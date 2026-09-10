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মা শ্বেতা বচ্চনের 11 বছরের পুরনো পোশাকে নব্যা নন্দ ফিরিয়ে এনেছেন নতুন ট্রেন্ডে, দেখুন লুক

আবু জানি ও সন্দীপ খোসলার আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে নব্যা নন্দ সেই সোনালি পোশাকটিই পুনরায় পরলেন, যা তাঁর মা শ্বেতা বচ্চন 2015 সালে পরেছিলেন ।

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11 বছরের পুরনো পোশাকে নব্যা নন্দ ফিরিয়ে এনেছেন নতুন ট্রেন্ডে (Instagram)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 10, 2026 at 5:05 PM IST

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ফ্যাশনের জগতে কিছু পোশাক কেবল পরিধেয় বস্ত্রের চেয়েও বেশি কিছু ৷ সেগুলির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কোনও না কোনও গল্প । নব্যা নন্দর সোনালি সাজের ক্ষেত্রেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল । আবু জানি ও সন্দীপ খোসলার 40তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের বিশেষ আয়োজনে নব্যাকে দেখা গিয়েছিল এক ঝলমলে সোনালি মিনি-ড্রেসে । প্রথম দেখায় তাঁর এই সাজটি যেমন আকর্ষণীয় ও জমকালো মনে হয়েছিল, ঠিক তেমনই এর পিছনের গল্পটিও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ।

নব্যা যে পোশাকটি পরেছিলেন, সেটি এর আগে প্রায় 11 বছর আগে তাঁর মা শ্বেতা বচ্চন পরেছিলেন । অর্থাৎ, এটি কোনও নতুন পোশাক ছিল না ৷ বরং পরিবারের ফ্যাশন সংগ্রহ বা আর্কাইভ থেকে ফিরিয়ে আনা একটি পুরনো সাজ ৷ যা শ্বেতা 2015 সালে একটি ডিজাইনার শো-তে পরেছিলেন । এখন, এত বছর পর, তাঁর মেয়ে সেই একই পোশাক নিজের অনন্য শৈলীতে উপস্থাপন করলেন । নব্যা তাঁর সাজসজ্জা বেশ ছিমছাম ও অনাড়ম্বর রেখেছিলেন ৷ যাতে সবার দৃষ্টি পোশাকটির কারুকাজ এবং অতীত ও বর্তমানের মধ্যকার সংযোগের ওপরই নিবদ্ধ থাকে ।

11 বছরের পুরনো পোশাকে নতুন রূপে নব্যা (Navya Nanda Gives Her Mom’s Look a New-Generation Spin)

নব্যার এই সাজটি ছিল বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ৷ কারণ একদম নতুন কোনও পোশাক না বেছে তিনি তাঁর মায়ের একটি পুরনো পোশাক বেছে নিয়েছিলেন । সোনালি রঙের এই মিনি-ড্রেসটি দূর থেকেও অত্যন্ত উজ্জ্বল ও নজরকাড়া দেখাচ্ছিল । পোশাকটিতে রয়েছে নিখুঁত কারুকাজ ও ছড়িয়ে থাকা বৃত্তাকার নকশা, যা এটিকে সাধারণ পার্টি ড্রেস থেকে আলাদা করে তুলেছে ।

পোশাকে গয়নার মতো কারুকাজ: এই পোশাকটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল এর সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত কারুকাজ । মেটালিক পুঁতি, গোলাকার নকশা এবং চেইনের মতো অলঙ্করণ পোশাকটিকে এমন এক রূপ দিয়েছে যা দেখতে অনেকটা চমৎকার কোনও গয়নার মতো । পোশাকের উপরের অংশটি সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত ৷ অন্যদিকে, নীচের দিকের আঁটসাঁট মিনি স্কার্টটি পুরো সাজে এনেছে এক আধুনিকতার ছোঁয়া ।

নব্যা বেছে নিয়েছিলেন ছিমছাম সাজ: এতটা জমকালো একটি পোশাকের সঙ্গে অতিরিক্ত অনুষঙ্গ বা অ্যাক্সেসরিজ ব্যবহার করে সাজসজ্জাকে ভারাক্রান্ত করেননি নব্যা আর এটাই ছিল তাঁর সাজের সবচেয়ে ভালো দিক । তিনি পোশাকটিকেই মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছেন এবং বাকি সাজসজ্জা রেখেছেন অত্যন্ত পরিমিত ও ছিমছাম । পায়ে কারুকাজ করা পাম্পশু (pumps) তাঁর এই সাজকে পূর্ণতা দিয়েছে ।

2015 সালেই এই পোশাকটি পরেছিলেন শ্বেতা:

এই ড্রেসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকটি হল অতীতের সঙ্গে এর সংযোগ । বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, শ্বেতা বচ্চন 2015 সালে ‘বিএমডব্লিউ ইন্ডিয়া ব্রাইডাল ফ্যাশন উইক’-এর সময় ঠিক এই সোনালি পোশাকটিই পরেছিলেন । সেবারও পোশাকটি ছিল ডিজাইনার আবু জানি এবং সন্দীপ খোসলার তৈরি । প্রায় 11 বছর পর একই পোশাকের পুনরাবির্ভাব প্রমাণ করে যে, চমৎকার ফ্যাশন কখনও সেকেলে হয়ে যায় না ।

মা থেকে মেয়ের কাছে ফ্যাশনের উত্তরাধিকার

নব্যার এই সাজসজ্জা কেবল রেড-কার্পেটের গ্ল্যামারাস মুহূর্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি মা ও মেয়ের মধ্যকার ফ্যাশন-সংক্রান্ত এক সুন্দর সম্পর্কেরও প্রতিফলন । ভিন্ন দু'টি প্রজন্মের প্রতিনিধি হয়েও তাঁরা একই পোশাক পরেছেন ৷ তবে প্রত্যেকেই তা ফুটিয়ে তুলেছেন নিজস্ব ও অনন্য শৈলীতে ৷ যার ফলে পুরোনো ধাঁচের এই পোশাকটি পেয়েছে এক নতুন রূপ । ঠিক এই বিষয়টিই অন্যান্য জমকালো পোশাকের ভিড়ে নব্যার সোনালি সাজকে করে তুলেছে স্বতন্ত্র ও স্মরণীয় ।

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NAVYA NANDA REWORE HER MOTHER DRESS

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