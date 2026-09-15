নীতা আম্বানি হীরের 'ইয়ার কাফ' পরেছেন, গয়নার এই নতুন ট্রেন্ডটিতে কীভাবে স্টাইল করবেন ?

নীতা আম্বানি হীরের 'ইয়ার কাফ' পরেছেন, গয়নার এই নতুন ট্রেন্ডটিতে কীভাবে স্টাইল করবেন ?
আবু জানি ও সন্দীপ খোসলার 40 বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে লাল শাড়ি ও চমৎকার হীরের গয়নায় নীতা আম্বানি সবাইকে মুগ্ধ করেছেন ।
Published : September 15, 2026 at 1:26 PM IST
ফ্যাশনের জগতে কোনও সাজসজ্জা বা 'লুক' প্রায়শই বিশাল কোনও হার বা ভারী চুড়ির জন্য নয়, বরং কোনো অনন্য ও সূক্ষ্ম গয়নার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকে। আবু জানি ও সন্দীপ খোসলার কর্মজীবনের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নীতা আম্বানির সাজসজ্জা ছিল এর একটি চমৎকার উদাহরণ । মুম্বইতে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি একটি দৃষ্টিনন্দন লাল শাড়ি পরেছিলেন, তবে তাঁর হীরের গয়নাই সবার নজর কেড়েছিল ৷ বিশেষ করে তাঁর চোখ ধাঁধানো হীরের 'ইয়ার কাফ' (ear cuff)। জানা গিয়েছে, এই সাজের সঙ্গে তিনি লাল সুতো ও হীরের লকেটযুক্ত একটি সূক্ষ্ম হার এবং একটি আকর্ষণীয় আংটি মিলিয়ে পরেছিলেন ।
হীরের ইয়ার-কাফের ট্রেন্ড
পুরো সাজসজ্জার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়টি ছিল তাঁর হীরের ইয়ার-কাফ (ear cuff)। সাধারণ কানের দুলের চেয়ে আলাদা এই ইয়ার-কাফ কানের অনেকটা অংশ জুড়ে থাকে এবং অতিরিক্ত গয়না ছাড়াই এক অনন্য ও নজরকাড়া লুক তৈরি করে । নীতার এই স্টাইল-নির্বাচন তাঁর ঐতিহ্যবাহী শাড়ির সাজে আধুনিকতার ছোঁয়া এনে দিয়েছিল । আজকাল ইয়ার-কাফ কেবল পশ্চিমা পোশাকের সঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়, শাড়ি, লেহেঙ্গা বা আনারকলির মতো ভারতীয় পোশাকের সঙ্গেও এগুলি চমৎকারভাবে মানিয়ে যায় ।
ইয়ার কাফের সর্বশেষ ডিজাইন
1) ডায়মন্ড স্টেটমেন্ট ইয়ার কাফ: নীতা আম্বানির সাম্প্রতিক সাজসজ্জার পর ডায়মন্ড ইয়ার কাফ আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে । কানের কিনারা বা বাইরের অংশ জুড়ে থাকা এই বিশেষ ডিজাইনের গয়নাটি সাধারণ কোনও শাড়ি বা গাউনের সাজকেও মুহূর্তেই অনন্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে ।
2) কুন্দন ইয়ার কাফ: আপনি যদি ঐতিহ্যবাহী ও রাজকীয় ধাঁচের গয়না পছন্দ করেন, তবে কুন্দন ইয়ার কাফ একটি চমৎকার পছন্দ । লেহেঙ্গা, সিল্কের শাড়ি বা আনারকলি স্যুটের সঙ্গে এগুলি পরলে এক রাজকীয় আবহ তৈরি হয় । 2026 সালে ভারতীয় বিয়েতে কুন্দন ও ঐতিহ্যবাহী ধাঁচের ইয়ার কাফ বেশ জনপ্রিয় একটি ট্রেন্ড হয়ে উঠেছে ।
3) মুক্তোর ইয়ার কাফ: যাঁরা ভারী গয়না এড়িয়ে চলতে পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য মুক্তার ইয়ার কাফ আদর্শ । মুক্তোর স্নিগ্ধতা ও ইয়ার কাফের আধুনিক ডিজাইনের সংমিশ্রণ এদের এমন এক বৈশিষ্ট্য দেয় ৷ যার ফলে এগুলি ইন্ডিয়ান ও ওয়েস্টার্ন উভয় ধরনের পোশাকের সঙ্গেই দারুণ মানিয়ে যায় ।
4) ফ্লোরাল ইয়ার কাফ: ফুলের নকশা বা মোটিফ ইয়ার কাফে এক ধরণের স্নিগ্ধ ও সতেজ নারীসুলভ ভাব ফুটিয়ে তোলে । দিনের বেলার কোনও পার্টি, বিয়ের অনুষ্ঠান কিংবা হালকা কোনও শাড়ির সঙ্গে মানানসই সাজের জন্য এগুলি দারুণ ।
5) মিনিমালিস্ট জ্যামিতিক কাফ: আপনি যদি খুব বেশি জমকালো নয়, বরং ছিমছাম বা সাধারণ সাজ পছন্দ করেন, তবে সরু, গোলাকার, বাঁকানো কিংবা জ্যামিতিক আকৃতির কাফ বেছে নিতে পারেন । সবচেয়ে ভালো দিক হল, এগুলি দৈনন্দিন পোশাকের সঙ্গেও অনায়াসেই পরা যায় ।
স্টাইলিং টিপ: ইয়ার কাফের একটি বড় সুবিধা হল, এর অনেক ডিজাইনই কানে বাড়তি ছিদ্র না করে পরা সম্ভব । ফলে মাত্র একটি অ্যাক্সেসরিজ ব্যবহার করেই কানে ট্রেন্ডি ও 'স্ট্যাকড' (একাধিক গয়না একসঙ্গে পরার) লুক পাওয়া যায় ।