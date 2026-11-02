নীতা আম্বানির ড্রাগনফ্লাই ব্রোচ: গয়না নাকি জীবন্ত শিল্পকলা ? জানুন এর অনন্য নকশা সম্পর্কে

নীতা আম্বানির ড্রাগনফ্লাই ব্রোচ: গয়না নাকি জীবন্ত শিল্পকলা ? জানুন এর অনন্য নকশা সম্পর্কে
Nita Ambani Dragonfly Brooch: নীতা আম্বানির ড্রাগনফ্লাই ব্রোচটি তার অনন্য নকশা ও চমৎকার কারুকার্যের কারণে বর্তমানে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ।
Published : November 2, 2026 at 4:11 PM IST
ফ্যাশনের জগতে, একটি ছোট অনুষঙ্গ প্রায়শই পুরো সাজসজ্জার প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে । নীতা মুকেশ আম্বানির সাম্প্রতিক সাজে বিষয়টি স্পষ্ট ছিল; এনএমএসিসি (NMACC)-তে ‘দ্য লাইব্রেরি’-র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি একটি চমৎকার ড্রাগনফ্লাই (ফড়িং আকৃতির) ব্রোচ পরেছিলেন, যা তাঁর সাধারণ পোশাকটিকে এক অনন্য রূপ দিয়েছিল । বেইজ রঙের প্যান্টস্যুট এবং সূক্ষ্ম লেসের টপের সঙ্গে পরা এই ব্রোচটি দেখামাত্রই সবার নজর কেড়ে নেয় ।
এর উজ্জ্বলতা, নকশা এবং রঙের চমৎকার সংমিশ্রণ এটিকে সাধারণ অলঙ্কার থেকে আলাদা করে তুলেছে । প্রখ্যাত গয়না শিল্পী ওয়ালেস চ্যান কর্তৃক তৈরি এই অনন্য শিল্পকর্মটির নাম ‘সোরিং স্পিরিট’ (Soaring Spirit)। আকর্ষণীয় বিষয় হল, নান্দনিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি এই ব্রোচটি একটি গভীর ভাবার্থ বহন করে ৷ যা স্বাধীনতা, স্বপ্ন এবং রূপান্তরের প্রতীক ।
নীতা আম্বানির ফ্যাশন
নীতা আম্বানির ফ্যাশন সচেতন সাজসজ্জা যে এবারই প্রথম আলোচনার জন্ম দিয়েছে, তা কিন্তু নয় । তিনি প্রায়শই গয়না নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ভালোবাসেন ৷ এর আগেও তাঁর বেশ কিছু ব্রোচের নকশা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল । তাঁর সংগ্রহে সর্বশেষ সংযোজন হল এই ড্রাগনফ্লাই (ফড়িং আকৃতির) ব্রোচটি । শুধু নীতা আম্বানিই নন, তাঁর ছেলে অনন্ত আম্বানিরও রয়েছে ব্রোচের এক অসাধারণ সংগ্রহ । তাঁর সংগ্রহে হাতি ও সিংহের মতো মোটিফের পাশাপাশি হীরে ও পান্নাখচিত ব্রোচ রয়েছে, এমনকি মুঘল আমলের প্রাচীন গয়নাও তাঁর সংগ্রহে শোভা পায় ।
ড্রাগনফ্লাই ব্রোচের খুঁটিনাটি
এটি স্বপ্ন, স্বাধীনতা এবং অসীম সম্ভাবনার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয় । এটি জীবনে পরিবর্তনকে গ্রহণ করার এবং নতুন কিছু আবিষ্কার করার বার্তা বহন করে ৷ আর ঠিক এই কারণেই এর যথার্থ নাম দেওয়া হয়েছে 'সোরিং স্পিরিট' (Soaring Spirit) বা 'উড্ডীন আত্মা'। এই ব্রোচটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল এর নকশা ৷ ড্রাগনফ্লাই বা ফড়িংয়ের ডানাগুলিকে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । ঝকঝকে পাথর, প্রাণবন্ত কারুকাজ এবং সূক্ষ্ম শিল্পশৈলীর সমন্বয়ে এটি যেন এক শিল্পকর্ম । এটি তৈরি করেছেন ওয়ালেস চ্যান, যিনি তাঁর চমৎকার ও শৈল্পিক গয়না তৈরির জন্য বিশ্বজুড়ে সমাদৃত । এটি করতে সময় লেগেছেিল প্রায় 10 বছর ৷
পোশাকের সঙ্গে মানানসই সাজ
নীতা আম্বানি এই ব্রোচটি পরেছিলেন একটি বেজ রঙের প্যান্টস্যুটের সঙ্গে, যার ভিতরে ছিল হালকা গোলাপি রঙের লেসের টপ । পোশাকের স্নিগ্ধ রঙের সঙ্গে ব্রোচটির উজ্জ্বলতা দারুণভাবে মানিয়ে গিয়েছিল ৷ যা ছিল তাঁর পুরো সাজের মূল আকর্ষণ ।
কীভাবে ব্রোচ পরবেন ?
আপনি যদি ব্রোচ পরতে পছন্দ করেন, তবে নীচের উপায়গুলি অনুসরণ করতে পারেন:
ব্লেজারের সঙ্গে: সাধারণ কালো, বেজ বা সাদা রঙের ব্লেজারের ল্যাপেলে একটি আকর্ষণীয় ব্রোচ লাগিয়ে আপনার অফিসের সাজকে আরও অনন্য করে তুলতে পারেন ।
শাড়ির সঙ্গে: শাড়ির আঁচলে অথবা ব্লাউজের কাঁধের কাছে একটি ছোট ডিজাইনার ব্রোচ যোগ করলে তা সাজে আভিজাত্য নিয়ে আসবে ।
গাউনের সঙ্গে: পার্টিতে পরার মতো গাউনের উপর ক্রিস্টাল বা ফুলের নকশা করা ব্রোচ দারুণ মানায় ।
শার্টের সঙ্গে: সাধারণ সাদা শার্টের কলারের উপর একটি ছোট ব্রোচ পরলে তা বেশ স্মার্ট ও মার্জিত দেখায় ।
গয়না, মেকআপ থেকে শুরু করে পোশাকের ধরণ সব মিলিয়ে নীতা আম্বানির এই সাজ ছিল সত্যিই অসাধারণ । আপনি চাইলে পরবর্তী কোনও অনুষ্ঠানে এমন সাজ অনায়াসেই বেছে নিতে পারেন ৷