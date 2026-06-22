এই গাছগুলি বর্ষার আর্দ্রতা বা অতিরিক্ত জল সহ্য করতে পারে না, বাগানে লাগাবেন না
ঋতুভেদে গাছ নির্বাচন করা উচিত ৷ কারণ সব গাছ সব ঋতুতে ভালো জন্মায় না ।
Published : June 22, 2026 at 5:15 PM IST
বর্ষাকাল বাগানপ্রেমীদের মনে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে আসে । প্রকৃতপক্ষে, বর্ষার আগমনে বাগানের গাছপালা নতুন প্রাণ ফিরে পায় এবং তাদের বেড়ে ওঠার গতি ত্বরান্বিত হয় । তবে সব গাছের ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন নয় ৷ কিছু গাছ বর্ষাকালে মোটেও ভালো থাকে না । তাই আপনি যদি বাগানপ্রেমী হয়ে থাকেন এবং বর্ষার শুরুতে নতুন গাছ লাগানোর পরিকল্পনা করেন, তবে নীচের এই গাছ লাগানো থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়:
সূর্যমুখী: সূর্যমুখী গাছ প্রচুর সূর্যালোক এবং অপেক্ষাকৃত শুষ্ক মাটি পছন্দ করে । একটানা বৃষ্টি এবং মাটিতে জল জমে থাকা বা জলাবদ্ধতার কারণে এদের শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । এই কারণেই বর্ষাকালের পরিবর্তে গরম ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় এদের রোপণ করা ভালো বলে মনে করা হয় ।
ক্যাকটাস: ক্যাকটাস এমন এক ধরনের উদ্ভিদ যা খুব কম জলেই ভালোভাবে বেড়ে ওঠে । বর্ষাকালে মাটিতে অতিরিক্ত আর্দ্রতা বা জল থাকার ফলে এদের শিকড় পচে যেতে পারে । তাই বর্ষাকালে এদের রোপণ করা এড়িয়ে চলাই উচিত ।
জুঁই: জুঁই ফুলের সুবাস অত্যন্ত মনোরম হলেও, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এই গাছের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে । একটানা স্যাঁতসেঁতে ভাব ও আর্দ্রতার কারণে ছত্রাকজনিত সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায় ।
জবা: জবা গাছ অতিরিক্ত জল সহ্য করতে পারে না । বর্ষাকালে এর শিকড় দুর্বল হয়ে পড়তে পারে এবং ফুলের সংখ্যা কমে যেতে পারে ৷ তাই এমন মাটিতে এটি লাগানো উচিত যেখানে জল সহজে নিষ্কাশিত হতে পারে ।
ল্যাভেন্ডার: ল্যাভেন্ডার গরম ও শুষ্ক আবহাওয়ায় ভালো জন্মে। একটানা বৃষ্টিপাত এর বৃদ্ধি ব্যাহত করতে পারে এবং গাছটিকে দ্রুত নষ্ট করে ফেলতে পারে ।
রোজমেরি: রোজমেরি এমন একটি উদ্ভিদ যার খুব কম জলের প্রয়োজন হয় । বর্ষাকালে জল জমে থাকলে এর শিকড় পচে যেতে পারে, যার ফলে গাছটি নেতিয়ে পড়তে পারে ।
সাকুলেন্ট: অ্যালোভেরা, জেড প্ল্যান্ট এবং অন্যান্য সাকুলেন্ট বা রসালো উদ্ভিদ তাদের পাতায় জল ধরে রাখে । তাই বৃষ্টির কারণে অতিরিক্ত আর্দ্রতা এদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ৷
আপনি যদি এই গাছগুলি লাগাতে চান, তবে এমন টব বেছে নিন যাতে জল সহজে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকে । এছাড়া, অতিরিক্ত জল দেওয়া থেকে বিরত থাকুন । সামান্য যত্নের মাধ্যমেই আপনি বর্ষাকালের বিরূপ প্রভাব থেকে আপনার গাছগুলিকে রক্ষা করতে পারবেন ।