5-6টি তেজপাতা দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিন । জল ফুটে কমে এক গ্লাসের মতো হয়ে এলে তা সামান্য ঠান্ডা হতে দিন এবং ছেঁকে নিন । এরপর এই মিশ্রণটি সেইসব জায়গায় স্প্রে করুন যেখানে আরশোলা ও পিঁপড়ের উপদ্রব রয়েছে ।
বোরিক অ্যাসিড: বাজার থেকে বোরিক অ্যাসিড কিনে তা আটার সঙ্গে মিশিয়ে নিন । এরপর মিশ্রণটি দিয়ে ছোট ছোট বল তৈরি করুন এবং সেগুলি আরশোলা, পিঁপড়ে ও অন্যান্য পোকামাকড়ের আনাগোনা বেশি এমন জায়গায় রেখে দিন । দেখবেন, মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই সেগুলি পুরোপুরি নির্মূল হয়ে গিয়েছে ।
লবণের দ্রবণ: পিঁপড়ে তাড়াতে লবণের দ্রবণ বেশ কার্যকর হতে পারে । এটি তৈরি করতে প্রথমে এক কাপ জল গরম করুন । এতে 5-6 চামচ নুন দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন এবং এরপর পিঁপড়ের উপদ্রব আছে এমন জায়গায় মিশ্রণটি স্প্রে করুন ।
কর্পূর, গোলমরিচ ও লবঙ্গের মিশ্রণ: 5-6টি লবঙ্গ গুঁড়ো করে এক বাটি জলে মেশান । এতে 1 চা-চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো যোগ করুন এবং মিশ্রণটি কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিন । দুই মিনিট পর 1-2টি কর্পূরের বড়ি এতে দিন । কর্পূর গলে গেলে জলটি ঠান্ডা হতে দিন । সবশেষে এতে সামান্য সাদা টুথপেস্ট মিশিয়ে রান্নাঘরে স্প্রে করুন ।
সাদা ভিনিগার: সমপরিমাণ সাদা ভিনিগার ও জল মেশান (যেমন—হাফ কাপ ভিনিগারের সঙ্গে হাফ কাপ জল)। মিশ্রণটি একটি স্প্রে বোতলে ভরে রান্নাঘরের সিঙ্ক, পিঁপড়ের চলাচলের পথ, জানালা ও মেঝেতে স্প্রে করুন । প্রয়োজনে কিছুক্ষণ পর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে জায়গাগুলি মুছে নিন ।
লেবু ও বেকিং সোডা: এক কাপ জলে 1/3 চা-চামচ বেকিং সোডা এবং 2-3 চা-চামচ লেবুর রস মেশান । মিশ্রণটি থেকে বুদবুদ উঠতে শুরু করবে ৷ বুদবুদ ওঠা কমে গেলে তরলটি একটি স্প্রে বোতলে ভরে রান্নাঘরের কোণায় ও সিঙ্কে স্প্রে করুন ।