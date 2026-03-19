লেহেঙ্গা বা শাড়ি নয়, সারা-র চুলের বিনুনিতেই মজেছে নেটিজনেরা ! মহিলারা দেখে নিন নতুন হেয়ার স্টাইল

সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় সারা তেন্ডুলকরের একটি লুক বেশ সাড়া জাগিয়েছে । দেখুন তাঁর সুন্দর লুক ৷

সারা তেন্ডুলকরের হেয়ার স্টাইল (Instagram)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 19, 2026 at 11:52 AM IST

ক্রিকেটের 'ঈশ্বর' হিসাবে খ্যাত সচিন তেন্ডুলকরের কন্যা সারা তেন্ডুলকর চলচ্চিত্র জগত থেকে নিজেকে একটু দূরেই রাখেন ৷ কিন্তু তাঁর ফ্যাশন- অভিপ্রেরণা নিঃসন্দেহে যেকোনও বলিউড তারকার সমকক্ষ । সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে তাঁর একটি লুক সোশাল মিডিয়ায় বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে । তবে এবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে তাঁর লেহেঙ্গা কিংবা শাড়ি নয় বরং তাঁর চুলের সুন্দর বিনুনি ৷ এটি এমন একটি হেয়ার স্টাইল যা মেয়েদের সাজের এক অভাবনীয় উদাহরণ ৷

আপনি যদি নবরাত্রির সাজসজ্জার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় চুলের স্টাইল করার জন্য নতুন কোনও উপায় খুঁজে থাকেন, তবে সারা তেন্ডুলকরের এই লুকটি অবশ্যই একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন । সারা তেন্ডুলকরের এই লুকটি দেখে নিন একনজরে ৷

এখন বিনুনি হয়ে উঠেছে নতুন ফ্যাশন স্টেটমেন্ট: ইনস্টাগ্রামে ভাইরাল হওয়া এই লুকে, সারাকে দেখা গিয়েছে একটি লম্বা ও স্টাইলিশ বেণী এবং অত্যন্ত মার্জিত একটি ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিহিত অবস্থায় ৷ এমন এক সংমিশ্রণ যা সবাইকে পুরোপুরি মুগ্ধ করে দিয়েছে । এমন এক সময়ে, যখন অধিকাংশ তরুণীই চুল খোলা রাখতে কিংবা খোঁপা বাঁধতে বেশি পছন্দ করেন ৷ তখন সারার এই বিনুনি নিয়ে এসেছে এক অন্যরকম স্টাইল । বেণী করা চুলের সাজে প্রতিটি নারীকেই যেনো লাগে এক আভিজাত্য ৷

নবরাত্রির জন্য আদর্শ ও সুন্দর চুলের সাজ: নবরাত্রির নয় দিনব্যাপী উৎসবটি হল প্রাণবন্ত রঙ, নৃত্য এবং ঐতিহ্যবাহী পোশাকের এক বর্ণিল উদযাপন । আপনি যদি এই উৎসবের মরশুমে নিজের সাজসজ্জায় নতুন কিছু যোগ করতে চান, তবে সারা তেন্ডুলকারের এই বিনুনি আপনার জন্য হতে পারে অন্যরকম স্টাইলের লুক ৷ এই নবরাত্রি তো বটেই আপনি যে কোনও ট্রাডিশনাল পোশাকে এইরকম একটা বিনুনি করতে পারবেন ৷

এছাড়াও এই চুলের স্টাইলটির সবচেয়ে ভালো দিকটি হল এটি সব ধরণের পোশাকের সঙ্গেই অনায়াসে মানিয়ে যায় ৷ তা লেহেঙ্গা হোক, শাড়ি হোক কিংবা আনারকলি ।

সারা তেন্ডুলকর প্রায়শই তাঁর ছিমছাম ও মার্জিত সাজসজ্জার জন্য পরিচিত । তাঁর এই বিশেষ সাজটিরও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর নিছক সরলতা । ভারী গয়না বা অতিরিক্ত মেকআপের আশ্রয় না নিয়ে, তিনি বরং একটি বাহুল্যবর্জিত ও পরিমিত নান্দনিকতার ওপরই জোর দিয়েছেন । তাছাড়া, তিনি তাঁর চুলের সাজটিও বেশ সাদামাটা রেখেছেন । ফুল ও ছোট কিছু অলঙ্করণে সাজানো তাঁর চুলের বিনুনি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর হয়ে উঠেছে যা তাঁর পুরো সাজসজ্জায় এক বিশেষ আভিজাত্যের ছোঁয়া এনে দিয়েছে ।

