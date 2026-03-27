62 বছর বয়সেও নিতা আম্বানি নজর কেড়েছেন এক সিম্পল লুকে, দেখুন একনজরে

নিতা আম্বানির অফ-হোয়াইট জর্জেট শাড়ির সাজটি ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ।

নিতা আম্বানি শাড়ির লুক (Instagram)
Published : March 27, 2026 at 1:18 PM IST

নিতা আম্বানি তাঁর মার্জিত ও আভিজাত্যপূর্ণ ফ্যাশন বোধের জন্য সুপরিচিত । সম্প্রতি একটি পারিবারিক বিয়েতে, তিনি একটি অফ হোয়াইট রঙের জর্জেট শাড়ি পরে সবার নজর কেড়ে নেন । এই শাড়িটি তৈরি করেছেন বিখ্যাত ডিজাইনার জুটি আবু জানি ও সন্দীপ খোসলা ৷ যাঁরা তাঁদের সূক্ষ্ম কারুকাজ ও চমৎকার নকশার জন্য সমাদৃত । শাড়িটিতে ব্যবহৃত প্রতিটি মুক্তো, এর কাপড় এবং নকশা নিতার পরিহিত এই শাড়িটির সবকিছুই ছিল যেন এক স্বপ্নিল আবেশে মোড়া ।

জর্জেট হল একটি হালকা, কোমল এবং আরামদায়ক কাপড় ৷ যা বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির জন্যই অত্যন্ত সমাদৃত । এর উপরিভাগে থাকে এক সূক্ষ্ম কুঞ্চিত বুনন এবং মৃদু দ্যুতি, যা এটিকে একটি স্বতন্ত্র নান্দনিক রূপ প্রদান করে । ঠিক এই কারণেই, এই শাড়ির উপর করা সূচিকর্ম এবং অলঙ্করণগুলি অত্যন্ত চমৎকার ও মনোহর রূপে ফুটে ওঠে । নীতা আম্বানি বিশেষভাবে জর্জেট সিল্ক দিয়ে তৈরি একটি শাড়ি বেছে নিয়েছেন ।

শাড়ির নকশা ও সূচিকর্ম: নীতা আম্বানির শাড়িটিতে ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং চিত্তাকর্ষক কারুকার্যের নিদর্শন । এর নকশায় রেশমি সুতোর সূচিকর্মের পাশাপাশি ফ্রেঞ্চ নট, ক্রিস্টাল এবং ঝিকিমিকি সিকুইনের ব্যবহার শাড়িটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছিল । অফ-হোয়াইট বা ঈষৎ-সাদা জমিনের ওপর ফুটিয়ে তোলা এই নিপুণ কারুকাজ শাড়িটিতে একটি আভিজাত্যপূর্ণ ও রুচিশীল রূপ দান করেছে ৷ যা যেকোনও বিবাহ বা বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য এটিকে করে তুলেছে একেবারে উপযুক্ত ।

গয়না ও সাজসজ্জা: নিজের সাজকে পূর্ণতা দিতে তিনি পরেছিলেন একটি আড়ম্বরপূর্ণ টিউল ব্লাউজ, যাতে মৌচাকের নকশায় সুনিপুণভাবে সাজানো ছিল স্ফটিকের কারুকাজ। গয়না হিসেবে তিনি নিজেকে সাজিয়েছিলেন একটি হীরার নেকলেস, বড় আকারের ঝুমকো দুল, একটি ব্রেসলেট, একটি ঘড়ি এবং একটি আংটি দিয়ে । তাঁর মেকআপ ছিল স্নিগ্ধ ও স্বাভাবিক; ঠোঁটে ন্যুড রঙের প্রলেপ এবং কপালে একটি লাল টিপ তাঁর সাজে এনেছিল এক চিরাচরিত ভারতীয় ছোঁয়া ।

ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা: নীতা আম্বানির আগ্রহ কেবল ফ্যাশনের জগতেই সীমাবদ্ধ নয়; ভারতীয় শিল্পকলা ও হস্তশিল্পের প্রচারেও তিনি পালন করেন এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা । তিনি 'স্বদেশ' (Swadesh) নামে একটি উদ্যোগ চালু করেছেন, যার মূল লক্ষ্য হল দেশের কারুশিল্পীদের এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলাগুলোকে সহায়তা প্রদান করা ।

গয়না সংগ্রহের বিশেষ আকর্ষণ: তাঁর গয়না সংগ্রহটি সত্যিই অসাধারণ এবং অনন্য । এতে এমন অসংখ্য অলঙ্কার রয়েছে, যা ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে এবং ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে । তাঁর গয়নাগুলি কেবল ফ্যাশন অনুষঙ্গই নয়; বরং এগুলি সংস্কৃতি ও ইতিহাসের এক ঝলকও তুলে ধরে ।

সব মিলিয়ে, নিতা আম্বানির এই সাজটি ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক শৈলীর এক নিখুঁত সংমিশ্রণ । তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, ভারতীয় পোশাকের সঙ্গে সমসাময়িক শৈলীর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কীভাবে একটি অনন্য ও জমকালো রূপ ফুটিয়ে তোলা সম্ভব ।

  1. কালো পোশাকে সারা অর্জুন যেনো মোহনীয় ! দেখুন লুক
  2. Exclusive: ভোটযুদ্ধে সোশাল মিডিয়াই হাতিয়ার তৃণমূলের ইনফ্লুয়েন্সার প্রার্থীর
  3. Exclusive: কড়া ডায়েটে নেই, সবই খাই ! ছিপছিপে থাকার টিপস দিলেন অভিনেত্রীর
  4. লেহেঙ্গা বা শাড়ি নয়, সারা-র চুলের বিনুনিতেই মজেছে নেটিজনেরা ! মহিলারা দেখে নিন নতুন হেয়ার স্টাইল

