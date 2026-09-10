মা শ্বেতা বচ্চনের 11 বছরের পুরনো পোশাকে নব্যা নন্দ ফিরিয়ে এনেছেন নতুন ট্রেন্ডে, দেখুন লুক

মা শ্বেতা বচ্চনের 11 বছরের পুরনো পোশাকে নব্যা নন্দ ফিরিয়ে এনেছেন নতুন ট্রেন্ডে, দেখুন লুক
আবু জানি ও সন্দীপ খোসলার আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে নব্যা নন্দ সেই সোনালি পোশাকটিই পুনরায় পরলেন, যা তাঁর মা শ্বেতা বচ্চন 2015 সালে পরেছিলেন ।
Published : September 10, 2026 at 5:05 PM IST
ফ্যাশনের জগতে কিছু পোশাক কেবল পরিধেয় বস্ত্রের চেয়েও বেশি কিছু ৷ সেগুলির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কোনও না কোনও গল্প । নব্যা নন্দর সোনালি সাজের ক্ষেত্রেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল । আবু জানি ও সন্দীপ খোসলার 40তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের বিশেষ আয়োজনে নব্যাকে দেখা গিয়েছিল এক ঝলমলে সোনালি মিনি-ড্রেসে । প্রথম দেখায় তাঁর এই সাজটি যেমন আকর্ষণীয় ও জমকালো মনে হয়েছিল, ঠিক তেমনই এর পিছনের গল্পটিও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ।
নব্যা যে পোশাকটি পরেছিলেন, সেটি এর আগে প্রায় 11 বছর আগে তাঁর মা শ্বেতা বচ্চন পরেছিলেন । অর্থাৎ, এটি কোনও নতুন পোশাক ছিল না ৷ বরং পরিবারের ফ্যাশন সংগ্রহ বা আর্কাইভ থেকে ফিরিয়ে আনা একটি পুরনো সাজ ৷ যা শ্বেতা 2015 সালে একটি ডিজাইনার শো-তে পরেছিলেন । এখন, এত বছর পর, তাঁর মেয়ে সেই একই পোশাক নিজের অনন্য শৈলীতে উপস্থাপন করলেন । নব্যা তাঁর সাজসজ্জা বেশ ছিমছাম ও অনাড়ম্বর রেখেছিলেন ৷ যাতে সবার দৃষ্টি পোশাকটির কারুকাজ এবং অতীত ও বর্তমানের মধ্যকার সংযোগের ওপরই নিবদ্ধ থাকে ।
11 বছরের পুরনো পোশাকে নতুন রূপে নব্যা (Navya Nanda Gives Her Mom’s Look a New-Generation Spin)
নব্যার এই সাজটি ছিল বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ৷ কারণ একদম নতুন কোনও পোশাক না বেছে তিনি তাঁর মায়ের একটি পুরনো পোশাক বেছে নিয়েছিলেন । সোনালি রঙের এই মিনি-ড্রেসটি দূর থেকেও অত্যন্ত উজ্জ্বল ও নজরকাড়া দেখাচ্ছিল । পোশাকটিতে রয়েছে নিখুঁত কারুকাজ ও ছড়িয়ে থাকা বৃত্তাকার নকশা, যা এটিকে সাধারণ পার্টি ড্রেস থেকে আলাদা করে তুলেছে ।
পোশাকে গয়নার মতো কারুকাজ: এই পোশাকটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল এর সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত কারুকাজ । মেটালিক পুঁতি, গোলাকার নকশা এবং চেইনের মতো অলঙ্করণ পোশাকটিকে এমন এক রূপ দিয়েছে যা দেখতে অনেকটা চমৎকার কোনও গয়নার মতো । পোশাকের উপরের অংশটি সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত ৷ অন্যদিকে, নীচের দিকের আঁটসাঁট মিনি স্কার্টটি পুরো সাজে এনেছে এক আধুনিকতার ছোঁয়া ।
নব্যা বেছে নিয়েছিলেন ছিমছাম সাজ: এতটা জমকালো একটি পোশাকের সঙ্গে অতিরিক্ত অনুষঙ্গ বা অ্যাক্সেসরিজ ব্যবহার করে সাজসজ্জাকে ভারাক্রান্ত করেননি নব্যা আর এটাই ছিল তাঁর সাজের সবচেয়ে ভালো দিক । তিনি পোশাকটিকেই মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছেন এবং বাকি সাজসজ্জা রেখেছেন অত্যন্ত পরিমিত ও ছিমছাম । পায়ে কারুকাজ করা পাম্পশু (pumps) তাঁর এই সাজকে পূর্ণতা দিয়েছে ।
2015 সালেই এই পোশাকটি পরেছিলেন শ্বেতা:
এই ড্রেসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকটি হল অতীতের সঙ্গে এর সংযোগ । বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, শ্বেতা বচ্চন 2015 সালে ‘বিএমডব্লিউ ইন্ডিয়া ব্রাইডাল ফ্যাশন উইক’-এর সময় ঠিক এই সোনালি পোশাকটিই পরেছিলেন । সেবারও পোশাকটি ছিল ডিজাইনার আবু জানি এবং সন্দীপ খোসলার তৈরি । প্রায় 11 বছর পর একই পোশাকের পুনরাবির্ভাব প্রমাণ করে যে, চমৎকার ফ্যাশন কখনও সেকেলে হয়ে যায় না ।
মা থেকে মেয়ের কাছে ফ্যাশনের উত্তরাধিকার
নব্যার এই সাজসজ্জা কেবল রেড-কার্পেটের গ্ল্যামারাস মুহূর্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি মা ও মেয়ের মধ্যকার ফ্যাশন-সংক্রান্ত এক সুন্দর সম্পর্কেরও প্রতিফলন । ভিন্ন দু'টি প্রজন্মের প্রতিনিধি হয়েও তাঁরা একই পোশাক পরেছেন ৷ তবে প্রত্যেকেই তা ফুটিয়ে তুলেছেন নিজস্ব ও অনন্য শৈলীতে ৷ যার ফলে পুরোনো ধাঁচের এই পোশাকটি পেয়েছে এক নতুন রূপ । ঠিক এই বিষয়টিই অন্যান্য জমকালো পোশাকের ভিড়ে নব্যার সোনালি সাজকে করে তুলেছে স্বতন্ত্র ও স্মরণীয় ।