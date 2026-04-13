নীল ষষ্ঠী পালণ করুন এইভাবে ! মহাদেবের কৃপায় জীবনে সুখ আসবে

নীল ষষ্ঠী পালণ করুন এইভাবে ! মহাদেবের কৃপায় জীবনে সুখ আসবে
চৈত্র সংক্রান্তির আগে পালিত হয় নীল ষষ্ঠী । সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই বিশেষ ব্রত আজও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ।
Published : April 13, 2026 at 10:31 AM IST|
Updated : April 13, 2026 at 10:42 AM IST
বাংলায় বারো মাসের তেরো পার্বন ৷ তারমধ্যে নীলষষ্ঠী অন্যতম একটি ব্রত ৷ চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন প্রতি বছর পালিত হয় নীল ষষ্ঠী । এইবছর পালিত হচ্ছে 13 এপ্রিল সোমবার ৷ এইদিন মা ষষ্ঠী ও শিবের ব্রত করা হয় ৷ সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই ব্রত পালন করা বলে মনে করা হয় ৷ চরক পুজোর আগের দিন শিব মন্দিরে প্রতিবছর পালিত হয় ৷
বাংলা বছরের একেবারে শেষ লগ্নে, চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন পালিত হয় নীল ষষ্ঠী । অনেকেই একে 'নীলের পুজো' নামেও চেনেন । এই বিশেষ দিনে মা ষষ্ঠী ও ভগবান শিবের আরাধনা করা হয় সন্তানের মঙ্গল কামনায় ।
বিশ্বাস করা হয়, এই ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলে সন্তানদের অকল্যাণ দূর হয় এবং সংসারে সুখ-শান্তি ফিরে আসে । উপোস, পুজো ও বিশেষ নিয়ম মেনে এই ব্রত পালনের প্রচলন বহুদিনের ।
অনেককাল আগে এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর স্ত্রীর বাস ছিল । তাঁরা অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু নীল ষষ্ঠী ব্রতের কথা জানতেন না । তাঁদের সংসারে একাধিক সন্তান জন্মালেও কেউই দীর্ঘদিন বাঁচত না । বারবার সন্তান হারিয়ে ভেঙে পড়েন সেই দম্পতি । সংসারের সমস্ত সুখ তাঁদের কাছে অর্থহীন হয়ে ওঠে ।
শেষমেশ তাঁরা কাশীতে গিয়ে মহাদেবের শরণ নেন । একদিন গঙ্গায় স্নান করে পাড়ে বসে তাঁরা দুঃখ করছিলেন । এমন সময় এক বৃদ্ধা এসে তাঁদের জিজ্ঞেস করেন, কেন তাঁরা কাঁদছেন ।
ব্রাহ্মণী নিজের দুঃখের কথা খুলে বললে সেই বৃদ্ধা, যিনি আসলে ছদ্মবেশে মা ষষ্ঠী ছিলেন, তাঁদের নীল ষষ্ঠী ব্রত পালনের উপদেশ দেন । তিনি বলেন, চৈত্র মাস জুড়ে সংযম পালন করে সংক্রান্তির আগের দিন মা ষষ্ঠী ও ভগবান শিবের পুজো করতে হবে । উপবাস থেকে নিরামিষ আহার ও শরবত দিয়ে উপোস ভাঙতে হবে ।
এইদিনে জ্যোতিষী মতে, কিছু নিয়মের কথা বলে হয়েছে ৷ জ্যোতিষী রাহুল দে জানান, এইদিনে্ শিবের মাথায় জল ঢালার পর বেলপাতা, ফুল ও একটি ফল ছুঁয়ে রাখতে হয় ৷ এরপর অপরাজিতা বা আকন্দ ফুলের মালা অর্পন করা হয় ৷ পুজোর পর সন্তানের নামে অবশ্যই মোমবাতি জ্বালান ৷ পরিবারের সকলের উদ্দ্যেশ্যে নীলের উপবাস করতে পারেন ৷ এইদিন সবাই মহাদেবের কাছে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করুন ৷
এই পুজোয় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পঞ্চামৃত ৷ এই পঞ্চামৃত হল দুধ, দই, ঘি, মধু ও চিনি । এছাড়াও গঙ্গা জল, আকন্দ ফুল, ধুতরা, নীল অপরাজিতা ও কাঁচা আম দিয়ে মহাদেবের পুজো করা হয় ।
মহাদেবের পুজোয় বেশি উপকরণের প্রয়োজন না পড়লেও মনের ভক্তি ও সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন একান্ত প্রয়োজন । আজ সারাদিন উপবাস থেকে মহাদেবের পুজো করে মাথায় জল ঢালা হয় ৷ এছাড়াও ডাবের জল, কাঁচা দুধ বা গঙ্গাজল দিয়ে শিবলিঙ্গ স্নান করানো হয় ৷
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)