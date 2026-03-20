ETV Bharat / lifestyle

সপ্তাহের শেষে একটু বেশি ছুটি পেলেই ঘুরে আসুন এই জায়গাগুলিতে

কেবল একটি দীর্ঘ সপ্তাহান্তের নাম শুনলেই সবার মনে ভ্রমণের পরিকল্পনার নানা ভাবনা উঁকি দিতে শুরু করে ।

Lifestyle
ছুটি পেলেই ঘুরে আসুন এই জায়গাগুলিতে (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 20, 2026 at 2:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সপ্তাহান্ত (Long weekend) উপভোগ করার সুযোগ কাজে লাগানো প্রয়োজন । স্বাভাবিকভাবেই, যদিও অনেকেই হয়তো ইতিমধ্যেই তাঁদের ভ্রমণের পরিকল্পনা সেরে ফেলেছেন, তবুও এমন অনেকেই নিশ্চয়ই আছেন যাঁরা এখনো কোনো পরিকল্পনা করে উঠতে পারেননি । আপনি যদি এই দ্বিতীয় দলটির অন্তর্ভুক্ত হন এবং মানালি, মুসুরি, জয়পুর কিংবা আগ্রার মতো ভিড়বহুল গন্তব্যগুলি এড়িয়ে চলতে চান, তবে দিল্লির অদূরেই এমন বেশ কিছু অফবিট বা অপ্রচলিত স্থান রয়েছে, যা আপনার ভ্রমণকে সত্যিই স্মরণীয় করে তুলতে পারে । জেনে নিন সেই জায়গাগুলি সম্পর্কে ৷

মান্দাওয়া, রাজস্থান: এই সপ্তাহান্তে আপনি রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলায় অবস্থিত মান্দাওয়া ভ্রমণ করতে পারেন ৷ যা দিল্লি থেকে প্রায় 250 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত । এটি একটি ছোট ও ঐতিহাসিক শহর, যেখানে মান্ডাওয়া দুর্গ, মনোরম সব হাভেলি এবং রাজস্থানি সংস্কৃতি আপনাকে এক সত্যিকারের রাজকীয় অভিজ্ঞতার স্বাদ দেবে । তাছাড়া যারা আলোকচিত্রকলা ও ইতিহাসের প্রতি অনুরাগী, তাঁদের জন্য এটি একটি আদর্শ গন্তব্য ।

ল্যান্সডাউন, উত্তরাখণ্ড: এই সপ্তাহান্তে আপনি উত্তরাখণ্ডের পৌরি গাড়োয়াল জেলায় অবস্থিত ল্যান্সডাউন ঘুরে দেখতে পারেন । ভিড়ভাট্টা থেকে দূরে, নিরিবিলি পরিবেশের সন্ধানে থাকা মানুষদের জন্য এই গন্তব্যটি অত্যন্ত আদর্শ । এখানে পৌঁছনোর জন্য আপনাকে প্রথমে কোটদ্বার রেল স্টেশনে যেতে হবে ৷ সেখান থেকে ট্যাক্সি কিংবা বাসে চড়ে সরাসরি ল্যান্সডাউনে পৌঁছনো যায় ।

চাকরাতা, উত্তরাখণ্ড: আপনি যদি মিসৌরির ভিড় এড়াতে চান, তবে চাকরাতা একটি চমৎকার বিকল্প । দিল্লি থেকে প্রায় 300-350 কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত এই গন্তব্যটি তার ঘন অরণ্য, জলপ্রপাত এবং হিমশীতল, সতেজ বাতাসের জন্য সুপরিচিত । এখানকার দর্শনার্থীদের কাছে ‘টাইগার ফলস’ বিশেষ জনপ্রিয় । আপনিও এই সপ্তাহান্তে আপনার পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে এই স্থানে ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন ।

নাহান, হিমাচল প্রদেশ: নাহান একটি ছোট, অথচ অত্যন্ত সুন্দর শহর; হিমাচল প্রদেশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় গন্তব্যগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম । এই স্থানটি এর পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট এবং শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশের জন্য সুপরিচিত । দিল্লি থেকে প্রায় 250 কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত নাহান পারিবারিক ভ্রমণের জন্য একটি চমৎকার গন্তব্য । এখানে আপনি আপনার সপ্তাহান্তের ছুটিটিকে সত্যিই স্মরণীয় করে তুলতে পারেন ।

কানাতাল, উত্তরাখণ্ড: কানাতাল হলো ঋষিকেশ ও মিসৌরির মাঝে অবস্থিত একটি শান্ত পাহাড়ি পর্যটন কেন্দ্র । এখানে ট্রেকিং, ক্যাম্পিং এবং বিভিন্ন রোমাঞ্চকর কার্যকলাপ উপভোগ করা যায় । এটি দিল্লি থেকে আনুমানিক 300 থেকে 313 কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত । এখানকার উপত্যকা, মনোরম দৃশ্য এবং সূর্যাস্ত আপনার সপ্তাহান্তকে আনন্দদায়ক ও স্মরণীয় করে তুলতে পারে ।

TAGGED:

OFFBEAT DESTINATION
TRAVEL TIPS
TAVEL DESTINATION
OFFBEAT LOCATIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.