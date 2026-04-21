নীতা আম্বানির জামদানি শাড়ির লুক নজরকাড়া ! গ্রীষ্মের জন্য হতে পারে সেরা পছন্দ
নিতা আম্বানির সাম্প্রতিক সাজ আবারও খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে ৷ দেখুন লুক ৷
Published : April 21, 2026 at 12:03 PM IST
যখনই ভারতীয় ঐতিহ্য ও আধুনিক ফ্যাশনের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ চোখে পড়ে, তা প্রায়শই নীতা আম্বানির সাজশৈলীতে প্রতিফলিত হয় । সম্প্রতি, মুকেশ আম্বানির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নীতার ঐতিহ্যবাহী সাজ আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে । এই বিশেষ উপলক্ষ্যে আম্বানি পরিবার সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির দর্শনে গিয়েছিলেন, সেখানে নীতা আম্বানির লাল শাড়ি এবং তাঁর চিরাচরিত আভিজাত্য সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয় ।
তাঁর পরিহিত এই শাড়িটি কেবল একটি পোশাকই ছিল না, বরং তা ছিল ভারতীয় কারুশিল্প, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের এক ঝলক । নীতা আম্বানি সর্বদা ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের একজন বলিষ্ঠ সমর্থক হিসাবে পরিচিত । এবারও একটি বিশেষ জামদানি শাড়ি পরিধানের মাধ্যমে তিনি ঠিক এই বার্তাই তুলে ধরেছেন । তাছাড়া বর্তমান ঋতুর জন্য এই শাড়িটি একেবারে উপযুক্ত । নীতা আম্বানির এই শাড়িটি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এখানে দেখে নিন:
নীতা আম্বানির সাম্প্রতিক শাড়ির সাজ: স্বামীর জন্মদিনের বিশেষ উপলক্ষে, নীতা আম্বানি একটি চমৎকার লাল রঙের শাড়ি পরিধান করেছিলেন । দেখে মনে হচ্ছিল, শাড়িটি যেন 'ঢাকাই মসলিন জামদানি' শৈলী দ্বারা অনুপ্রাণিত । শাড়িটিতে হাতে বোনা অত্যন্ত নিপুণ ও সূক্ষ্ম ফুলের নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল ৷ যা এর সৌন্দর্যকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছিল । তিনি শাড়িটির সঙ্গে একটি সাদামাটা অথচ মার্জিত ব্লাউজ পরেছিলেন, যা তাঁর সামগ্রিক সাজে এক আভিজাত্যপূর্ণ ও রাজকীয় আভা যোগ করেছিল ।
মনোমুগ্ধকর গহনার সাজ: এবার নিজের সাজকে সত্যিই বিশেষ করে তুলতে, নীতা আম্বানি বেছে নিয়েছিলেন ঐতিহ্যবাহী গহনা । তিনি পরেছিলেন একটি স্বর্ণহার, যার নকশায় ফুটে উঠেছিল হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিচ্ছবি । তাঁর কানের দুলগুলিতেও ছিল এক স্বতন্ত্র ধর্মীয় নান্দনিকতার ছাপ । এছাড়া, লাল ও সোনালি রঙের চুড়ি এবং একটি হীরার আংটি তাঁর এই সাজকে পূর্ণতা দিয়েছিল ।
সাধারণ মেকআপ ও চুলের সাজ: নীতার মেকআপ ছিল বেশ ছিমছাম ও স্বাভাবিক। তিনি ঠোঁটে ব্যবহার করেছিলেন 'নিউড' শেডের লিপস্টিক এবং চোখে হালকা কাজল ও আইলাইনার; যার ফলে তাঁর সাজটি মোটেও অতিরিক্ত বা জমকালো মনে হয়নি। তাঁর চুলগুলো ছিল খোলা এবং মৃদু ঢেউখেলানো, যা তাঁর পরনের শাড়ির সঙ্গে মানিয়ে দেখতে ছিল এক কথায় অসাধারণ ।
জামদানি শাড়ি কেন গ্রীষ্মের সেরা পছন্দ ?
গ্রীষ্মকালে জামদানি শাড়ি পড়াকে একটি চমৎকার পছন্দ হিসেবে গণ্য করা হয় ৷ কারণ এটি তৈরি হয় অত্যন্ত হালকা ও বাতাস চলাচল উপযোগী কাপড় দিয়ে । এর বুনন এতটাই সূক্ষ্ম যে, তা শরীরে এক ধরণের শীতল অনুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং ঘামের অস্বস্তি অনেকটাই কমিয়ে দেয় । জামদানি শাড়ি সাধারণত সুতি বা মসলিন কাপড়ে পাওয়া যায়, যা উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য এটিকে অত্যন্ত আরামদায়ক করে তোলে । এর অপূর্ব হস্তশিল্পের নকশাগুলিও শাড়িটিতে যোগ করে এক বিশেষ আভিজাত্য ও শৈল্পিক আবেদন । যদিও এটি ঐতিহ্যে গভীরভাবে প্রোথিত ৷ তবুও এই শাড়িটি দৈনন্দিন ব্যবহার এবং বিশেষ অনুষ্ঠান উভয়ের জন্যই সমানভাবে উপযুক্ত ।
ঢাকাই জামদানি দুই হাজার বছরের বয়ন ঐতিহ্যের প্রতিভূ । 'স্বচ্ছ বয়ন' পদ্ধতিতে প্রতিটি ফুল, পাতা, নকশা হাতে বোনা হয় ৷ এই কারণেই একটি শাড়ি তৈরিতে সময় লাগে বহু মাস । ভারত ও বাংলাদেশের ধাঁচ আলাদা হলেও- ঢাকাই, বাংলার ও অন্ধ্র-উত্তর প্রদেশের ভিন্নতা, প্রত্যেকটির রয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তা ।
