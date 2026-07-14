নীতা আম্বানি একটি বিশেষ তানচোই বেনারসি সিল্কের শাড়ি পরেছিলেন, জানুন এর দাম কত ?

নীতা আম্বানি একটি বিশেষ তানচোই বেনারসি সিল্কের শাড়ি পরেছিলেন, জানুন এর দাম কত ?
নীতা আম্বানির গোলাপি রঙের 'তানচোই বেনারসি সিল্ক' শাড়িটি বেশ আলোচনায় । জেনে নিন, তানচোই সিল্ক আসলে কী ও এটি তৈরি করতে কত সময় লাগে ?
Published : July 14, 2026 at 9:48 AM IST
সম্প্রতি, নীতা আম্বানি হালকা গোলাপি রঙের চমৎকার এক 'তানচোই বেনারসি' সিল্কের শাড়ি পরে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় বয়নশিল্পের সৌন্দর্য আবারও তুলে ধরেছেন । ছবিতে তাঁকে অত্যন্ত স্নিগ্ধ, মার্জিত ও অভিজাত দেখাচ্ছিল । হালকা মেকআপ, ছোট টিপ, পরিপাটি করে বাঁধা খোঁপা এবং সাধারণ গয়নার সঙ্গে শাড়িটিই তাঁর পুরো সাজসজ্জার মূল আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল । এই ধরনের শাড়ি কেবল সাধারণ কোনও পোশাক নয়; এগুলির মধ্যে জড়িয়ে থাকে দক্ষ তাঁতিদের দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম ও শৈল্পিক নিপুণতা। আপনিও যদি বেনারসি শাড়ি কেনার কথা ভেবে থাকেন, তবে 'তানচোই' বয়নশৈলী আসলে কী এবং কেন এটি এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ৷
নীতা আম্বানি একটি হালকা গোলাপি রঙের ‘তানচোই বেনারসি’ সিল্কের শাড়ি পরেছেন । পুরো শাড়িটি জুড়ে রয়েছে চমৎকার সব ফুলের নকশা । গোলাপি রঙের সঙ্গে হালকা সোনালি ও অফ-হোয়াইট সুতোর সংমিশ্রণ শাড়িটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছে । এর উজ্জ্বলতা চটকদার নয়, বরং স্নিগ্ধ ও রাজকীয়—যা টানচোই বুননশৈলীর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য ।
তানচোই বুনন কী ?
তানচোই বেনারসি সিল্কের বুননশৈলী অনন্য ৷ এতে আলাদা করে এমব্রয়ডারি বা নকশা করা হয় না । বরং, কাপড় বোনার সময় রঙিন রেশমি সুতো ব্যবহার করেই ফুল, লতাপাতা ও অন্যান্য নকশা ফুটিয়ে তোলা হয় । এরফলে শাড়িটির উভয় পাশ প্রায় একই রকম দেখায় এবং এর ফিনিশিং বা বুনন অত্যন্ত নিখুঁত ও মসৃণ হয় । এর কোমল স্পর্শ এবং সূক্ষ্ম কারুকাজ একে অন্যান্য বেনারসি শাড়ি থেকে আলাদা করে তোলে ।
একটি শাড়ি তৈরি করতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগতে পারে
মেশিনের সাহায্যে খুব অল্প সময়ে এমন শাড়ি তৈরি করা সম্ভব নয় । দক্ষ তাঁতিরা একটি টানচোই শাড়ি তৈরি করতে কয়েক সপ্তাহ কখনও কখনও দুই মাস বা তারও বেশি সময় ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন । প্রতিটি সুতো অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বোনা হয়, যা প্রতিটি শাড়িকে সত্যিই অনন্য করে তোলে ।
এর দাম কত ?
তানচোই বেনারসি সিল্ক শাড়ির দাম নির্ভর করে রেশমের গুণমান, বুননশৈলী, নকশা এবং হাতের কাজের সূক্ষ্মতার ওপর । সাধারণত, ভালো মানের একটি টানচোই শাড়ির দাম 15,000 থেকে 50,000 টাকার মধ্যে হয়ে থাকে । তবে যদি এতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম হাতের কাজ বা বিশেষ কোনও নকশা থাকে কিংবা এটি কোনও সীমিত সংগ্রহের (limited collection) অংশ হয়, তবে এর দাম 1 লাখ টাকা বা তারও বেশি হতে পারে ।
- পার্লারের খরচ বাঁচান ও নিজেই হয়ে উঠুন নিজের মেকআপ আর্টিস্ট ! বিয়ের মরশুমে বাড়িতেই ট্রাই করে দেখুন ট্রেন্ডি সব মেকআপ লুক
- ইশা আম্বানি তাঁর মায়ের বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ব্যাগটি নিয়েছিলেন, হীরের এই ব্যাগটির বিশেষত্ব কী ?
- সিঁদুর-লাল শাড়িতে অংশুলা, আধুনিক এই স্টাইলের নমুনা দেখুন একনজরে
- আকাশি-নীল শাড়িতে শ্রীদেবীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন অঙ্কিতা লোখান্ডে, এই সাজ গ্রীষ্মের জন্য বেশ মানানসই