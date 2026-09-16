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গলার হারে নজর কাড়লেন নীতা আম্বানি, গণপতি পুজোয় রাজকীয় সাজ দেখলে চমকে যাবেন

গণেশ চতুর্থীর উদযাপনে নীতা আম্বানি একটি ক্লাসিক শাড়ির সঙ্গে চমৎকার এক রাজকীয় হার পরেছিলেন । কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত এই হারটি সত্যিই অনন্য ।

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নীতা আম্বানির লুক (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 16, 2026 at 3:01 PM IST

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গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে আম্বানির বাসভবন 'অ্যান্টিলিয়া' আবারও জমকালো সাজসজ্জা, ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান এবং তারকা-খচিত অতিথি সমাগমে মুখরিত হয়ে উঠেছিল । তবে এই উৎসবমুখর পরিবেশের মাঝেও নীতা আম্বানির ঐতিহ্যবাহী সাজসজ্জা ছিল বিশেষভাবে নজরকাড়া ৷ তিনি উজ্জ্বল কমলা ও ম্যাজেন্টা রঙের একটি সিল্কের শাড়ি পরেছিলেন এবং তাঁর গলায় শোভা পাচ্ছিল এক চমৎকার হার, যা ছিল তাঁর পুরো সাজের প্রধান আকর্ষণ ।

উল্লেখ্য যে, এটি কোনও সাধারণ হার নয় । ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গয়না তৈরির ঐতিহ্যকে একসূত্রে গেঁথে তৈরি করা হয়েছে ‘আম্রপালি ভারতম’ নামের এই হারটি । এক পলক দেখলেই মনে হয়, যেন বহু প্রজন্মের ঐতিহ্য একটিমাত্র গয়নায় মূর্ত হয়ে উঠেছে । ঠিক এই কারণেই গণেশ উৎসবে নীতার সাজসজ্জা সবার নজর কেড়েছিল ৷ শুধুমাত্র পোশাকের রঙ বা শাড়ির জন্য নয়, বরং এই অনন্য ও রাজকীয় হারটির জন্যও ।

তিন বছর ধরে সংগৃহীত ভিন্টেজ গয়না

এই নেকলেসটির পিছনের গল্প এর উজ্জ্বলতার চেয়েও অনেক বেশি আকর্ষণীয় । ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভিন্টেজ ও দুর্লভ গয়নার উপাদান সংগ্রহ করতে ব্র্যান্ডটি প্রায় তিন বছর সময় ব্যয় করেছে । এরপর, 14 জন দক্ষ কারিগর প্রায় ছয় মাস ধরে কাজ করে এই ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলিকে একত্রিত করে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছেন ।

বিভিন্ন গহনার সমন্বয়ে গঠিত একটি হার

এর সবচেয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এতে এমন সব গহনার উপাদান যুক্ত করা হয়েছে, যা মূলত হারের জন্য তৈরি করা হয়নি । এর নকশায় বিভিন্ন অলংকারের উপাদান যেমন- ঝুমার, দক্ষিণ ভারতীয় নথ (নাকের অলংকার), পাসা (মাথার অলংকার), কানের দুল, বিল্লা (সাজসজ্জার পাত বা প্লেক) এবং চাঁদবালি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । এছাড়া এর কেন্দ্রে কেরল-শৈলীর একটি ঐতিহ্যবাহী হারও যুক্ত করা হয়েছে । পাশাপাশি হীরে, চুনি, পান্না ও মুক্তোর দ্যুতি এর আভিজাত্য ও জৌলুস আরও বাড়িয়ে তুলেছে ।

সোনম কাপুরও এটি পরেছিলেন:

2025 সালের নভেম্বরে নিজের মাতৃত্বকালীন ফটোশুটের সময় সোনম কাপুর ঠিক এই হারটিই পরেছিলেন । সাদা ও সোনালি রঙের সংমিশ্রণে তৈরি একটি ‘চোগা’ ও ধুতি স্যুটের সঙ্গে তিনি এটি মিলিয়ে পরেছিলেন । সহজ কথায়, একই গয়না দুটি ভিন্ন অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে সাজিয়ে পরতে দেখা গিয়েছে । গয়নাটি একই হলেও সামগ্রিক সাজসজ্জা ছিল একদম নতুন ও অনন্য ।

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